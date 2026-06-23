https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/cocuklukta-meyve-suyu-ve-gazli-icecek-tuketimi-yetiskinlikte-hipertansiyon-riskini-artiriyor-1106721271.html
Çocuklukta meyve suyu ve gazlı içecek tüketimi yetişkinlikte hipertansiyon riskini artırıyor
Çocuklukta meyve suyu ve gazlı içecek tüketimi yetişkinlikte hipertansiyon riskini artırıyor
Sputnik Türkiye
Uzun yıllardır ebeveynlere “meyve suyu sağlıklı bir alternatiftir” deniyordu. Ancak 25 binden fazla çocuğu 25 yıla varan süreyle takip eden yeni bir çalışma, bu algıyı değiştiriyor. Ayrıntılar haberde...
2026-06-23T15:15+0300
2026-06-23T15:15+0300
2026-06-23T15:15+0300
sağlik
şekerli içecek
meyve suyu
tansiyon
yüksek tansiyon
haberler
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Araştırma, ABD’de Hemşirelerin Sağlık Çalışması’na katılan ailelerin çocuklarını kapsayan verilerle yapıldı. Toplam 25 bin 749 katılımcı, ortalama 12 yaşından başlayarak ortalama 36 yaşına kadar takip edildi. Katılımcıların yüzde 55’i kadın, yüzde 96’sı Hispanik olmayan Beyaz idi.Katılımcılar her 1-4 yılda bir beslenme, egzersiz, uyku ve sağlık durumlarını detaylı anketlerle bildirdi. 2021 yılına kadar bin 625 kişide (yüzde 6.3) yüksek tansiyon teşhisi kondu. Ortalama teşhis yaşı 36 idi.Fiziksel aktivite, ekran süresi, uyku, sigara, vücut ağırlığı ve genel beslenme kalitesi gibi faktörler dikkate alındıktan sonra bile şekerli içecekler ve meyve sularıyla yüksek tansiyon arasındaki bağlantı devam etti.Hangi içecekler daha riskli?Meyvenin kendisi neden farklı?Hem tam meyvede hem meyve suyunda doğal şeker bulunmasına rağmen etki çok farklı. Meyve suyu “serbest şeker” içeriyor ve lif ile bitkisel bileşikleri büyük ölçüde kaybeder. İşleme sırasında bu koruyucu unsurlar ortadan kalkıyor. Lif, şekerin kana emilimini yavaşlatır ve kalp sağlığını destekler. Tam meyve ise bu doğal yapısını koruyor.Bu gözlemsel bir çalışma olduğu için meyve suyu veya gazlı içeceklerin doğrudan yüksek tansiyona sebep olduğunu kesin olarak kanıtlamıyor. Beslenme bilgileri katılımcıların kendi bildirimlerine dayanıyor. Ancak 25 yıllık takip süresi ve geniş katılımcı sayısı, bulguları oldukça güçlü kılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/avrupada-kabus-gunu-sicak-hava-dalgasi-can-aldi-4-ulkede-kirmizi-alarm-verildi-1106718728.html
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şekerli içecek, meyve suyu, tansiyon, yüksek tansiyon, haberler
şekerli içecek, meyve suyu, tansiyon, yüksek tansiyon, haberler
Çocuklukta meyve suyu ve gazlı içecek tüketimi yetişkinlikte hipertansiyon riskini artırıyor
Uzun yıllardır ebeveynlere “meyve suyu sağlıklı bir alternatiftir” deniyordu. Ancak 25 binden fazla çocuğu 25 yıla varan süreyle takip eden yeni bir çalışma, bu algıyı değiştiriyor. Hem gazlı içecekler hem de yüzde 100 meyve suları, yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskini artırıyor. Tam meyve ise tam tersine koruyucu etki gösteriyor.
Araştırma, ABD’de Hemşirelerin Sağlık Çalışması’na katılan ailelerin çocuklarını kapsayan verilerle yapıldı. Toplam 25 bin 749 katılımcı, ortalama 12 yaşından başlayarak ortalama 36 yaşına kadar takip edildi. Katılımcıların yüzde 55’i kadın, yüzde 96’sı Hispanik olmayan Beyaz idi.
Katılımcılar her 1-4 yılda bir beslenme, egzersiz, uyku ve sağlık durumlarını detaylı anketlerle bildirdi. 2021 yılına kadar bin 625 kişide (yüzde 6.3) yüksek tansiyon teşhisi kondu. Ortalama teşhis yaşı 36 idi.
Fiziksel aktivite, ekran süresi, uyku, sigara, vücut ağırlığı ve genel beslenme kalitesi gibi faktörler dikkate alındıktan sonra bile şekerli içecekler ve meyve sularıyla yüksek tansiyon arasındaki bağlantı devam etti.
Hangi içecekler daha riskli?
Gazlı içecekler:
Günlük her porsiyon yüzde 23 risk artışı
Enerji içecekleri:
Günlük her porsiyon yüzde 36 risk artışı (sodyum ve ilave şeker içeriği nedeniyle)
Portakal suyu:
Günlük her porsiyon yüzde 20 risk artışı (bazı durumlarda şekerli içeceklerin yanlış bildirilmiş olabileceği belirtiliyor)
Meyvenin kendisi neden farklı?
Hem tam meyvede hem meyve suyunda doğal şeker bulunmasına rağmen etki çok farklı. Meyve suyu “serbest şeker” içeriyor ve lif ile bitkisel bileşikleri büyük ölçüde kaybeder. İşleme sırasında bu koruyucu unsurlar ortadan kalkıyor. Lif, şekerin kana emilimini yavaşlatır ve kalp sağlığını destekler. Tam meyve ise bu doğal yapısını koruyor.
Bu gözlemsel bir çalışma olduğu için meyve suyu veya gazlı içeceklerin doğrudan yüksek tansiyona sebep olduğunu kesin olarak kanıtlamıyor. Beslenme bilgileri katılımcıların kendi bildirimlerine dayanıyor. Ancak 25 yıllık takip süresi ve geniş katılımcı sayısı, bulguları oldukça güçlü kılıyor.