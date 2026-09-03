https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/mamdani-new-yorkta-ilkokul-ve-ortaokullarda-yapay-zeka-kullanimini-yasakliyor-1108464353.html

Mamdani, New York'ta ilkokul ve ortaokullarda yapay zeka kullanımını yasaklıyor

Mamdani, New York'ta ilkokul ve ortaokullarda yapay zeka kullanımını yasaklıyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde devlet okullarında öğrencilerin yapay zeka kullanımına yönelik kapsamlı kısıtlamalar getiriliyor. İşte detaylar... Yapay Zeka öğrenciler için zararlı mı? Gerekçe ne?

2026-09-03T12:23+0300

2026-09-03T12:23+0300

2026-09-03T12:23+0300

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve Eğitim Şansölyesi Kamar Samuels, ülkenin en büyük okul bölgesini kapsayan yeni teknoloji politikasını açıkladı. Düzenleme, 2-K olarak adlandırılan okul öncesi programlardan 8. sınıfa kadar olan öğrencileri kapsayacak ve 500 binden fazla öğrenciyi etkileyecek. Bir yıl boyunca uygulanacak moratoryum süresince öğrencilerin kullandığı üretken yapay zeka araçlarının eğitim üzerindeki etkileri de incelenecek.‘Zor problemlerle kendileri mücadele etmeliler’Mamdani, çocukların öğrenme ve gelişim süreçlerinde öğretmenlere ve insan ilişkilerine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Çocukların akranlarıyla birlikte beceriler geliştirmeleri, eğitimcilerle ilişkiler kurmaları ve zor problemlerle kendi başlarına mücadele etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.Teknoloji sektörünün erken yaşta yapay zeka destekli eğitimin kaçınılmaz ve gerekli olduğu yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını savunan Mamdani, "Biz bunu böyle görmüyoruz" dedi.Öğrenciler için sıkı kurallarYeni politika yalnızca yapay zeka kullanımını kapsamıyor. Kent yönetimi, okullarda dijital cihazların ve ekranların kullanımına da yeni sınırlar getirecek.Buna göre üçüncü sınıfa kadar öğrencilerin bireysel ekran kullanımına izin verilmeyecek. Ortaokul öğrencileri için ise ekran süresinin 45 dakika ile sınırlandırılması öneriliyor.Öğretmenler ise öğrenciler kadar katı kısıtlamalara tabi olmayacak. Eğitimcilerin ders planları hazırlamak, materyalleri çevirmek ve mesaj yazmak gibi amaçlarla yapay zeka kullanmasına izin verilecek.Düzenlemede bazı istisnalar da bulunuyor. Engelli öğrencilerin kullandığı yardımcı teknolojiler, çok dilli öğrenciler ve bilgisayar bilimi gibi kariyer hazırlık programlarına katılan öğrenciler moratoryumun dışında tutulacak.Sohbet botları da yasaklanacakNew York'taki devlet okullarında tüm sınıf seviyelerinde akıl sağlığı desteği amacıyla kullanılan sohbet botlarının kullanımına da son verilecek.Eğitim sistemi ayrıca okullarda kullanılan teknoloji araçlarının kapsamlı bir incelemeden geçirilmesini planlıyor. Öğrenme açısından "zorunlu" veya "temel" görülmeyen araçların sistemden çıkarılması öngörülüyor.İnceleme kapsamında teknoloji sağlayıcılarının güvenlik ve şeffaflık standartlarına uyumu, etik ilkeler, öğrenme tasarımı ve eğitim üzerindeki etkiler, önceki araştırmalar ve kullanıcı geri bildirimleri değerlendirilecek.New York yönetimi, yapay zekayı tamamen eğitimden çıkarmak yerine öğrencilerin teknolojiyle daha bilinçli ilişki kurmasını sağlamayı da hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/yapay-zeka-insanlari-robotlastiriyor-olabilir-arastirmacilardan-kritik-uyari-1108433647.html

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