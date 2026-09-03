Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/medvedev-almanya-akliselime-donmeli-ve-cok-daha-dengeli-bir-politika-izlemeli-1108481376.html
Medvedev: Almanya aklıselime dönmeli ve çok daha dengeli bir politika izlemeli
Medvedev: Almanya aklıselime dönmeli ve çok daha dengeli bir politika izlemeli
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya yönetiminin Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmeye çalışmak yerine daha dengeli bir... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T20:17+0300
2026-09-03T20:17+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
rusya
almanya
i̇kinci dünya savaşı
bandera
neo-naziler
russia today (rt)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107022946_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_743eb3ea30d5078d8038649854a4772e.png
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Alman hükümetine Rusya ile doğrudan çatışmaya girmeme uyarısında bulundu.RT’nin sorularını yanıtlayan Medvedev, Almanya’nın daha ölçülü ve dengeli bir dış politika izlemesi gerektiğini belirterek, “Aklıselime dönmeleri ve ülkemizle doğrudan çatışmaya girmeye çalışmak yerine çok daha dengeli bir politika yürütmeleri gerekiyor” dedi.Medvedev, Almanya Başbakanı ve ülke yönetiminin, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarını unutma yoluna girdiğini belirtti.Almanya yönetiminin Kiev’deki “Bandera yanlısı rejimi” destekleyerek Rusya’ya karşı mücadele etmeye çalıştığını vurgulayan Medvedev, Alman yetkililerin “neo-Naziler gibi davrandığını” ifade etti.Almanya’nın Rusya ile iş birliğini reddetmesi nedeniyle halihazırda önemli kayıplar yaşadığına dikkat çeken Medvedev, Berlin’in Moskova’ya yönelik yaptırımlarının Alman ekonomisi ve halkı açısından “son derece olumsuz sonuçlar” doğuracağını söyledi.Medvedev ayrıca, Rusya’nın savunma sanayisi işletmelerinin modernizasyonuna yönelik yatırımlarını artıracağını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/lavrov-batidan-yaptirimlari-kaldirmasini-dilenmeyecegiz-1108451658.html
rusya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/05/1107022946_0:0:632:473_1920x0_80_0_0_f867bc9403629a814bf1e43108811a18.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya, almanya, i̇kinci dünya savaşı, bandera, neo-naziler, russia today (rt)
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya, almanya, i̇kinci dünya savaşı, bandera, neo-naziler, russia today (rt)

Medvedev: Almanya aklıselime dönmeli ve çok daha dengeli bir politika izlemeli

20:17 03.09.2026
© Sputnik / Екатерина ШтукинаDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Екатерина Штукина
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya yönetiminin Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmeye çalışmak yerine daha dengeli bir politika izlemesi gerektiğini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Alman hükümetine Rusya ile doğrudan çatışmaya girmeme uyarısında bulundu.
RT’nin sorularını yanıtlayan Medvedev, Almanya’nın daha ölçülü ve dengeli bir dış politika izlemesi gerektiğini belirterek, “Aklıselime dönmeleri ve ülkemizle doğrudan çatışmaya girmeye çalışmak yerine çok daha dengeli bir politika yürütmeleri gerekiyor” dedi.
Medvedev, Almanya Başbakanı ve ülke yönetiminin, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarını unutma yoluna girdiğini belirtti.
Almanya yönetiminin Kiev’deki “Bandera yanlısı rejimi” destekleyerek Rusya’ya karşı mücadele etmeye çalıştığını vurgulayan Medvedev, Alman yetkililerin “neo-Naziler gibi davrandığını” ifade etti.
Almanya’nın Rusya ile iş birliğini reddetmesi nedeniyle halihazırda önemli kayıplar yaşadığına dikkat çeken Medvedev, Berlin’in Moskova’ya yönelik yaptırımlarının Alman ekonomisi ve halkı açısından “son derece olumsuz sonuçlar” doğuracağını söyledi.
Medvedev ayrıca, Rusya’nın savunma sanayisi işletmelerinin modernizasyonuna yönelik yatırımlarını artıracağını da sözlerine ekledi.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
DÜNYA
Lavrov: Batı'dan yaptırımları kaldırmasını dilenmeyeceğiz
07:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала