https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kurtlar-vadisi-ve-poyraz-karayel-dizilerine-ev-sahipligi-yapmisti-luks-malikane-satisa-cikti--1108478385.html
Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel dizilerine ev sahipliği yapmıştı: Lüks malikane satışa çıktı
Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel dizilerine ev sahipliği yapmıştı: Lüks malikane satışa çıktı
Sputnik Türkiye
Birçok televizyon dizisine ev sahipliği yapan Beykoz'daki malikane 384 milyon liraya satışa çıktı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T18:01+0300
2026-09-03T18:01+0300
2026-09-03T18:01+0300
ekonomi̇
beykoz
kurtlar vadisi
dizi
malikane
satış
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Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet karakterinin evi olan ve aynı zamanda Poyraz Karayel dizisinde de Bahri Baba karakterinin villası olarak kullanılan malikane satışa çıkarıldı. Satış sitesindeki bilgilere göre malikane için 384 milyon lira isteniyor. 7 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde bulunuyorBir emlak sitesindeki ilana göre, Beykoz Mahmutşevketpaşa bölgesinde yer alan ilan sosyal medyada da ilgi çekti. Malikane toplam 7 bin 596 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. Ana yapının 737,82 metrekarelik kullanım alanına sahip olduğu belirtilirken mülkte, atölye, 2+1 ve 3+1 planlı ek yapılar, havuz ve spor alanları bulunuyor. Toplam brüt kullanım alanı 1.600, net kullanım alanı ise 1.550 metrekare olarak belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sanliurfada-4-bin-500-donumluk-araziye-sahip-koy-satiliga-cikti-istenen-fiyat-aciklandi--1108259986.html
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beykoz, kurtlar vadisi, dizi, malikane, satış
beykoz, kurtlar vadisi, dizi, malikane, satış
Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel dizilerine ev sahipliği yapmıştı: Lüks malikane satışa çıktı
Birçok televizyon dizisine ev sahipliği yapan Beykoz'daki malikane 384 milyon liraya satışa çıktı.
Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet karakterinin evi olan ve aynı zamanda Poyraz Karayel dizisinde de Bahri Baba karakterinin villası olarak kullanılan malikane satışa çıkarıldı. Satış sitesindeki bilgilere göre malikane için 384 milyon lira isteniyor.
7 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde bulunuyor
Bir emlak sitesindeki ilana göre, Beykoz Mahmutşevketpaşa bölgesinde yer alan ilan sosyal medyada da ilgi çekti. Malikane toplam 7 bin 596 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. Ana yapının 737,82 metrekarelik kullanım alanına sahip olduğu belirtilirken mülkte, atölye, 2+1 ve 3+1 planlı ek yapılar, havuz ve spor alanları bulunuyor. Toplam brüt kullanım alanı 1.600, net kullanım alanı ise 1.550 metrekare olarak belirtiliyor.