Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-eski-tunceli-il-jandarma-komutan-yardimcisi-ve-esi-1108474261.html
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T15:49+0300
2026-09-03T15:59+0300
türki̇ye
gülistan doku
akın gürlek
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_10e51fe1bd2a01524126aa8143b85f64.jpg
Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada iki yeni tutuklama kararı verildi. Beşinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta düzenlenen beşinci dalga operasyonda 10 şüpheli yakalanmıştı.Tutuklu sayısı 32’ye yükseldiİşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ali Kahraman ile Burçin Hızlı Kahraman hakkında tutuklama kararı verildi.Böylece Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 32’ye yükseldi.Beşinci dalga operasyon kapsamında daha önce şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmış, A.K. ile V.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Başsavcılık, iki dalgıç polis hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.Beşinci dalga operasyonda 10 şüpheli yakalandıAdalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında gerçekleştirilen beşinci dalga operasyonda 10 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgularBakan Gürlek, Gülistan Doku’nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığını bildirmişti.Soruşturma kapsamında ayrıca Doku’nun kaybolmasının ardından Instagram hesabında gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemler ile su altı arama çalışmalarının incelendiği açıklanmıştı.Dalgıç defteri ile resmi tutanakların uyuşmadığı tespit edildiSoruşturmada dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bu durumun adli makamlardan gizlendiğinin tespit edildiği bildirilmişti.Su altı arama çalışmalarına ilişkin kayıtlar da soruşturma kapsamında incelemeye alınmıştı.Kişisel eşyalarla ilgili yeni bulgularAdalet Bakanı Gürlek, soruşturmada Gülistan Doku’ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni bulgulara ulaşıldığını da açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gullu-sorusturmasinda-yeni-goruntu-ortaya-cikti-sultan-nur-ulu-savcilikta-canlandirdi-1108472664.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1ae57321c9a45634259dac67560d43e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gülistan doku, akın gürlek, cumhuriyet başsavcılığı
gülistan doku, akın gürlek, cumhuriyet başsavcılığı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

15:49 03.09.2026 (güncellendi: 15:59 03.09.2026)
© İHAGülistan Doku
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© İHA
Abone ol
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı.
Tunceli’de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada iki yeni tutuklama kararı verildi. Beşinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta düzenlenen beşinci dalga operasyonda 10 şüpheli yakalanmıştı.

Tutuklu sayısı 32’ye yükseldi

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ali Kahraman ile Burçin Hızlı Kahraman hakkında tutuklama kararı verildi.
Böylece Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 32’ye yükseldi.
Beşinci dalga operasyon kapsamında daha önce şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmış, A.K. ile V.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Başsavcılık, iki dalgıç polis hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.

Beşinci dalga operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasında gerçekleştirilen beşinci dalga operasyonda 10 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgular

Bakan Gürlek, Gülistan Doku’nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığını bildirmişti.
Soruşturma kapsamında ayrıca Doku’nun kaybolmasının ardından Instagram hesabında gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemler ile su altı arama çalışmalarının incelendiği açıklanmıştı.

Dalgıç defteri ile resmi tutanakların uyuşmadığı tespit edildi

Soruşturmada dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığı ve bu durumun adli makamlardan gizlendiğinin tespit edildiği bildirilmişti.
Su altı arama çalışmalarına ilişkin kayıtlar da soruşturma kapsamında incelemeye alınmıştı.

Kişisel eşyalarla ilgili yeni bulgular

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmada Gülistan Doku’ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin yeni bulgulara ulaşıldığını da açıklamıştı.
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
TÜRKİYE
Güllü soruşturmasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sultan Nur Ulu savcılıkta canlandırdı
15:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала