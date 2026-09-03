https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kurtlar-vadisi-ve-poyraz-karayel-dizilerine-ev-sahipligi-yapmisti-luks-malikane-satisa-cikti--1108478385.html

Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel dizilerine ev sahipliği yapmıştı: Lüks malikane satışa çıktı

Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel dizilerine ev sahipliği yapmıştı: Lüks malikane satışa çıktı

Sputnik Türkiye

Birçok televizyon dizisine ev sahipliği yapan Beykoz'daki malikane 384 milyon liraya satışa çıktı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T18:01+0300

2026-09-03T18:01+0300

2026-09-03T18:01+0300

ekonomi̇

beykoz

kurtlar vadisi

dizi

malikane

satış

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Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet karakterinin evi olan ve aynı zamanda Poyraz Karayel dizisinde de Bahri Baba karakterinin villası olarak kullanılan malikane satışa çıkarıldı. Satış sitesindeki bilgilere göre malikane için 384 milyon lira isteniyor. 7 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde bulunuyorBir emlak sitesindeki ilana göre, Beykoz Mahmutşevketpaşa bölgesinde yer alan ilan sosyal medyada da ilgi çekti. Malikane toplam 7 bin 596 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. Ana yapının 737,82 metrekarelik kullanım alanına sahip olduğu belirtilirken mülkte, atölye, 2+1 ve 3+1 planlı ek yapılar, havuz ve spor alanları bulunuyor. Toplam brüt kullanım alanı 1.600, net kullanım alanı ise 1.550 metrekare olarak belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sanliurfada-4-bin-500-donumluk-araziye-sahip-koy-satiliga-cikti-istenen-fiyat-aciklandi--1108259986.html

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beykoz, kurtlar vadisi, dizi, malikane, satış