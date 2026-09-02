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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rusya-disisleri-bakanligi-leipzig-havalimanindaki-dron-olayina-iliskin-berlinin-suclamalarini-1108441719.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Leipzig Havalimanı’ndaki dron olayına ilişkin Berlin’in suçlamalarını reddetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Leipzig Havalimanı’ndaki dron olayına ilişkin Berlin’in suçlamalarını reddetti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Leipzig Havalimanı’ndaki dron olayıyla Moskova’yı ilişkilendiren suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Bakanlık... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T18:06+0300
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dünya
rusya dışişleri bakanlığı
almanya
berlin
leipzig
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sergey neçayev
moskova
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya’nın Rusya’daki maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve Berlin’in iddialarına ilişkin Moskova’nın tutumunun kendisine iletildiği belirtildi.Açıklamada, Almanya hükümetinin söz konusu “asılsız gerekçeyle” Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu ile Berlin’de bulunan Rus Bilim ve Kültür Evi’ni kapatma kararının, iki ülke ilişkilerinde nesiller boyunca siyasetçiler ve diplomatlar tarafından oluşturulan birikimi tamamen yok etmeye yönelik yeni bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi.Açıklamada, Berlin’in Rusya-Almanya ilişkilerinde gerilimi tırmandırmak amacıyla provokatif bir tutum sergilediği vurgulanarak, “Alman makamlarının eylemleri sert bir karşılık bulacaktır” ifadesine yer verildi.5 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'ndaki Ukrayna kargo uçaklarının park alanında patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından Almanya, somut bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Moskova ise olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon olarak nitelendirmişti.Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, 1 Eylül'de çağrıldığı Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Berlin'in Rusya'ya yönelik suçlamalarını asılsız ve saçma olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetmişti. Büyükelçi ayrıca, Leipzig'deki provokasyonun Kiev rejiminin ve Ukrayna çatışmasını körükleyenlerin amaçlarına hizmet ettiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/rus-istihbarati-leipzigdeki-iha-olayinda-kiev-izi-var-1108203967.html
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rusya dışişleri bakanlığı, almanya, berlin, leipzig, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey neçayev, moskova, avrupa
rusya dışişleri bakanlığı, almanya, berlin, leipzig, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sergey neçayev, moskova, avrupa

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Leipzig Havalimanı’ndaki dron olayına ilişkin Berlin’in suçlamalarını reddetti

18:06 02.09.2026
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Leipzig Havalimanı’ndaki dron olayıyla Moskova’yı ilişkilendiren suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Bakanlık, Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu ile Berlin’deki Rus Bilim ve Kültür Evi’nin kapatılması kararına sert karşılık verileceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya’nın Rusya’daki maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı ve Berlin’in iddialarına ilişkin Moskova’nın tutumunun kendisine iletildiği belirtildi.
Açıklamada, Almanya hükümetinin söz konusu “asılsız gerekçeyle” Rusya’nın Bonn Başkonsolosluğu ile Berlin’de bulunan Rus Bilim ve Kültür Evi’ni kapatma kararının, iki ülke ilişkilerinde nesiller boyunca siyasetçiler ve diplomatlar tarafından oluşturulan birikimi tamamen yok etmeye yönelik yeni bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Berlin’in Rusya-Almanya ilişkilerinde gerilimi tırmandırmak amacıyla provokatif bir tutum sergilediği vurgulanarak, “Alman makamlarının eylemleri sert bir karşılık bulacaktır” ifadesine yer verildi.
5 Ağustos'ta Leipzig Halle Havalimanı'ndaki Ukrayna kargo uçaklarının park alanında patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasının ardından Almanya, somut bir kanıt sunmadan Rusya'yı suçlamıştı. Moskova ise olayı aceleyle uydurulmuş bir provokasyon olarak nitelendirmişti.
Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, 1 Eylül'de çağrıldığı Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Berlin'in Rusya'ya yönelik suçlamalarını asılsız ve saçma olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetmişti. Büyükelçi ayrıca, Leipzig'deki provokasyonun Kiev rejiminin ve Ukrayna çatışmasını körükleyenlerin amaçlarına hizmet ettiğini belirtmişti.
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