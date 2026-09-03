https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/rusya-disisleri-profesor-molcanov-gemisinin-alikonulmasi-nedeniyle-norvec-buyukelcisi-bakanliga-1108479810.html

Rusya Dışişleri: 'Profesör Molçanov' gemisinin alıkonulması nedeniyle Norveç Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Rusya Dışişleri: 'Profesör Molçanov' gemisinin alıkonulması nedeniyle Norveç Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus araştırma gemisi “Profesör Molçanov”un Barentsburg Limanı’nda alıkonulması üzerine Norveç’in Moskova Büyükelçisi Heidi... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T19:16+0300

2026-09-03T19:16+0300

2026-09-03T19:16+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

norveç

barentsburg

moskova

oslo

protesto

nota

nikolay korçunov

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç makamlarının 2 Eylül’de Svalbard'daki Rus yerleşimi Barentsburg limanında bulunan “Profesör Molçanov” adlı bilimsel araştırma gemisini alıkoymasına nedeniyle Norveç’in Moskova Büyükelçisi Heidi Olufsen’e kararlı bir protesto notası iletildiği belirtildi.Moskova’nın, gemi üzerindeki tedbirin kaldırılması için Oslo ile temas halinde olduğu kaydedilen açıklamada, mürettebat ve yolculara gerekli konsolosluk hizmeti ile hukuki desteğin sağlandığı ifade edildi.Açıklamada, Rus tarafının yalnızca “Profesör Molçanov” gemisinin alıkonulmasını değil, aynı zamanda Norveç’in son dönemde takımadalardaki “meşru Rus varlığını” sınırlamaya yönelik girişimlerini de kesin biçimde kabul edilemez bulduğu vurgulandı.Norveç makamları, Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz’ın başvurusu üzerine çıkarılan karar doğrultusunda Rus araştırma gemisi “Profesör Molçanov”u alıkoymuştu. Gemi halen Barentsburg Limanı’nda bekletiliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Norveç’in Rus gemisini alıkoymasını “devlet terörü” olarak nitelendirmişti. Rusya’nın Oslo Büyükelçisi Nikolay Korçunov ise Moskova’nın, Norveç’ten Svalbard Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ettiğini belirtmişti.

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rusya dışişleri bakanlığı, norveç, barentsburg , moskova, oslo, protesto, nota, nikolay korçunov