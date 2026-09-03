https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/statta-mac-izleyen-cocuga-corabini-veren-polise-fair-play-odulu-1108448928.html
Statta maç izleyen çocuğa çorabını veren polise Fair Play Ödülü
Statta maç izleyen çocuğa çorabını veren polise Fair Play Ödülü
Sputnik Türkiye
Malatya'da ocak ayında futbol karşılaşmasında tribünde üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuru Cengiz Yiğit, TFF Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T02:05+0300
2026-09-03T02:05+0300
2026-09-03T02:06+0300
türki̇ye
türkiye futbol federasyonu (tff)
yeni malatya stadyumu
polis
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108448771_0:612:1200:1287_1920x0_80_0_0_6259b5e8b2da7506c7f2f640c122cc5d.jpg
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Cengiz Yiğit, ocak ayında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeşilyurtspor-12 Bingölspor futbol maçında soğuk havada üşüyen küçük bir çocuğa kendi çorabını verdi.Polis memuru, bu davranış nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yayayi-darp-eden-surucunun-ehliyeti-daimi-olarak-iptal-edildi-1108447626.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108448771_0:499:1200:1399_1920x0_80_0_0_54a906f8bd98bf05b7fc36cb9c81e154.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), yeni malatya stadyumu, polis, çocuk
türkiye futbol federasyonu (tff), yeni malatya stadyumu, polis, çocuk
Statta maç izleyen çocuğa çorabını veren polise Fair Play Ödülü
02:05 03.09.2026 (güncellendi: 02:06 03.09.2026)
Malatya'da ocak ayında futbol karşılaşmasında tribünde üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuru Cengiz Yiğit, TFF Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Cengiz Yiğit, ocak ayında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeşilyurtspor-12 Bingölspor futbol maçında soğuk havada üşüyen küçük bir çocuğa kendi çorabını verdi.
Polis memuru, bu davranış nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.