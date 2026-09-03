https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/meyve-suyunda-sekersiz-yeni-donem-kabul-edilirse-standartlar-sil-bastan-degisecek-1108472531.html

Meyve suyunda 'şekersiz' yeni dönem: Kabul edilirse standartlar sil baştan değişecek

Meyve suyunda 'şekersiz' yeni dönem: Kabul edilirse standartlar sil baştan değişecek

Sputnik Türkiye

Meyve suyu ve nektarlarda tatlandırıcı kullanımıyla ilgili tebliğ taslağı hazırlandı. Kabul edilmesi halinde yeni dönem başlayacak. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T15:06+0300

2026-09-03T15:06+0300

2026-09-03T15:06+0300

sağlik

tarım ve orman bakanlığı

şekersiz meyve suyu

şekersiz içecek

meyve suyu

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Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektar üretimine yönelik standartları kökten değiştirecek yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre, meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek, şeker oranı yüzde 30 azaltılmış ürünler ise pazara girecek.Sektör temsilcilerinin görüşüne sunulduSektör temsilcilerinin görüşüne sunulan düzenleme, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve Avrupa Birlik (AB) mevzuatına uyumu hedefliyor. Taslağın kabul edilmesi halinde sektörde uygulanacak yeni kurallar şu şekilde listeleniyor:Meyve Sularında Sıfır Tatlandırıcı: Konsantre, püre ve toz formundaki tüm meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen sonlandırılacak.Meyve Nektarlarına Esneklik: İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili nektarlarda ise şekerin belirli bir kısmı tatlandırıcı ile ikame edilebilecek.Doğal Şekeri Azaltılmış Ürünler: AB uyum yasaları kapsamında, özel işlemlerle bünyesindeki doğal şeker miktarı en az yüzde 30 oranında azaltılmış yeni nesil meyve sularının üretimine ve satışına onay verilecek.

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tarım ve orman bakanlığı, şekersiz meyve suyu, şekersiz içecek, meyve suyu