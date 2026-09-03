https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abd-ordusu-pasifikte-bir-tekneyi-daha-batirdi-1108459628.html
ABD ordusu Pasifik'te bir tekneyi daha batırdı
ABD ordusu Pasifik'te bir tekneyi daha batırdı
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri için 'yüzen yakıt ikmal istasyonu' olarak kullanıldığını öne sürdüğü bir tekneye müdahale etti... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T11:18+0300
2026-09-03T11:18+0300
2026-09-03T11:18+0300
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pasifik
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uyuşturucu kaçakçılığı
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ABD ordusu Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha batırdı. ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Doğu Pasifik'te 'uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği' gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği belirtildi.ABD askerlerinin tekneye çıkarak arama yaptığı ve teknedekileri Ekvador'a tahliye ettiği aktarılan açıklamada, daha sonra teknenin batırıldığı kaydedildi.Açıklamada, istihbarat bulgularının teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros çetesini 'desteklediğini' gösterdiği iddiasına yer verildi.ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/venezuelada-secim-ne-zaman-olacak-rodriguez-tarih-vermedi-ulke-hazir-oldugunda-1108454836.html
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abd, ekvador, pasifik, güney saha (southcom), uyuşturucu kaçakçılığı
abd, ekvador, pasifik, güney saha (southcom), uyuşturucu kaçakçılığı
ABD ordusu Pasifik'te bir tekneyi daha batırdı
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri için 'yüzen yakıt ikmal istasyonu' olarak kullanıldığını öne sürdüğü bir tekneye müdahale etti. Teknede bulunanlar Ekvador'a tahliye edilirken, aramanın ardından tekne batırıldı.
ABD ordusu Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha batırdı. ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Doğu Pasifik'te 'uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği' gerekçesiyle bir tekneye müdahale edildiği belirtildi.
ABD askerlerinin tekneye çıkarak arama yaptığı ve teknedekileri Ekvador'a tahliye ettiği aktarılan açıklamada, daha sonra teknenin batırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, istihbarat bulgularının teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros çetesini 'desteklediğini' gösterdiği iddiasına yer verildi.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda 'yargısız infaz' tartışmalarına yol açıyor.