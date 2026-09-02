https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/dunyada-esi-benzeri-yok-hicbir-karaya-kiyisi-olmayan-tek-deniz-nerede-1108434001.html

Dünyada eşi benzeri yok: Hiçbir karaya kıyısı olmayan tek deniz nerede?

Dünyada eşi benzeri yok: Hiçbir karaya kıyısı olmayan tek deniz nerede?

Sputnik Türkiye

Yeryüzünde hiçbir kara parçasına temas etmeyen tek su kütlesi olan Kuzey Atlantik'teki Sargasso Denizi, efsaneleri ve barındırdığı sırlar ile şaşırtıyor... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T14:46+0300

2026-09-02T14:46+0300

2026-09-02T14:46+0300

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Dünya haritasına bakıldığında her denizin bir kıyısı olduğu düşünülür; ancak yeryüzünde tek bir kum tanesine bile temas etmeyen, sınırları karalarla değil akıntılarla çizilmiş esrarengiz bir deniz bulunuyor. Kuzey Atlantik Okyanusu'nun kalbinde yer alan Sargasso Denizi, alışılmış coğrafya kurallarını altüst eden yapısıyla bilim insanlarını ve denizcileri yüzyıllardır büyülemeye devam ediyor.Bu eşsiz su kütlesi, etrafını saran dört güçlü akıntının (kuzeyde Kuzey Atlantik Akıntısı, doğuda Kanarya Akıntısı, güneyde Kuzey Atlantik Ekvator Akıntısı ve batıda Antiller Akıntısı) oluşturduğu devasa okyanus girdapları sayesinde varlığını koruyor. Jules Verne'in ünlü eseri 'Deniz Altında Yirmi Bin Fersah'ta "açık Atlantik'te mükemmel bir göl" olarak tasvir ettiği bu bölge, akıntıların suyu adeta bir kafes gibi hapsetmesiyle kendi mikro kozmosunu yaratıyor.Bermuda üçgeni ve Kolomb'un günlüklerindeki korkuBölgenin esrarı sadece coğrafi yapısıyla sınırlı değil. Ünlü kaşif Kristof Kolomb, 1492 yılındaki sefer günlüklerinde yüzeyi kaplayan kötü kokulu, sarı-kahverengi Sargassum yosunlarıyla karşılaşmasını korkuyla kaleme almıştı. Denizcilerin bu devasa yosun kütlelerinin gemileri dolayarak okyanusun dibine çekeceğinden ya da günlerce süren rüzgarsız durgunluk döneminde mahsur kalacaklarından korktukları tarihi kayıtlara geçti.Yüzyıllar boyunca denizci efsanelerine konu olan bu bölgenin kötü şöhreti, güneybatı kesiminin meşhur Bermuda Üçgeni ile kesişmesiyle daha da ürkütücü bir hal aldı. Uçakların ve gemilerin iz bırakmadan kaybolduğu Bermuda, Florida ve Porto Riko arasındaki o esrarengiz üçgen, aslında doğrudan Sargasso'nun gizemli sularıyla iç içe geçiyor.Altın rengi yağmur ormanından çöp adasınaÜnlü deniz biyoloğu Dr. Sylvia Earle'nin "altın rengi yüzen bir yağmur ormanı" olarak tanımladığı deniz, nesli tükenmekte olan yılan balıklarının üreme alanı olmasının yanı sıra ispermeçet ve kambur balinalar, ton balıkları, kaplumbağalar ve Porbeagle köpekbalıkları için hayati bir "biyoçeşitlilik cenneti" işlevi görüyor. Ancak bu benzersiz ekosistem, modern çağın yıkıcı etkileriyle kabusa uyanmış durumda.Okyanus girdaplarının dairesel hareketleri, sadece suyu ve deniz canlılarını değil, dünyadaki tüm plastik atıkları da bu merkeze hapsediyor. Yüzlerce kilometre boyunca uzanan ve kilometrekare başına 200.000 parça çöp yoğunluğuna sahip olan devasa Kuzey Atlantik Çöp Adası, bu altın rengi ormanı zehirleyen korkunç bir yapay yapıya dönüşmüş durumda. Aşırı avlanma, kimyasal madde salınımı ve su altı gürültüsü bölgeyi adım adım yok ediyor.İklim değişikliği alarmı: Geri dönüş yok mu?Bölgedeki asıl büyük ve sessiz tehlike ise suların derinliklerinde yaşanıyor. 8 Aralık'ta yayımlanan son araştırmalar, denizin kayıtların tutulmaya başlandığı 1954 yılından bu yana en sıcak, en tuzlu ve en asidik seviyesine ulaştığını belgeledi. Bu durum, yalnızca bölgesel değil, küresel iklim değişikliği açısından da kırılma noktası olarak görülüyor.Araştırmanın baş yazarı, kimyasal okyanus bilimci Nicholas Bates, suların "milyonlarca yıldır" hiç olmadığı kadar ısındığını belirterek küresel su döngüsünün radikal biçimde değişebileceği uyarısında bulundu. Bilim insanlarının yer kabuğunun derinliklerinde devasa okyanuslar keşfettiği bu çarpıcı dönemde, Profesör Bates'in "Küresel ısınmada uzun süre geri dönüşün mümkün olmadığı bir noktaya ulaşmış olabiliriz" şeklindeki itirafı, dünyanın karşı karşıya olduğu büyük tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/giza-piramidinde-inanilmaz-kesif-dev-oda-ne-gizliyor-1108433491.html

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kristof kolomb, jules verne, haberler, bermuda, kuzey atlantik, atlantik, dünya