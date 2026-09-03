Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/pentagon-sessizce-geri-cekti-amerikan-askerlerine-testosteron-testi-simdilik-iptal-1108480621.html
Pentagon sessizce geri çekti: Amerikan askerlerine testosteron testi şimdilik iptal
Pentagon sessizce geri çekti: Amerikan askerlerine testosteron testi şimdilik iptal
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı, 30 yaş ve üzerindeki askeri personel için başlatılması planlanan zorunlu testosteron eksikliği tarama politikasına ilişkin klinik kılavuzu geçici olarak yürürlükten kaldırdı. Testosteron testi nedir?
2026-09-03T19:49+0300
2026-09-03T19:49+0300
dünya
pentagon
abd
haberler
abd
savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104467495_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_af1da98bcbf4bb943ef45f9454c9cb73.jpg
Dün Pentagon'un resmi internet sitesinde yayımlanan 'Sağlık ve İnsan Performansını Optimizasyon Kılavuzu' başlıklı belge ve beraberindeki açıklama metni, bugün itibarıyla herhangi bir açıklama yapmadan siteden kaldırıldı.Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, düzenlemenin kalıcı olarak iptal edilmediğini belirterek, "2 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan taslak belge, gerekli güncellemelerin yapılması amacıyla geçici olarak geri çekilmiştir" ifadelerini kullandı. Yetkili, güncelleme süreci tamamlanana kadar mevcut geçici mevzuatın geçerliliğini koruyacağını aktardı.Takvim belirsizSöz konusu tarama programının, askerlerin fiziksel ve zihinsel performanslarını en üst düzeyde tutmayı hedefleyen kapsamlı bir sağlık stratejisinin parçası olduğu belirtilmişti. Güncellenen kılavuzun ne zaman yeniden yayımlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.Testosteron testi nedir? Testosteron testi, kanda dolaşan ana erkeklik hormonu olan testosteron seviyesini ölçen basit bir kan testidir. Bu hormon testislerde (kadınlarda ise küçük miktarlarda yumurtalıklarda ve böbrek üstü bezlerinde) üretilir; kas kütlesi, kemik yoğunluğu, cinsel sağlık, ruh hali ve enerji seviyelerinin düzenlenmesinde kritik rol oynar.Test genellikle Toplam Testosteron (kandaki tüm testosteron) ve Serbest Testosteron (proteinlere bağlanmamış, vücudun doğrudan kullanabildiği aktif hormon) olarak iki şekilde ölçülür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-ordusunda-yeni-uygulama-30-yas-ustu-askerlere-testosteron-testi-zorunlu-oluyor-1107299458.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104467495_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_8f45b1325c595b0e4f03ea57e8376e1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pentagon, abd, haberler, abd, savunma bakanlığı
pentagon, abd, haberler, abd, savunma bakanlığı

Pentagon sessizce geri çekti: Amerikan askerlerine testosteron testi şimdilik iptal

19:49 03.09.2026
Kuveyt'teki Al Udeyd üzerindeki ABD 82. Tümeni askerleri (Ağustos 2021)
Kuveyt'teki Al Udeyd üzerindeki ABD 82. Tümeni askerleri (Ağustos 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 30 yaş ve üzerindeki askeri personel için başlatılması planlanan zorunlu testosteron eksikliği tarama politikasına ilişkin klinik kılavuzu geçici olarak yürürlükten kaldırdı.
Dün Pentagon'un resmi internet sitesinde yayımlanan 'Sağlık ve İnsan Performansını Optimizasyon Kılavuzu' başlıklı belge ve beraberindeki açıklama metni, bugün itibarıyla herhangi bir açıklama yapmadan siteden kaldırıldı.
Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, düzenlemenin kalıcı olarak iptal edilmediğini belirterek, "2 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan taslak belge, gerekli güncellemelerin yapılması amacıyla geçici olarak geri çekilmiştir" ifadelerini kullandı. Yetkili, güncelleme süreci tamamlanana kadar mevcut geçici mevzuatın geçerliliğini koruyacağını aktardı.

Takvim belirsiz

Söz konusu tarama programının, askerlerin fiziksel ve zihinsel performanslarını en üst düzeyde tutmayı hedefleyen kapsamlı bir sağlık stratejisinin parçası olduğu belirtilmişti. Güncellenen kılavuzun ne zaman yeniden yayımlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Testosteron testi nedir?

Testosteron testi, kanda dolaşan ana erkeklik hormonu olan testosteron seviyesini ölçen basit bir kan testidir. Bu hormon testislerde (kadınlarda ise küçük miktarlarda yumurtalıklarda ve böbrek üstü bezlerinde) üretilir; kas kütlesi, kemik yoğunluğu, cinsel sağlık, ruh hali ve enerji seviyelerinin düzenlenmesinde kritik rol oynar.
Test genellikle Toplam Testosteron (kandaki tüm testosteron) ve Serbest Testosteron (proteinlere bağlanmamış, vücudun doğrudan kullanabildiği aktif hormon) olarak iki şekilde ölçülür.
ABD Ordusu'nun 87. Tümen Destek Taburu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
SAVUNMA
ABD ordusunda yeni uygulama: 30 yaş üstü askerlere testosteron testi zorunlu oluyor
16 Temmuz, 11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала