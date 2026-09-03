Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-silah-ve-askeri-malzeme-tasiyan-iki-gemi-vuruldu-1108478161.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de silah ve askeri malzeme taşıyan iki gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de silah ve askeri malzeme taşıyan iki gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de düzenlenen İHA saldırılarında silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi ile askeri-teknik ekipman taşıyan bir... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T17:51+0300
2026-09-03T17:51+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
kuru yük gemisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078078794_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_1229ae6f149e21d80c13ab7faccb9380.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki deniz aracının vurulduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçları ve liman altyapısı unsurlarına yönelik grup saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.Açıklamaya göre, silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi ile askeri-teknik malzeme yüklü bir konteyner gemisi hedef alınarak vuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rus-ordusu-ilerleyisini-hizlandirdi-rus-askerleri-bir-gunde-dort-yerlesimin-kontrolunu-ele-gecirdi-1108465663.html
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078078794_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_900333eb1d05e185082e41d34b479e10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı, karadeniz, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, karadeniz, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, kuru yük gemisi

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz’de silah ve askeri malzeme taşıyan iki gemi vuruldu

17:51 03.09.2026
© Sputnik / Павел Лисицынinsansız hava aracı (İHA) drone drone İHA
insansız hava aracı (İHA) drone drone İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Павел Лисицын
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de düzenlenen İHA saldırılarında silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi ile askeri-teknik ekipman taşıyan bir konteyner gemisinin vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Karadeniz açıklarında gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki deniz aracının vurulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçları ve liman altyapısı unsurlarına yönelik grup saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamaya göre, silah ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi ile askeri-teknik malzeme yüklü bir konteyner gemisi hedef alınarak vuruldu.
Rus askerleri operasyon bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu ilerleyişini hızlandırdı: Rus askerleri bir günde dört yerleşimin kontrolünü ele geçirdi
13:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала