https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/silivri-aciklarindaki-gemi-kazasi-alsu-gemisindeki-6-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1108473221.html

Silivri açıklarındaki gemi kazası: ALSU Gemisi'ndeki 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Silivri açıklarındaki gemi kazası: ALSU Gemisi'ndeki 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Silivri açıklarındaki gemi kazasıyla ilgili ALSU adlı gemide görevli 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, kazaya karışan gemide bulunan 10... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T15:25+0300

2026-09-03T15:25+0300

2026-09-03T15:28+0300

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu ile ALSU isimli ticari gemilerin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu’nun battığı ve gemideki 10 kişilik mürettebata ulaşılamadığı kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.Soruşturma kapsamında ALSU gemisinde bulunan 10 kişiden aşçı dışındaki 9 personel hakkında şüpheli işlemi uygulanarak ifadeleri alındı. ALSU’da görev yapan personelden 6’sı adliyeye sevk edildi.9 personelin ifadesi alındıKazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ALSU gemisindeki 9 personelin ifadeleri alındı.Gemide jandarma eşliğinde bekletilen personelden 6’sı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Tuğberk İmamoğlu battı, 10 denizci aranıyorKaza, saat 03.00 sıralarında Silivri’nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde meydana geldi.Kocaeli’den Aliağa’ya seyir halinde olan, rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ile Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi çarpıştı.Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi battı. Gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılamaması üzerine Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonundaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Bilirkişi heyeti kazayı inceliyorKazanın meydana geliş şekli ve nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti oluşturuldu. Gemilerin seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili bilgi, belge, görüntü ve diğer delillerin incelemeye alınması için çalışma başlatıldı.Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:"Olayın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla uzman bilirkişi incelemelerinin yaptırılması, gemilere ait seyir, radar ve haberleşme kayıtları ile olayla ilgili tüm bilgi, belge, görüntü ve diğer delillerin ivedilikle muhafaza altına alınarak toplanması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."Kazayla ilgili idari soruşturma da yürütülüyorSoruşturma kapsamında hazırlanacak bilirkişi ön raporuyla, kazanın meydana geliş şekli ve varsa sorumluluğu bulunan kişilere ilişkin değerlendirme yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gemi-kazasinda-bilirkisi-raporu-ortaya-koydu-su-almaya-basladiginda-hiz-kesseydi-batmadan-limana-1108470432.html

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