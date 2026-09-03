https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trabzonspordan-dev-gece-operasyonu-franculino-imzayi-atti-1108451009.html

Trabzonspor'dan dev gece operasyonu: Franculino imzayı attı

Trabzonspor'dan dev gece operasyonu: Franculino imzayı attı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de transferin kapanmasına saatler kala Trabzonspor, nefes kesen bir operasyonla aradığı golcüyü Danimarka'da buldu. Bordo-mavililer, Midtjylland'ın... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T07:12+0300

2026-09-03T07:12+0300

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Transfer tahtasının kapanmasına yalnızca 48 saat kala bordo-mavili yönetim, gece yarısı kritik bir eşiği aşarak futbol kamuoyunu sarsan bir hamleye imza attı. 3 Eylül gecesi saat 01.00'de UEFA'ya teslim edilecek nihai kadro bildirimi öncesinde hücum hattına mutlak bir takviye hedefleyen Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile yürüttüğü gizli pazarlıkları mutlu sonla noktaladı.Kulüpten yapılan resmi duyuruda, Franculino Gludo Dju'nun bonservisi ve oyuncunun kendisi konusunda hem kulübüyle hem de 22 yaşındaki golcüyle kesin anlaşmaya varıldığı aktarıldı.KAP'a bildirilen rekor rakamlar: 17 milyon euro ve özel maddelerBordo-mavili ekibin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği resmi bildirim, mali tablonun çarpıcı boyutlarını gözler önüne serdi. Trabzonspor, genç forvetin sözleşme fesih bedeli olarak Midtjylland Kulübü'ne 5 yıla yayılmış 8 eşit taksitte toplam 17.000.000 euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek.Anlaşmanın detaylarındaki özel maddeler de dikkat çekiyor:Hücum hattında çifte plan: Richarlison görüşmeleri sürüyorGece yarısı operasyonuyla Franculino'yu renklerine bağlayan Trabzonspor'da hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği Paul Onuachu ile yolların ayrılma ihtimalini masada tutan yönetim, dünyaca ünlü Brezilyalı forvet Richarlison için temaslarını eşzamanlı olarak sürdürüyor.Danimarka'da sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 22 yaşındaki Gineli golcü Franculino, 2023 yazında altyapısından yetiştiği Benfica'dan bedelsiz ayrılarak Midtjylland'a katılmıştı. Genç yıldız, Kuzey ekibinin formasıyla çıktığı 117 resmi maçta 58 gol ve 15 asist üreterek toplam 73 gole doğrudan etki etti ve sıra dışı bir hücum verimliliği yakaladı.

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richarlison, birleşik arap emirlikleri (bae), trabzonspor, kap, mali, suudi arabistan, kamuyu aydınlatma platformu (kap), haberler, avrupa