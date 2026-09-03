https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/medvedev-almanya-akliselime-donmeli-ve-cok-daha-dengeli-bir-politika-izlemeli-1108481376.html
Medvedev: Almanya aklıselime dönmeli ve çok daha dengeli bir politika izlemeli
Medvedev: Almanya aklıselime dönmeli ve çok daha dengeli bir politika izlemeli
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya yönetiminin Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmeye çalışmak yerine daha dengeli bir... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T20:17+0300
2026-09-03T20:17+0300
2026-09-03T20:17+0300
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bandera
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Alman hükümetine Rusya ile doğrudan çatışmaya girmeme uyarısında bulundu.RT’nin sorularını yanıtlayan Medvedev, Almanya’nın daha ölçülü ve dengeli bir dış politika izlemesi gerektiğini belirterek, “Aklıselime dönmeleri ve ülkemizle doğrudan çatışmaya girmeye çalışmak yerine çok daha dengeli bir politika yürütmeleri gerekiyor” dedi.Medvedev, Almanya Başbakanı ve ülke yönetiminin, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarını unutma yoluna girdiğini belirtti.Almanya yönetiminin Kiev’deki “Bandera yanlısı rejimi” destekleyerek Rusya’ya karşı mücadele etmeye çalıştığını vurgulayan Medvedev, Alman yetkililerin “neo-Naziler gibi davrandığını” ifade etti.Almanya’nın Rusya ile iş birliğini reddetmesi nedeniyle halihazırda önemli kayıplar yaşadığına dikkat çeken Medvedev, Berlin’in Moskova’ya yönelik yaptırımlarının Alman ekonomisi ve halkı açısından “son derece olumsuz sonuçlar” doğuracağını söyledi.Medvedev ayrıca, Rusya’nın savunma sanayisi işletmelerinin modernizasyonuna yönelik yatırımlarını artıracağını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/lavrov-batidan-yaptirimlari-kaldirmasini-dilenmeyecegiz-1108451658.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya, almanya, i̇kinci dünya savaşı, bandera, neo-naziler, russia today (rt)
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya, almanya, i̇kinci dünya savaşı, bandera, neo-naziler, russia today (rt)
Medvedev: Almanya aklıselime dönmeli ve çok daha dengeli bir politika izlemeli
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya yönetiminin Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmeye çalışmak yerine daha dengeli bir politika izlemesi gerektiğini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Alman hükümetine Rusya ile doğrudan çatışmaya girmeme uyarısında bulundu.
RT’nin sorularını yanıtlayan Medvedev, Almanya’nın daha ölçülü ve dengeli bir dış politika izlemesi gerektiğini belirterek, “Aklıselime dönmeleri ve ülkemizle doğrudan çatışmaya girmeye çalışmak yerine çok daha dengeli bir politika yürütmeleri gerekiyor” dedi.
Medvedev, Almanya Başbakanı ve ülke yönetiminin, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarını unutma yoluna girdiğini belirtti.
Almanya yönetiminin Kiev’deki “Bandera yanlısı rejimi” destekleyerek Rusya’ya karşı mücadele etmeye çalıştığını vurgulayan Medvedev, Alman yetkililerin “neo-Naziler gibi davrandığını” ifade etti.
Almanya’nın Rusya ile iş birliğini reddetmesi nedeniyle halihazırda önemli kayıplar yaşadığına dikkat çeken Medvedev, Berlin’in Moskova’ya yönelik yaptırımlarının Alman ekonomisi ve halkı açısından “son derece olumsuz sonuçlar” doğuracağını söyledi.
Medvedev ayrıca, Rusya’nın savunma sanayisi işletmelerinin modernizasyonuna yönelik yatırımlarını artıracağını da sözlerine ekledi.