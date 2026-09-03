https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/pentagon-sessizce-geri-cekti-amerikan-askerlerine-testosteron-testi-simdilik-iptal-1108480621.html

Pentagon sessizce geri çekti: Amerikan askerlerine testosteron testi şimdilik iptal

Pentagon sessizce geri çekti: Amerikan askerlerine testosteron testi şimdilik iptal

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı, 30 yaş ve üzerindeki askeri personel için başlatılması planlanan zorunlu testosteron eksikliği tarama politikasına ilişkin klinik kılavuzu geçici olarak yürürlükten kaldırdı. Testosteron testi nedir?

2026-09-03T19:49+0300

2026-09-03T19:49+0300

2026-09-03T19:49+0300

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Dün Pentagon'un resmi internet sitesinde yayımlanan 'Sağlık ve İnsan Performansını Optimizasyon Kılavuzu' başlıklı belge ve beraberindeki açıklama metni, bugün itibarıyla herhangi bir açıklama yapmadan siteden kaldırıldı.Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, düzenlemenin kalıcı olarak iptal edilmediğini belirterek, "2 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan taslak belge, gerekli güncellemelerin yapılması amacıyla geçici olarak geri çekilmiştir" ifadelerini kullandı. Yetkili, güncelleme süreci tamamlanana kadar mevcut geçici mevzuatın geçerliliğini koruyacağını aktardı.Takvim belirsizSöz konusu tarama programının, askerlerin fiziksel ve zihinsel performanslarını en üst düzeyde tutmayı hedefleyen kapsamlı bir sağlık stratejisinin parçası olduğu belirtilmişti. Güncellenen kılavuzun ne zaman yeniden yayımlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.Testosteron testi nedir? Testosteron testi, kanda dolaşan ana erkeklik hormonu olan testosteron seviyesini ölçen basit bir kan testidir. Bu hormon testislerde (kadınlarda ise küçük miktarlarda yumurtalıklarda ve böbrek üstü bezlerinde) üretilir; kas kütlesi, kemik yoğunluğu, cinsel sağlık, ruh hali ve enerji seviyelerinin düzenlenmesinde kritik rol oynar.Test genellikle Toplam Testosteron (kandaki tüm testosteron) ve Serbest Testosteron (proteinlere bağlanmamış, vücudun doğrudan kullanabildiği aktif hormon) olarak iki şekilde ölçülür.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-ordusunda-yeni-uygulama-30-yas-ustu-askerlere-testosteron-testi-zorunlu-oluyor-1107299458.html

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