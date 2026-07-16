https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-ordusunda-yeni-uygulama-30-yas-ustu-askerlere-testosteron-testi-zorunlu-oluyor-1107299458.html

ABD ordusunda yeni uygulama: 30 yaş üstü askerlere testosteron testi zorunlu oluyor

ABD ordusunda yeni uygulama: 30 yaş üstü askerlere testosteron testi zorunlu oluyor

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki tüm askerlerin yıllık sağlık kontrolleri kapsamında zorunlu testosteron taramasından geçirileceğini açıkladı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T11:48+0300

2026-07-16T11:48+0300

2026-07-16T11:48+0300

savunma bakanlığı

abd

pete hegseth

savunma

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ABD Savunma Bakanlığı, askeri personelin sağlık taramalarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki askerlerin yıllık sağlık kontrollerine zorunlu testosteron taraması ekleneceğini duyurdu.Hegseth, açıklamayı ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaştığı videolu mesajla yaptı. Yeni uygulamayı "Yüksek Testosteron Bakanlığı" ifadeleriyle duyuran Hegseth, düzenlemenin askerlerin operasyonel kapasitesini korumayı amaçladığını söyledi.Amaç görev performansını artırmakSavunma Bakanı Hegseth, yaşın ilerlemesiyle birlikte testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğine dikkat çekerek, bu durumun fiziksel performans ve genel sağlık üzerinde etkili olabileceğini belirtti.Yeni tarama programıyla testosteron eksikliğinin erken dönemde tespit edilmesinin hedeflendiğini ifade eden Hegseth, uygulamanın askerlerin görevlerini en yüksek performansla yerine getirmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.30 yaş altındakiler de talep edebilecekYeni düzenleme yalnızca 30 yaş ve üzerindeki personel için zorunlu olacak. 30 yaşın altındaki askerler ise istemeleri halinde testosteron taramasından gönüllü olarak yararlanabilecek.Tarama sonucunda testosteron seviyesinin düşük olduğu belirlenen askerlere ise talepleri doğrultusunda hormon ikame tedavisi (testosteron replasman tedavisi) uygulanabilecek.Sağlık politikalarında yeni dönemABD Savunma Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni uygulama, askeri personelin sağlık kontrollerinde performans odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi yönünde atılan son adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Programın, askerlerin uzun vadeli sağlık durumunun izlenmesi ve operasyonel hazırlık seviyesinin korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

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