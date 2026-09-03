https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-eski-tunceli-il-jandarma-komutan-yardimcisi-ve-esi-1108474261.html

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T15:49+0300

2026-09-03T15:49+0300

2026-09-03T15:59+0300

türki̇ye

gülistan doku

akın gürlek

cumhuriyet başsavcılığı

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Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada iki yeni tutuklama kararı verildi. Beşinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta düzenlenen beşinci dalga operasyonda 10 şüpheli yakalanmıştı.Tutuklu sayısı 32’ye yükseldiİşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ali Kahraman ile Burçin Hızlı Kahraman hakkında tutuklama kararı verildi.Böylece Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 32’ye yükseldi.Beşinci dalga operasyon kapsamında daha önce şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmış, A.K. ile V.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Başsavcılık, iki dalgıç polis hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.Beşinci dalga operasyonda 10 şüpheli yakalandıAdalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında gerçekleştirilen beşinci dalga operasyonda 10 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgularBakan Gürlek, Gülistan Doku’nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığını bildirmişti.Soruşturma kapsamında ayrıca Doku’nun kaybolmasının ardından Instagram hesabında gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemler ile su altı arama çalışmalarının incelendiği açıklanmıştı.Dalgıç defteri ile resmi tutanakların uyuşmadığı tespit edildiSoruşturmada dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bu durumun adli makamlardan gizlendiğinin tespit edildiği bildirilmişti.Su altı arama çalışmalarına ilişkin kayıtlar da soruşturma kapsamında incelemeye alınmıştı.Kişisel eşyalarla ilgili yeni bulgularAdalet Bakanı Gürlek, soruşturmada Gülistan Doku’ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni bulgulara ulaşıldığını da açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gullu-sorusturmasinda-yeni-goruntu-ortaya-cikti-sultan-nur-ulu-savcilikta-canlandirdi-1108472664.html

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gülistan doku, akın gürlek, cumhuriyet başsavcılığı