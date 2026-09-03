https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-silah-ve-askeri-malzeme-tasiyan-iki-gemi-vuruldu-1108478161.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de silah ve askeri malzeme taşıyan iki gemi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de silah ve askeri malzeme taşıyan iki gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de düzenlenen İHA saldırılarında silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi ile askeri-teknik ekipman taşıyan bir... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T17:51+0300

2026-09-03T17:51+0300

2026-09-03T17:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

karadeniz

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

kuru yük gemisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078078794_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_1229ae6f149e21d80c13ab7faccb9380.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki deniz aracının vurulduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçları ve liman altyapısı unsurlarına yönelik grup saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamaya göre, silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi ile askeri-teknik malzeme yüklü bir konteyner gemisi hedef alınarak vuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rus-ordusu-ilerleyisini-hizlandirdi-rus-askerleri-bir-gunde-dort-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1108465663.html

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, karadeniz, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kuru yük gemisi