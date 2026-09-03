Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/bati-basini-avrupanin-rusyaya-karsi-baski-secenekleri-azaliyor-1108477197.html
Batı basını: Avrupa’nın Rusya’ya karşı baskı seçenekleri azalıyor
Batı basını: Avrupa’nın Rusya’ya karşı baskı seçenekleri azalıyor
Sputnik Türkiye
The Wall Street Journal, Avrupa’nın Rusya’ya karşı etkili diplomatik ve yaptırım araçlarını büyük ölçüde tükettiğini, geriye kalan seçeneklerin ise zor ya da... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
dünya
batı
rusya
yaptırım
rus doğal gazı
avrupa
wall street journal (wsj)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101828276_0:26:746:446_1920x0_80_0_0_1c9a90c267aece79d09a221b009cfbee.png
Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Avrupa’nın Rusya’ya karşı etkili diplomatik ve yaptırım araçlarını büyük ölçüde tükettiğini yazdı. Habere göre, Avrupa'nın elinde kalan seçenekler oldukça karmaşık, yüksek maliyetli ve siyasi açıdan riskli.Gazetenin değerlendirmesinde, Avrupa’nın Rusya’ya yönelik daha kararlı tedbirler almasının önündeki başlıca engellerden birinin üye ülkeler arasında uzlaşı sağlama zorunluluğu olduğu vurgulandı. Özellikle Rus doğal gazı ithalatının tamamen kesilmesi gibi adımların, Avrupalı seçmenler açısından ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artan yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Rus yetkililer, Batı'nın söz konusu yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretine sahip olmadığını kaydetmişti. Batı ülkelerindeki uzmanlar ve politikacılar da Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-basini-rusyaya-yonelik-yaptirim-paketi-abdde-muhalefete-takildi-1108406602.html
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101828276_59:0:688:472_1920x0_80_0_0_c08cd5eb590dd5bb90e669bd8b715e36.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
batı, rusya, yaptırım, rus doğal gazı, avrupa, wall street journal (wsj)
batı, rusya, yaptırım, rus doğal gazı, avrupa, wall street journal (wsj)

Batı basını: Avrupa’nın Rusya’ya karşı baskı seçenekleri azalıyor

17:18 03.09.2026
© Sputnik / Владимир СергеевRusya-AB bayrakları
Rusya-AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Владимир Сергеев
Abone ol
The Wall Street Journal, Avrupa’nın Rusya’ya karşı etkili diplomatik ve yaptırım araçlarını büyük ölçüde tükettiğini, geriye kalan seçeneklerin ise zor ya da maliyetli olduğunu belirtti.
Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Avrupa’nın Rusya’ya karşı etkili diplomatik ve yaptırım araçlarını büyük ölçüde tükettiğini yazdı. Habere göre, Avrupa'nın elinde kalan seçenekler oldukça karmaşık, yüksek maliyetli ve siyasi açıdan riskli.
Gazetenin değerlendirmesinde, Avrupa’nın Rusya’ya yönelik daha kararlı tedbirler almasının önündeki başlıca engellerden birinin üye ülkeler arasında uzlaşı sağlama zorunluluğu olduğu vurgulandı. Özellikle Rus doğal gazı ithalatının tamamen kesilmesi gibi adımların, Avrupalı seçmenler açısından ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artan yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca vurgulamıştı. Rus yetkililer, Batı'nın söz konusu yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretine sahip olmadığını kaydetmişti. Batı ülkelerindeki uzmanlar ve politikacılar da Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD basını: Rusya'ya yönelik yaptırım paketi ABD'de muhalefete takıldı
1 Eylül, 15:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала