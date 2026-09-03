https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/statta-mac-izleyen-cocuga-corabini-veren-polise-fair-play-odulu-1108448928.html

Statta maç izleyen çocuğa çorabını veren polise Fair Play Ödülü

Statta maç izleyen çocuğa çorabını veren polise Fair Play Ödülü

Sputnik Türkiye

Malatya'da ocak ayında futbol karşılaşmasında tribünde üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuru Cengiz Yiğit, TFF Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T02:05+0300

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türki̇ye

türkiye futbol federasyonu (tff)

yeni malatya stadyumu

polis

çocuk

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Cengiz Yiğit, ocak ayında Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeşilyurtspor-12 Bingölspor futbol maçında soğuk havada üşüyen küçük bir çocuğa kendi çorabını verdi.Polis memuru, bu davranış nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

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türkiye futbol federasyonu (tff), yeni malatya stadyumu, polis, çocuk