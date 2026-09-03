https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-silah-ve-askeri-malzeme-tasiyan-iki-gemi-vuruldu-1108478161.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de silah ve askeri malzeme taşıyan iki gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de silah ve askeri malzeme taşıyan iki gemi vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de düzenlenen İHA saldırılarında silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi ile askeri-teknik ekipman taşıyan bir... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T17:51+0300
2026-09-03T17:51+0300
2026-09-03T17:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
kuru yük gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki deniz aracının vurulduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçları ve liman altyapısı unsurlarına yönelik grup saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamaya göre, silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi ile askeri-teknik malzeme yüklü bir konteyner gemisi hedef alınarak vuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rus-ordusu-ilerleyisini-hizlandirdi-rus-askerleri-bir-gunde-dort-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1108465663.html
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rusya savunma bakanlığı, karadeniz, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, karadeniz, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kuru yük gemisi
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de silah ve askeri malzeme taşıyan iki gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de düzenlenen İHA saldırılarında silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi ile askeri-teknik ekipman taşıyan bir konteyner gemisinin vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki deniz aracının vurulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçları ve liman altyapısı unsurlarına yönelik grup saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamaya göre, silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi ile askeri-teknik malzeme yüklü bir konteyner gemisi hedef alınarak vuruldu.