https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/muge-anlidaki-ibrahim-ekici-olayi-nedir-ikinci-palu-vakasinda-kan-donduran-itiraf-1108462710.html

Müge Anlı’daki İbrahim Ekici olayı nedir? 'İkinci Palu Vakası'nda kan donduran itiraf

Müge Anlı’daki İbrahim Ekici olayı nedir? 'İkinci Palu Vakası'nda kan donduran itiraf

Sputnik Türkiye

Konya'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin dosyası, Müge Anlı'nın yeni sezonunda Türkiye'yi sarsan esrarengiz iddialarla aralandı. "Veliaht... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T11:50+0300

2026-09-03T11:50+0300

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Konya'da yaşayan evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici, 31 Mart 2024 tarihinde evinde şüpheli şekilde can verdi. Ekici ailesinin trajedisi, doğuştan engelli kızları Zeynep'in tedavisi amacıyla yaklaşık dört yıl önce hayatlarına giren Hüseyin Sarıbaş ile kesişti. Çevreye kendisinin "ruhani askerleri" olduğunu öne sürdüğü iddia edilen Sarıbaş'ın aile üzerinde kurduğu psikolojik hakimiyet, zamanla akılalmaz bir girdaba dönüştü.İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım ve annesi Saliha Hanım'ın iddialarıyla stüdyoda gündeme gelen olaylar zinciri; program sunucusu Müge Anlı tarafından kamuoyunda derin iz bırakan "İkinci Palu Ailesi" vakası olarak nitelendirildi. Dosyada iddia edilen sapkın ritüeller, kehanetler ve cinayet şüpheleri izleyicileri dehşete düşürdü.'Veliaht çocuk' hezeyanı ve verilen sahte ölüm tarihiDosyadaki en sarsıcı başlıklardan birini "veliaht çocuk" ve "safkan soy" iddiası oluşturdu. Ailenin aktardığına göre Hüseyin Sarıbaş, İbrahim'in eşi Mine Ekici'nin bedeninde "Meryem" adında ruhani bir varlık barındığını savunarak Mine ile kendisinin dünyaya getireceği çocuğun veliaht olacağını ileri sürdü. Üstelik baba İbrahim Ekici ölürse engelli kızları Zeynep'in de iyileşeceği telkiniyle ailenin zihnine girildiği iddia edildi. Sarıbaş canlı yayında bu hezeyanları reddederek fikrin bizzat Mine Ekici'den çıktığını savundu.İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Hayatını kaybeden İbrahim Ekici'ye önceden 21 Ağustos'ta öleceği ve ardından doğrudan cennete gideceğinin söylendiği, talihsiz adamın da bu tarihe inanarak ölümü beklediği öne sürüldü. Ancak Ekici, kendisine biçilen tarihten aylar önce şüpheli biçimde yaşamını yitirdi.Şüpheli sabahın kronolojisi: Ambulans neden saatlerce bekletildi?Ölüm sabahına ilişkin ortaya atılan zaman çizelgesi, cinayet şüphesini adli makamların radarına soktu. İddiaya göre sağlık personeli olan eş Mine Ekici, fenalaşan kocasına saat 04.00-05.00 sularında hiçbir tıbbi müdahalede bulunmadı. Durumu acil servise bildirmek yerine saat 07.00 sularında Hüseyin Sarıbaş'ı arayan kadının, ambulansı ancak saat 08.40'ta çağırdığı ileri sürüldü.Cenaze günü mezarlıkta yaşananlar da gizemi artırdı. Akrabaların beyanlarına göre Mine Ekici, toprağa verilen kocasının mezarı başında "Özür dilerim İbrahim" diyerek bir avuç toprak aldıktan sonra Hüseyin Sarıbaş'ın koluna girerek mezarlıktan ayrıldı.Canlı yayında sarsıntı yaratan telefon kaydı: 'Adamı öldürdüm'Dosyada bardağı taşıran ve adli makamları harekete geçiren en kritik delil, 1 Eylül tarihli yayında açıklanan şok telefon ses kaydı oldu. İbrahim Ekici'nin ölümü sonrasındaki döneme ait olduğu belirtilen görüşmede Mine Ekici'nin, Hüseyin Sarıbaş'a şu dehşet verici sözleri sarf ettiği duyuldu:"Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım; adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım! Niye böyle yapıyorsun?"Kayıtlarda Sarıbaş'ın ise soğukkanlı bir tavırla Mine Ekici'ye hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi yönünde telkinde bulunduğu belirlendi. Mine Ekici savunmasında kocasının kendisini Sarıbaş'a "peşkeş çektiğini" öne sürerek suçu yönlendirmeye çalışsa da aile bu çirkin iddiayı sert bir dille yalanladı.Ağır ceza mahkemesi devrede: Tasarlayarak öldürme suçlamasıHüseyin Sarıbaş'ın daha önce aldığı altı aylık hapis cezasının bu cinayetle ilişkili olmadığı, geçmişteki bir "üfürükçülük" davasına dayandığı belirtildi.Asıl büyük yargı süreci ise resmen başlıyor: İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili toplanan deliller ışığında dosya ağır ceza mahkemesine taşındı. Eşi Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş, Konya Ağır Ceza Mahkemesi bünyesinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/fransada-kan-donduran-sebeke-desifre-oldu-mbappeyi-kacirmayi-planlamislar-1108451501.html

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