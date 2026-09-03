https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/misir-kizildenizin-guvenliginin-saglanmasi-kiyidas-ulkelerin-sorumlulugunda-aksi-her-turlu-girisimi-1108477829.html
Mısır: Kızıldeniz'in güvenliğinin sağlanması kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda, aksi her türlü girişimi reddediyoruz
Mısır: Kızıldeniz'in güvenliğinin sağlanması kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda, aksi her türlü girişimi reddediyoruz
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kızıldeniz'in güvenliğinin sadece kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, Kızıldeniz'i askerileştirecek veya uluslararasılaştıracak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi. İşte detaylar
2026-09-03T17:27+0300
2026-09-03T17:27+0300
2026-09-03T17:27+0300
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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulfettah es-Sisi, Kızıldeniz'in güvenliğinin yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, bölgenin istikrarını bozacak, Kızıldeniz'i askerileştirecek veya uluslararasılaştıracak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.Sisi, başkent Kahire'de İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi kabul etti.Görüşmede, Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin yanı sıra bölgenin güvenlik ve istikrarının desteklenmesi için koordinasyonun önemi ele alındı.Cumhurbaşkanı Sisi, Kızıldeniz'in Mısır'ın ulusal güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: Nil Nehri dosyasıSisi görüşmede ayrıca Nil Nehri meselesinin ülkesi açısından hayati önem taşıdığını, temel yaşam kaynağı ve ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.Mısır'ın su ve gıda güvenliği ile kalkınma konusundaki menfaatini gözetme konusunda meşru hakka sahip olduğunu aktaran Sisi, Kahire'nin, Nil Nehri yatağı üzerinde tek taraflı her türlü girişimi kesin şekilde reddettiğini ifade etti.
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kızıldeniz, sisi, mısır, antonio tajani, haberler
kızıldeniz, sisi, mısır, antonio tajani, haberler
Mısır: Kızıldeniz'in güvenliğinin sağlanması kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda, aksi her türlü girişimi reddediyoruz
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kızıldeniz'in güvenliğinin yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, bölgenin istikrarını bozacak, Kızıldeniz'i askerileştirecek veya uluslararasılaştıracak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulfettah es-Sisi, Kızıldeniz'in güvenliğinin yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, bölgenin istikrarını bozacak, Kızıldeniz'i askerileştirecek veya uluslararasılaştıracak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi.Sisi, başkent Kahire'de İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi kabul etti.
Görüşmede, Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin yanı sıra bölgenin güvenlik ve istikrarının desteklenmesi için koordinasyonun önemi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Sisi, Kızıldeniz'in Mısır'ın ulusal güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kızıldeniz'in güvenliğinin sağlanması yalnızca kıyıdaş ülkelerin sorumluluğundadır. Bölgenin istikrarını bozacak, Kızıldeniz'i askerileştirecek veya uluslararasılaştıracak her türlü girişimi reddediyoruz."
Sisi görüşmede ayrıca Nil Nehri meselesinin ülkesi açısından hayati önem taşıdığını, temel yaşam kaynağı ve ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.
Mısır'ın su ve gıda güvenliği ile kalkınma konusundaki menfaatini gözetme konusunda meşru hakka sahip olduğunu aktaran Sisi, Kahire'nin, Nil Nehri yatağı üzerinde tek taraflı her türlü girişimi kesin şekilde reddettiğini ifade etti.