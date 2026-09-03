https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/harita-kirmiziya-dondu-meteoroloji-60-km-hizla-gelen-firtina-ve-saganak-icin-uyardi-1108450778.html

Harita kırmızıya döndü: Meteoroloji 60 km hızla gelen fırtına ve sağanak için uyardı

Harita kırmızıya döndü: Meteoroloji 60 km hızla gelen fırtına ve sağanak için uyardı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den kritik son dakika hava durumu raporu: Karadeniz'e sağanak ve sis, Ege ve Marmara'ya 60 km'lik kuvvetli rüzgar geliyor. İl il sıcaklıklar.

2026-09-03T07:04+0300

2026-09-03T07:04+0300

2026-09-03T07:05+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son analizler, Türkiye üzerinde beliren sıra dışı atmosferik tabloyu gözler önüne serdi. Ülkenin büyük bölümünde kavurucu hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken, kuzey ve doğu hatlarında tabiat bambaşka bir senaryoyu devreye sokuyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu geneli, Samsun’un doğu ilçeleri ile günün ilk ışıklarında Sinop çevreleri aralıklı ve yerel sağanak yağış dalgasına teslim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde ise özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini yer yer sıfıra yaklaştıracak sis ve pus hadisesi gizemli bir perde oluşturacak.Fırtına düdüğü çaldı: 60 kilometreyi bulan sert rüzgar kapıdaKaradeniz hattında bulutlar toplanırken, batı kıyılarında rüzgarın şiddeti tehlikeli bir eşiğe tırmanıyor. MGM, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege hattı için sarı alarm düzeyinde kuvvetli rüzgar uyarısı yayımladı. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi.Öte yandan denizlerdeki durum karadaki tabloyu aratmıyor. Güney Ege açıklarında kuvveti 7 bofora yaklaşan fırtınamsı rüzgar dalgası beklenirken, açık denizde dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı vatandaşları temkinli olmaya çağırdı.Bölge bölge sıcaklık tablosu: Termometreler neyi gösteriyor?Ülkenin geri kalanında ise durgun ancak kavurucu bir atmosfer hakimiyet kuruyor. Güneydoğu ve Ege'nin iç hatlarında termometreler 40 derece sınırına dayanmış durumda.

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