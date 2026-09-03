https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/meyve-suyunda-sekersiz-yeni-donem-kabul-edilirse-standartlar-sil-bastan-degisecek-1108472531.html
Meyve suyunda 'şekersiz' yeni dönem: Kabul edilirse standartlar sil baştan değişecek
Meyve suyunda 'şekersiz' yeni dönem: Kabul edilirse standartlar sil baştan değişecek
Sputnik Türkiye
Meyve suyu ve nektarlarda tatlandırıcı kullanımıyla ilgili tebliğ taslağı hazırlandı. Kabul edilmesi halinde yeni dönem başlayacak. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T15:06+0300
2026-09-03T15:06+0300
2026-09-03T15:06+0300
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tarım ve orman bakanlığı
şekersiz meyve suyu
şekersiz içecek
meyve suyu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektar üretimine yönelik standartları kökten değiştirecek yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre, meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek, şeker oranı yüzde 30 azaltılmış ürünler ise pazara girecek.Sektör temsilcilerinin görüşüne sunulduSektör temsilcilerinin görüşüne sunulan düzenleme, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve Avrupa Birlik (AB) mevzuatına uyumu hedefliyor. Taslağın kabul edilmesi halinde sektörde uygulanacak yeni kurallar şu şekilde listeleniyor:Meyve Sularında Sıfır Tatlandırıcı: Konsantre, püre ve toz formundaki tüm meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen sonlandırılacak.Meyve Nektarlarına Esneklik: İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili nektarlarda ise şekerin belirli bir kısmı tatlandırıcı ile ikame edilebilecek.Doğal Şekeri Azaltılmış Ürünler: AB uyum yasaları kapsamında, özel işlemlerle bünyesindeki doğal şeker miktarı en az yüzde 30 oranında azaltılmış yeni nesil meyve sularının üretimine ve satışına onay verilecek.
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tarım ve orman bakanlığı, şekersiz meyve suyu, şekersiz içecek, meyve suyu
tarım ve orman bakanlığı, şekersiz meyve suyu, şekersiz içecek, meyve suyu
Meyve suyunda 'şekersiz' yeni dönem: Kabul edilirse standartlar sil baştan değişecek
Meyve suyu ve nektarlarda tatlandırıcı kullanımıyla ilgili tebliğ taslağı hazırlandı. Kabul edilmesi halinde yeni dönem başlayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektar üretimine yönelik standartları kökten değiştirecek yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre, meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek, şeker oranı yüzde 30 azaltılmış ürünler ise pazara girecek.
Sektör temsilcilerinin görüşüne sunuldu
Sektör temsilcilerinin görüşüne sunulan düzenleme, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve Avrupa Birlik (AB) mevzuatına uyumu hedefliyor. Taslağın kabul edilmesi halinde sektörde uygulanacak yeni kurallar şu şekilde listeleniyor:
Meyve Sularında Sıfır Tatlandırıcı: Konsantre, püre ve toz formundaki tüm meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen sonlandırılacak.
Meyve Nektarlarına Esneklik: İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili nektarlarda ise şekerin belirli bir kısmı tatlandırıcı ile ikame edilebilecek.
Doğal Şekeri Azaltılmış Ürünler: AB uyum yasaları kapsamında, özel işlemlerle bünyesindeki doğal şeker miktarı en az yüzde 30 oranında azaltılmış yeni nesil meyve sularının üretimine ve satışına onay verilecek.