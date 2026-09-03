https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/meloni-2-dunya-savasindan-bu-yana-en-cok-koltukta-kalan-italya-basbakani-1108479492.html

Meloni, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en çok koltukta kalan İtalya Başbakanı

Meloni, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en çok koltukta kalan İtalya Başbakanı

Sputnik Türkiye

İtalya, son 80 yıl içinde 68 hükümet görürken, Giorgia Meloni hükümeti, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kesintisiz olarak en uzun süre görevde kalan İtalyan hükümeti olarak kayıtlara geçti. Meloni'yi hangi sınav bekliyor?

2026-09-03T19:10+0300

2026-09-03T19:10+0300

2026-09-03T19:10+0300

dünya

giorgia meloni

silvio berlusconi

i̇talya

seçim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/13/1106646433_0:1:3064:1725_1920x0_80_0_0_0363e262c8c7a013625d951d11f645ec.jpg

Son 80 yılda 68 farklı hükümetin kurulduğu ve ortalama hükümet ömrünün 14 ay olduğu İtalya’da Meloni, Silvio Berlusconi’nin 2005 yılında ulaştığı bin 412 günlük rekoru geride bıraktı. Ekim 2022’de göreve gelen İtalya'nın ilk kadın başbakanı liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri, Lega ve Forza Italia'dan oluşan koalisyon, buna karşın 2027’de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde parlamento parçalanması riskiyle karşı karşıya.Gelecek seçimler için seçim reformuKemsil sisteminin getirdiği parçalanmayı önlemek ve siyasi istikrarı kalıcı hale getirmek isteyen Meloni hükümeti, radikal bir seçim reformu tasarısını parlamentoya sundu.Temsilciler Meclisi'nden geçen ve Senato onayını bekleyen tasarı, oyların yüzde 42'sinden fazlasını alan herhangi bir bloğa parlamentoda otomatik çoğunluk garantisi verilmesiniTrump ile Meloni gerilimiBir dönem Avrupa'da Donald Trump'a en yakın liderlerden biri olarak gösterilen Giorgia Meloni, siyasi çizgilerinin benzerliği nedeniyle uluslararası basında "Trump'a fısıldayan lider" olarak tanımlanıyordu.Ancak iki liderin ilişkileri, özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından bozulmaya başladı.Trump, Meloni'yi İran operasyonuna destek vermemek ve İtalya'daki askeri üslerin ABD savaş uçakları tarafından kullanılmasına izin vermemekle eleştirdi.'Fotoğraf için yalvardı'Gerilim, haziran ayında Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından daha da tırmandı.Trump, Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için "yalvardığını" öne sürerek, "Normalde izin vermezdim ama acıdım" ifadelerini kullandı.Meloni ise bu sözlere sert tepki göstererek, "Tamamen uydurma. Ben de İtalya da kimseye yalvarmaz" açıklamasını yaptı.Zirve öncesi: Uzaklaştırma emri gerekiyorNATO Zirvesi öncesinde Trump, Truth Social hesabından G7 Zirvesi sırasında çekilmiş bir Meloni fotoğrafını yeniden paylaşarak yalnızca üç kelimelik bir not düştü:Paylaşım İtalya'da geniş yankı uyandırırken, Il Mattino gazetesi bunu "Ankara öncesi şok saldırı", La Stampa ise "Zirve öncesi deprem etkisi" ifadeleriyle yorumladı.İtalyan basını, iki lider arasında son günlerde ilişkileri onarmaya yönelik diplomatik girişimler bulunduğunu, Trump'ın NATO Zirvesi'nden saatler önce yaptığı bu paylaşımın ise bu çabaları gölgelediğini yazdı.NATO'daki kare gündem olduTam da bu gerilimin ardından Ankara'daki NATO Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafı sırasında Meloni'nin Trump'a dönerek baktığı an sosyal medyada gündem oldu.Bazı kullanıcılar görüntüyü iki lider arasındaki soğuk ilişkinin yeni bir yansıması olarak yorumladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump--suriyenin-hurmuz-alternatifini-bu-harika-diye-paylasti-1108472162.html

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

giorgia meloni, silvio berlusconi, i̇talya, seçim