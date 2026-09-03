https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/barselonada-26-yil-hukumlu-turk-firari--yakalandi-turkiyeye-iade-edilmesi-bekleniyor-1108481981.html
Barselona'da 26 yıl hükümlü Türk firari yakalandı: Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor
Barselona'da 26 yıl hükümlü Türk firari yakalandı: Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 2016 ve 2018 yıllarında aralarında iki kişiyi öldürmeye teşebbüs dahil çeşitli suçlardan 26 yıl hüküm giyen Türk bir firari Barselona'da yakalandı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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Katalonya özerk bölgesinin yerel polisi 2016 ve 2018 yıllarında İstanbul'da iki kişiyi öldürmeye teşebbüs, soygun, tehdit ve silah bulundurma gibi suçlardan 26 yıl hüküm giyen bir Türk firarinin 26 Ağustos tarihinde Barselona'daki kiralık turistik bir evde yakalandığını duyurdu.Polisin aktardığı bilgilerde 28 yaşındaki firarinin, 2018 yılından beri Türkiye'deki bir cezaevinde 26 yıllık hapis cezasını çektiği, geçen haziran ayında bir akrabasını ziyaret etmek üzere mahkeme onaylı izinden yararlanarak firar ettiği belirtildi. Hükümlü hakkında Türk makamlarınca uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı da kaydedildi.Türk polisi ile işbirliğinde ağustos ayı başında yeri tespit edilen firarinin Uluslararası Firari Soruşturma Grubu (GRIF) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalandığı bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, aranan hükümlüye yardım eden iki kişinin konaklama sırasında kendi kimliklerini vererek firarinin kimlik bilgilerini sakladığı ifade edildi.Barselona'da nöbetçi mahkemeye çıkarılan firarinin Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-eski-tunceli-il-jandarma-komutan-yardimcisi-ve-esi-1108474261.html
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i̇stanbul, barselona, firari, hükümlü
Barselona'da 26 yıl hükümlü Türk firari yakalandı: Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor
21:03 03.09.2026 (güncellendi: 21:08 03.09.2026)
İstanbul'da 2016 ve 2018 yıllarında aralarında iki kişiyi öldürmeye teşebbüs dahil çeşitli suçlardan 26 yıl hüküm giyen Türk bir firari Barselona'da yakalandı.
Katalonya özerk bölgesinin yerel polisi 2016 ve 2018 yıllarında İstanbul'da iki kişiyi öldürmeye teşebbüs, soygun, tehdit ve silah bulundurma gibi suçlardan 26 yıl hüküm giyen bir Türk firarinin 26 Ağustos tarihinde Barselona'daki kiralık turistik bir evde yakalandığını duyurdu.
Polisin aktardığı bilgilerde 28 yaşındaki firarinin, 2018 yılından beri Türkiye'deki bir cezaevinde 26 yıllık hapis cezasını çektiği, geçen haziran ayında bir akrabasını ziyaret etmek üzere mahkeme onaylı izinden yararlanarak firar ettiği belirtildi. Hükümlü hakkında Türk makamlarınca uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı da kaydedildi.
Türk polisi ile işbirliğinde ağustos ayı başında yeri tespit edilen firarinin Uluslararası Firari Soruşturma Grubu (GRIF) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, aranan hükümlüye yardım eden iki kişinin konaklama sırasında kendi kimliklerini vererek firarinin kimlik bilgilerini sakladığı ifade edildi.
Barselona'da nöbetçi mahkemeye çıkarılan firarinin Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.