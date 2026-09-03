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Harita kırmızıya döndü: Meteoroloji 60 km hızla gelen fırtına ve sağanak için uyardı
Harita kırmızıya döndü: Meteoroloji 60 km hızla gelen fırtına ve sağanak için uyardı
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Meteoroloji'den kritik son dakika hava durumu raporu: Karadeniz'e sağanak ve sis, Ege ve Marmara'ya 60 km'lik kuvvetli rüzgar geliyor. İl il sıcaklıklar.
2026-09-03T07:04+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son analizler, Türkiye üzerinde beliren sıra dışı atmosferik tabloyu gözler önüne serdi. Ülkenin büyük bölümünde kavurucu hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken, kuzey ve doğu hatlarında tabiat bambaşka bir senaryoyu devreye sokuyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu geneli, Samsun’un doğu ilçeleri ile günün ilk ışıklarında Sinop çevreleri aralıklı ve yerel sağanak yağış dalgasına teslim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde ise özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini yer yer sıfıra yaklaştıracak sis ve pus hadisesi gizemli bir perde oluşturacak.Fırtına düdüğü çaldı: 60 kilometreyi bulan sert rüzgar kapıdaKaradeniz hattında bulutlar toplanırken, batı kıyılarında rüzgarın şiddeti tehlikeli bir eşiğe tırmanıyor. MGM, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege hattı için sarı alarm düzeyinde kuvvetli rüzgar uyarısı yayımladı. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi.Öte yandan denizlerdeki durum karadaki tabloyu aratmıyor. Güney Ege açıklarında kuvveti 7 bofora yaklaşan fırtınamsı rüzgar dalgası beklenirken, açık denizde dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı vatandaşları temkinli olmaya çağırdı.Bölge bölge sıcaklık tablosu: Termometreler neyi gösteriyor?Ülkenin geri kalanında ise durgun ancak kavurucu bir atmosfer hakimiyet kuruyor. Güneydoğu ve Ege'nin iç hatlarında termometreler 40 derece sınırına dayanmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kuresel-piyasalarda-ani-iran-dususu-altin-ve-petrol-nereye-kosuyor-1108450536.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, karadeniz, doğu karadeniz, meteoroloji, bursa hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, karadeniz, doğu karadeniz, meteoroloji, bursa hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu

Harita kırmızıya döndü: Meteoroloji 60 km hızla gelen fırtına ve sağanak için uyardı

07:04 03.09.2026 (güncellendi: 07:05 03.09.2026)
© FotoğrafSağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Fotoğraf
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyururken iki kritik bölgeyi haritada kırmızıya boyadı. Karadeniz kıyılarında aniden bastıracak sağanak ve sis, Ege ile Marmara hattını vuracak fırtınamsı rüzgar dalgasıyla birleşti. Uzmanlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son analizler, Türkiye üzerinde beliren sıra dışı atmosferik tabloyu gözler önüne serdi. Ülkenin büyük bölümünde kavurucu hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürürken, kuzey ve doğu hatlarında tabiat bambaşka bir senaryoyu devreye sokuyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu geneli, Samsun’un doğu ilçeleri ile günün ilk ışıklarında Sinop çevreleri aralıklı ve yerel sağanak yağış dalgasına teslim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde ise özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesini yer yer sıfıra yaklaştıracak sis ve pus hadisesi gizemli bir perde oluşturacak.

Fırtına düdüğü çaldı: 60 kilometreyi bulan sert rüzgar kapıda

Karadeniz hattında bulutlar toplanırken, batı kıyılarında rüzgarın şiddeti tehlikeli bir eşiğe tırmanıyor. MGM, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege hattı için sarı alarm düzeyinde kuvvetli rüzgar uyarısı yayımladı. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi.
Öte yandan denizlerdeki durum karadaki tabloyu aratmıyor. Güney Ege açıklarında kuvveti 7 bofora yaklaşan fırtınamsı rüzgar dalgası beklenirken, açık denizde dalga boyunun 3 metreye kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı vatandaşları temkinli olmaya çağırdı.

Bölge bölge sıcaklık tablosu: Termometreler neyi gösteriyor?

Ülkenin geri kalanında ise durgun ancak kavurucu bir atmosfer hakimiyet kuruyor. Güneydoğu ve Ege'nin iç hatlarında termometreler 40 derece sınırına dayanmış durumda.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Kuvvetli poyraz etkili. İstanbul 29°C, Çanakkale 32°C, Bursa 32°C, Kırklareli 31°C.
Ege: Az bulutlu ve açık, kuzeyde sert rüzgar var. İzmir 35°C, Denizli 38°C, Muğla 36°C, Uşak 33°C.
Akdeniz & İç Anadolu: Açık ve güneşli. Adana ve Antalya 37°C; Ankara, Konya ve Eskişehir 31°C.
Karadeniz: Bölünmüş hava hakim. Batıda Bolu 28°C; doğuda yerel sağanakla birlikte Trabzon 27°C, Rize 27°C, Samsun 27°C.
Doğu & Güneydoğu Anadolu: Güneydoğu'da kavurucu sıcak etkili. Şanlıurfa 39°C, Diyarbakır 38°C, Malatya 34°C; Erzurum ve Van 28°C.
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