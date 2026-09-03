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Trabzonspor'dan dev gece operasyonu: Franculino imzayı attı
Trabzonspor'dan dev gece operasyonu: Franculino imzayı attı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de transferin kapanmasına saatler kala Trabzonspor, nefes kesen bir operasyonla aradığı golcüyü Danimarka'da buldu. Bordo-mavililer, Midtjylland'ın... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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Transfer tahtasının kapanmasına yalnızca 48 saat kala bordo-mavili yönetim, gece yarısı kritik bir eşiği aşarak futbol kamuoyunu sarsan bir hamleye imza attı. 3 Eylül gecesi saat 01.00'de UEFA'ya teslim edilecek nihai kadro bildirimi öncesinde hücum hattına mutlak bir takviye hedefleyen Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile yürüttüğü gizli pazarlıkları mutlu sonla noktaladı.Kulüpten yapılan resmi duyuruda, Franculino Gludo Dju'nun bonservisi ve oyuncunun kendisi konusunda hem kulübüyle hem de 22 yaşındaki golcüyle kesin anlaşmaya varıldığı aktarıldı.KAP'a bildirilen rekor rakamlar: 17 milyon euro ve özel maddelerBordo-mavili ekibin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği resmi bildirim, mali tablonun çarpıcı boyutlarını gözler önüne serdi. Trabzonspor, genç forvetin sözleşme fesih bedeli olarak Midtjylland Kulübü'ne 5 yıla yayılmış 8 eşit taksitte toplam 17.000.000 euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek.Anlaşmanın detaylarındaki özel maddeler de dikkat çekiyor:Hücum hattında çifte plan: Richarlison görüşmeleri sürüyorGece yarısı operasyonuyla Franculino'yu renklerine bağlayan Trabzonspor'da hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği Paul Onuachu ile yolların ayrılma ihtimalini masada tutan yönetim, dünyaca ünlü Brezilyalı forvet Richarlison için temaslarını eşzamanlı olarak sürdürüyor.Danimarka'da sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 22 yaşındaki Gineli golcü Franculino, 2023 yazında altyapısından yetiştiği Benfica'dan bedelsiz ayrılarak Midtjylland'a katılmıştı. Genç yıldız, Kuzey ekibinin formasıyla çıktığı 117 resmi maçta 58 gol ve 15 asist üreterek toplam 73 gole doğrudan etki etti ve sıra dışı bir hücum verimliliği yakaladı.
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richarlison, birleşik arap emirlikleri (bae), trabzonspor, kap, mali, suudi arabistan, kamuyu aydınlatma platformu (kap), haberler, avrupa
richarlison, birleşik arap emirlikleri (bae), trabzonspor, kap, mali, suudi arabistan, kamuyu aydınlatma platformu (kap), haberler, avrupa

Trabzonspor'dan dev gece operasyonu: Franculino imzayı attı

07:12 03.09.2026 (güncellendi: 07:14 03.09.2026)
© AATrabzonspor Kulübü, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulüp adına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi olarak tescil edildiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulüp adına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi olarak tescil edildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA
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Süper Lig'de transferin kapanmasına saatler kala Trabzonspor, nefes kesen bir operasyonla aradığı golcüyü Danimarka'da buldu. Bordo-mavililer, Midtjylland'ın 22 yaşındaki yıldızı Franculino Dju için 17 milyon euroluk rekor paketi devreye sokarak 4+1 yıllık resmi sözleşmeyi KAP'a bildirdi.
Transfer tahtasının kapanmasına yalnızca 48 saat kala bordo-mavili yönetim, gece yarısı kritik bir eşiği aşarak futbol kamuoyunu sarsan bir hamleye imza attı. 3 Eylül gecesi saat 01.00'de UEFA'ya teslim edilecek nihai kadro bildirimi öncesinde hücum hattına mutlak bir takviye hedefleyen Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile yürüttüğü gizli pazarlıkları mutlu sonla noktaladı.
Kulüpten yapılan resmi duyuruda, Franculino Gludo Dju'nun bonservisi ve oyuncunun kendisi konusunda hem kulübüyle hem de 22 yaşındaki golcüyle kesin anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

KAP'a bildirilen rekor rakamlar: 17 milyon euro ve özel maddeler

Bordo-mavili ekibin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği resmi bildirim, mali tablonun çarpıcı boyutlarını gözler önüne serdi. Trabzonspor, genç forvetin sözleşme fesih bedeli olarak Midtjylland Kulübü'ne 5 yıla yayılmış 8 eşit taksitte toplam 17.000.000 euro ve şarta bağlı bonuslar ödeyecek.
Anlaşmanın detaylarındaki özel maddeler de dikkat çekiyor:
Futbolcunun gelecekte bir başka kulübe satılması durumunda, ödenen bonservis maliyeti düşüldükten sonra kalan kâr payının yüzde 15'i Danimarka temsilcisine aktarılacak.
4+1 yıllık mukaveleye imza atan oyuncuya her bir sezon için 2.125.000 euro garanti ücret ödenecek.
Kulübün sözleşmedeki 1 yıllık opsiyon hakkını kullanması halinde, Franculino 2030-2031 sezonunda 2.406.250 euro garanti ücret alacak.

Hücum hattında çifte plan: Richarlison görüşmeleri sürüyor

Gece yarısı operasyonuyla Franculino'yu renklerine bağlayan Trabzonspor'da hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği Paul Onuachu ile yolların ayrılma ihtimalini masada tutan yönetim, dünyaca ünlü Brezilyalı forvet Richarlison için temaslarını eşzamanlı olarak sürdürüyor.
Danimarka'da sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 22 yaşındaki Gineli golcü Franculino, 2023 yazında altyapısından yetiştiği Benfica'dan bedelsiz ayrılarak Midtjylland'a katılmıştı. Genç yıldız, Kuzey ekibinin formasıyla çıktığı 117 resmi maçta 58 gol ve 15 asist üreterek toplam 73 gole doğrudan etki etti ve sıra dışı bir hücum verimliliği yakaladı.
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