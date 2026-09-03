Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kurtlar-vadisi-ve-poyraz-karayel-dizilerine-ev-sahipligi-yapmisti-luks-malikane-satisa-cikti--1108478385.html
Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel dizilerine ev sahipliği yapmıştı: Lüks malikane satışa çıktı
Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel dizilerine ev sahipliği yapmıştı: Lüks malikane satışa çıktı
Sputnik Türkiye
Birçok televizyon dizisine ev sahipliği yapan Beykoz'daki malikane 384 milyon liraya satışa çıktı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T18:01+0300
2026-09-03T18:01+0300
ekonomi̇
beykoz
kurtlar vadisi
dizi
malikane
satış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/06/1043967380_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_81c6b6d70e77f426b546d7d5eeae9fa4.jpg
Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet karakterinin evi olan ve aynı zamanda Poyraz Karayel dizisinde de Bahri Baba karakterinin villası olarak kullanılan malikane satışa çıkarıldı. Satış sitesindeki bilgilere göre malikane için 384 milyon lira isteniyor. 7 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde bulunuyorBir emlak sitesindeki ilana göre, Beykoz Mahmutşevketpaşa bölgesinde yer alan ilan sosyal medyada da ilgi çekti. Malikane toplam 7 bin 596 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. Ana yapının 737,82 metrekarelik kullanım alanına sahip olduğu belirtilirken mülkte, atölye, 2+1 ve 3+1 planlı ek yapılar, havuz ve spor alanları bulunuyor. Toplam brüt kullanım alanı 1.600, net kullanım alanı ise 1.550 metrekare olarak belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sanliurfada-4-bin-500-donumluk-araziye-sahip-koy-satiliga-cikti-istenen-fiyat-aciklandi--1108259986.html
beykoz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/06/1043967380_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_215fcb7de40baba9fe91c6f00dcce1a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beykoz, kurtlar vadisi, dizi, malikane, satış
beykoz, kurtlar vadisi, dizi, malikane, satış

Kurtlar Vadisi ve Poyraz Karayel dizilerine ev sahipliği yapmıştı: Lüks malikane satışa çıktı

18:01 03.09.2026
© AAev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut
ev, konut, anahtar, ev anahtarı, faizsiz konut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA
Abone ol
Birçok televizyon dizisine ev sahipliği yapan Beykoz'daki malikane 384 milyon liraya satışa çıktı.
Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet karakterinin evi olan ve aynı zamanda Poyraz Karayel dizisinde de Bahri Baba karakterinin villası olarak kullanılan malikane satışa çıkarıldı. Satış sitesindeki bilgilere göre malikane için 384 milyon lira isteniyor.

7 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde bulunuyor

Bir emlak sitesindeki ilana göre, Beykoz Mahmutşevketpaşa bölgesinde yer alan ilan sosyal medyada da ilgi çekti. Malikane toplam 7 bin 596 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. Ana yapının 737,82 metrekarelik kullanım alanına sahip olduğu belirtilirken mülkte, atölye, 2+1 ve 3+1 planlı ek yapılar, havuz ve spor alanları bulunuyor. Toplam brüt kullanım alanı 1.600, net kullanım alanı ise 1.550 metrekare olarak belirtiliyor.
satılık köy sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
EKONOMİ
Şanlıurfa'da 4 bin 500 dönümlük araziye sahip köy satılığa çıktı: İstenen fiyat açıklandı
26 Ağustos, 13:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала