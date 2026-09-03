https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/fransada-kan-donduran-sebeke-desifre-oldu-mbappeyi-kacirmayi-planlamislar-1108451501.html

Fransa’da kan donduran şebeke deşifre oldu: Mbappe’yi kaçırmayı planlamışlar

Fransa’da kan donduran şebeke deşifre oldu: Mbappe’yi kaçırmayı planlamışlar

Sputnik Türkiye

Fransa'da zengin isimleri hedef alan organize suç örgütüne yönelik soruşturmada, dünya yıldızı futbolcu Kylian Mbappe'nin de aralarında bulunduğu 26 kişilik... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T07:40+0300

2026-09-03T07:40+0300

2026-09-03T07:40+0300

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Fransız adli makamları, başkent Paris ve çevresinde varlıklı kişileri ağına düşürmeye çalışan tehlikeli bir şebekenin izini sürerken dünya spor kamuoyunu sarsan detaylara ulaştı. 25 Nisan'da kurye kılığına giren üç kişinin bir saatçinin evine sızma girişimiyle fitili ateşlenen süreç, 4 Mayıs'ta Paris'teki ünlü Nos Montres saat mağazasının silahlı iki şüpheli tarafından soyulmasıyla yeni bir boyut kazandı.Olay yerinden 150.000 euro değerinde lüks saat çalarak motosikletle kaçan saldırganlardan biri, yarım saat sonra bir kamyona çarpınca yakalandı. Bu kaza, Fransız dedektiflerin organize suç ağının derinliklerine inmesini sağladı.Şebekenin telefonundan çıkan 26 i̇sim: Listede Kylian Mbappe de varSoruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, çetenin elebaşı olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Clément L. isimli şahsa ulaştı. Şüphelinin el konulan dijital materyallerini inceleyen siber uzmanlar, aralarında Türk bir kasap, Çinli bir iş insanı ve dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Kylian Mbappe’nin de bulunduğu tam 26 kişiye ait açık adres ve bilgilerin yer aldığı bir kaçırma listesi ele geçirdi.Şebekenin eylem emirlerini Snapchat üzerinden organize ettiği ve Clément L.’nin bu platformda ‘Lester Z’ takma adını kullandığı saptandı. 19 Ağustos'ta fuhuşa aracılık suçlamasıyla çıkarıldığı Bobigny Mahkemesi'nin kapısında kıskıvrak yakalanan şüphelinin üzerinden beş adet iPhone ve hedef kişileri bağlamak için hazır tutulan çok sayıda plastik kelepçe çıktı.'Lider değilim, aracıyım': İtiraflar ve mahkemedeki i̇lginç savunmaSoruşturma kapsamında çete liderini olay yerlerine taşıyan aracın sahibi olan ikinci bir suç ortağı daha gözaltına alındı. Suçlamaları kısmen kabul eden şüpheli, asıl beynin kendisi olmadığını, yalnızca lider ile saha elemanları arasında köprü görevi üstlendiğini öne sürdü. 21 Ağustos'ta organize soygun suçundan hakim karşısına çıkarılan 18 yaşındaki baş şüpheli Clément L. ise tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada suçlamaların ciddiyetini bildiğini belirtti ancak kendisini ilginç sözlerle savundu:"Hücre hapsindeyim; etrafım deliler ve teröristlerle çevrili. Bu ortam beni daha iyi bir insan yapmaz. Benim çocukluğumdan beri tek hayalim aşçı olmaktı."Organize suç hücresinin hazırladığı rehine ve kaçırma planlarının hangi aşamaya kadar ilerlediğini aydınlatmak için Paris Savcılığı kapsamlı tahkikatını sürdürüyor.

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kylian mbappe, fransa, paris, paris savcılığı, snapchat, iphone, haberler