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Statta maç izleyen çocuğa çorabını veren polise Fair Play Ödülü
Statta maç izleyen çocuğa çorabını veren polise Fair Play Ödülü
Sputnik Türkiye
Malatya'da ocak ayında futbol karşılaşmasında tribünde üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuru Cengiz Yiğit, TFF Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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türkiye futbol federasyonu (tff)
yeni malatya stadyumu
polis
çocuk
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Cengiz Yiğit, ocak ayında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeşilyurtspor-12 Bingölspor futbol maçında soğuk havada üşüyen küçük bir çocuğa kendi çorabını verdi.Polis memuru, bu davranış nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yayayi-darp-eden-surucunun-ehliyeti-daimi-olarak-iptal-edildi-1108447626.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), yeni malatya stadyumu, polis, çocuk
türkiye futbol federasyonu (tff), yeni malatya stadyumu, polis, çocuk

Statta maç izleyen çocuğa çorabını veren polise Fair Play Ödülü

02:05 03.09.2026 (güncellendi: 02:06 03.09.2026)
© AA / Malatya Emniyet MüdürlüğüPolis memuru Cengiz Yiğit Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü
Polis memuru Cengiz Yiğit Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA / Malatya Emniyet Müdürlüğü
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Malatya'da ocak ayında futbol karşılaşmasında tribünde üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuru Cengiz Yiğit, TFF Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Cengiz Yiğit, ocak ayında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeşilyurtspor-12 Bingölspor futbol maçında soğuk havada üşüyen küçük bir çocuğa kendi çorabını verdi.
Polis memuru, bu davranış nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.
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