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Rusya Dışişleri: 'Profesör Molçanov' gemisinin alıkonulması nedeniyle Norveç Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Rusya Dışişleri: 'Profesör Molçanov' gemisinin alıkonulması nedeniyle Norveç Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus araştırma gemisi “Profesör Molçanov”un Barentsburg Limanı’nda alıkonulması üzerine Norveç’in Moskova Büyükelçisi Heidi... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T19:16+0300
2026-09-03T19:16+0300
2026-09-03T19:16+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
norveç
barentsburg
moskova
oslo
protesto
nota
nikolay korçunov
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç makamlarının 2 Eylül’de Svalbard'daki Rus yerleşimi Barentsburg limanında bulunan “Profesör Molçanov” adlı bilimsel araştırma gemisini alıkoymasına nedeniyle Norveç’in Moskova Büyükelçisi Heidi Olufsen’e kararlı bir protesto notası iletildiği belirtildi.Moskova’nın, gemi üzerindeki tedbirin kaldırılması için Oslo ile temas halinde olduğu kaydedilen açıklamada, mürettebat ve yolculara gerekli konsolosluk hizmeti ile hukuki desteğin sağlandığı ifade edildi.Açıklamada, Rus tarafının yalnızca “Profesör Molçanov” gemisinin alıkonulmasını değil, aynı zamanda Norveç’in son dönemde takımadalardaki “meşru Rus varlığını” sınırlamaya yönelik girişimlerini de kesin biçimde kabul edilemez bulduğu vurgulandı.Norveç makamları, Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz’ın başvurusu üzerine çıkarılan karar doğrultusunda Rus araştırma gemisi “Profesör Molçanov”u alıkoymuştu. Gemi halen Barentsburg Limanı’nda bekletiliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Norveç’in Rus gemisini alıkoymasını “devlet terörü” olarak nitelendirmişti. Rusya’nın Oslo Büyükelçisi Nikolay Korçunov ise Moskova’nın, Norveç’ten Svalbard Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rusya-disisleri-bakanligi-leipzig-havalimanindaki-dron-olayina-iliskin-berlinin-suclamalarini-1108441719.html
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rusya dışişleri bakanlığı, norveç, barentsburg , moskova, oslo, protesto, nota, nikolay korçunov
rusya dışişleri bakanlığı, norveç, barentsburg , moskova, oslo, protesto, nota, nikolay korçunov
Rusya Dışişleri: 'Profesör Molçanov' gemisinin alıkonulması nedeniyle Norveç Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus araştırma gemisi “Profesör Molçanov”un Barentsburg Limanı’nda alıkonulması üzerine Norveç’in Moskova Büyükelçisi Heidi Olufsen’in bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç makamlarının 2 Eylül’de Svalbard'daki Rus yerleşimi Barentsburg limanında bulunan “Profesör Molçanov” adlı bilimsel araştırma gemisini alıkoymasına nedeniyle Norveç’in Moskova Büyükelçisi Heidi Olufsen’e kararlı bir protesto notası iletildiği belirtildi.
Moskova’nın, gemi üzerindeki tedbirin kaldırılması için Oslo ile temas halinde olduğu kaydedilen açıklamada, mürettebat ve yolculara gerekli konsolosluk hizmeti ile hukuki desteğin sağlandığı ifade edildi.
Açıklamada, Rus tarafının yalnızca “Profesör Molçanov” gemisinin alıkonulmasını değil, aynı zamanda Norveç’in son dönemde takımadalardaki “meşru Rus varlığını” sınırlamaya yönelik girişimlerini de kesin biçimde kabul edilemez bulduğu vurgulandı.
Norveç makamları, Ukraynalı enerji şirketi Naftogaz’ın başvurusu üzerine çıkarılan karar doğrultusunda Rus araştırma gemisi “Profesör Molçanov”u alıkoymuştu. Gemi halen Barentsburg Limanı’nda bekletiliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Norveç’in Rus gemisini alıkoymasını “devlet terörü” olarak nitelendirmişti. Rusya’nın Oslo Büyükelçisi Nikolay Korçunov ise Moskova’nın, Norveç’ten Svalbard Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ettiğini belirtmişti.