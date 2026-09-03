https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/bati-basini-avrupanin-rusyaya-karsi-baski-secenekleri-azaliyor-1108477197.html
Batı basını: Avrupa’nın Rusya’ya karşı baskı seçenekleri azalıyor
Batı basını: Avrupa’nın Rusya’ya karşı baskı seçenekleri azalıyor
Sputnik Türkiye
The Wall Street Journal, Avrupa’nın Rusya’ya karşı etkili diplomatik ve yaptırım araçlarını büyük ölçüde tükettiğini, geriye kalan seçeneklerin ise zor ya da... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
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batı
rusya
yaptırım
rus doğal gazı
avrupa
wall street journal (wsj)
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Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Avrupa’nın Rusya’ya karşı etkili diplomatik ve yaptırım araçlarını büyük ölçüde tükettiğini yazdı. Habere göre, Avrupa'nın elinde kalan seçenekler oldukça karmaşık, yüksek maliyetli ve siyasi açıdan riskli.Gazetenin değerlendirmesinde, Avrupa’nın Rusya’ya yönelik daha kararlı tedbirler almasının önündeki başlıca engellerden birinin üye ülkeler arasında uzlaşı sağlama zorunluluğu olduğu vurgulandı. Özellikle Rus doğal gazı ithalatının tamamen kesilmesi gibi adımların, Avrupalı seçmenler açısından ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artan yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Rus yetkililer, Batı'nın söz konusu yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretine sahip olmadığını kaydetmişti. Batı ülkelerindeki uzmanlar ve politikacılar da Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-basini-rusyaya-yonelik-yaptirim-paketi-abdde-muhalefete-takildi-1108406602.html
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batı, rusya, yaptırım, rus doğal gazı, avrupa, wall street journal (wsj)
batı, rusya, yaptırım, rus doğal gazı, avrupa, wall street journal (wsj)
Batı basını: Avrupa’nın Rusya’ya karşı baskı seçenekleri azalıyor
The Wall Street Journal, Avrupa’nın Rusya’ya karşı etkili diplomatik ve yaptırım araçlarını büyük ölçüde tükettiğini, geriye kalan seçeneklerin ise zor ya da maliyetli olduğunu belirtti.
Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Avrupa’nın Rusya’ya karşı etkili diplomatik ve yaptırım araçlarını büyük ölçüde tükettiğini yazdı. Habere göre, Avrupa'nın elinde kalan seçenekler oldukça karmaşık, yüksek maliyetli ve siyasi açıdan riskli.
Gazetenin değerlendirmesinde, Avrupa’nın Rusya’ya yönelik daha kararlı tedbirler almasının önündeki başlıca engellerden birinin üye ülkeler arasında uzlaşı sağlama zorunluluğu olduğu vurgulandı. Özellikle Rus doğal gazı ithalatının tamamen kesilmesi gibi adımların, Avrupalı seçmenler açısından ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artan yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Rus yetkililer, Batı'nın söz konusu yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretine sahip olmadığını kaydetmişti. Batı ülkelerindeki uzmanlar ve politikacılar da Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.