Türkiye
Putin: Transarktik Ulaşım Koridoru'nu yıl boyunca işler hale getirmeyi hedefliyoruz
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kredi-kartiyla-nakit-cekenler-dikkat-bankalardan-kisitlama-uyarisi-geldi-hangi-durumlarda-kart-1108455796.html
Kredi kartıyla nakit çekenler dikkat: Bankalardan 'kısıtlama' uyarısı geldi, hangi durumlarda kart kapatılabilir?
Kredi kartıyla nakit çekenler dikkat: Bankalardan 'kısıtlama' uyarısı geldi, hangi durumlarda kart kapatılabilir?
Sputnik Türkiye
Bankalar, kredi kartlarının nakit çekim amacıyla suiistimal edilmesi veya ödeme düzeninin aksaması gibi riskli durumlarda inceleme başlatarak kartları... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T09:39+0300
2026-09-03T09:39+0300
ekonomi̇
kredi kartı
nakit
nakit avans
banka
kısıtlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_0:162:2472:1553_1920x0_80_0_0_9f108cf0df826d27683dc1c68128e3b7.jpg
Kartların kullanım amacı dışında kullanılması, bankalar tarafından risk unsuru olarak değerlendirilebiliyor. Özellikle kart limitinin gerçek bir alışverişe dayanmadan nakde çevrilmesi, ödeme düzeninin bozulması veya gelirle uyumsuz harcamalar yapılması, kartlara yönelik inceleme ve kısıtlama sürecini gündeme getirebiliyor.Hangi durumlarda kapatılabilir?Kartın kapatılmasına veya kullanımının kısıtlanmasına yol açabilecek başlıca durumlar şöyle sıralanıyor:Banka ne yapıyor?Şüpheli veya kurallara aykırı işlemler tespit edilmesi halinde bankalar inceleme başlatabiliyor. Hesap hareketlerinde olağan dışı yoğunluk görülmesi durumunda kart sahibinden harcamalara ilişkin belge veya açıklama talep edilebiliyor.Kurallara aykırı kullanımın tespit edilmesi halinde ilk aşamada nakit avans kullanımı kısıtlanabiliyor veya kartın işlem limitleri düşürülebiliyor.İhlalin devam etmesi ya da borcun yasal takibe düşmesi durumunda ise kartın tamamen kapatılması gündeme gelebiliyor. Bu tür durumlar, kişinin bankacılık ve finansal işlemlerindeki risk değerlendirmesini de etkileyebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260730/arac-muayenesinde-yeni-donem-basliyor-kredi-karti-komisyonu-alinmayacak-1107663235.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_94:0:2378:1713_1920x0_80_0_0_d0db2707fb33a32a23808bc3a5d97fbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kredi kartı, nakit, nakit avans, banka, kısıtlama
kredi kartı, nakit, nakit avans, banka, kısıtlama

Kredi kartıyla nakit çekenler dikkat: Bankalardan 'kısıtlama' uyarısı geldi, hangi durumlarda kart kapatılabilir?

09:39 03.09.2026
© İHA / DAN PELEDKredi kartlarında faiz oranları güncellendi
Kredi kartlarında faiz oranları güncellendi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© İHA / DAN PELED
Abone ol
Bankalar, kredi kartlarının nakit çekim amacıyla suiistimal edilmesi veya ödeme düzeninin aksaması gibi riskli durumlarda inceleme başlatarak kartları kısıtlayabiliyor ya da tamamen kapatabiliyor.
Kartların kullanım amacı dışında kullanılması, bankalar tarafından risk unsuru olarak değerlendirilebiliyor. Özellikle kart limitinin gerçek bir alışverişe dayanmadan nakde çevrilmesi, ödeme düzeninin bozulması veya gelirle uyumsuz harcamalar yapılması, kartlara yönelik inceleme ve kısıtlama sürecini gündeme getirebiliyor.

Hangi durumlarda kapatılabilir?

Kartın kapatılmasına veya kullanımının kısıtlanmasına yol açabilecek başlıca durumlar şöyle sıralanıyor:
Amacı dışında kullanım: Kart limitinin gerçek bir alışverişe dayanmaksızın nakde çevrilmesine yönelik işlemler.
Ödeme düzensizliği: Asgari ödeme tutarlarının uzun süre ödenmemesi ve borcun yasal takip sürecine girmesi.
Ticari kullanım: Bireysel kredi kartının işletme giderleri veya yüksek hacimli ticari harcamalar için kullanılması.
Gelir ve harcama uyumsuzluğu: Belgelenebilir gelir ile kart limiti ve harcama alışkanlıkları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunması.

Banka ne yapıyor?

Şüpheli veya kurallara aykırı işlemler tespit edilmesi halinde bankalar inceleme başlatabiliyor. Hesap hareketlerinde olağan dışı yoğunluk görülmesi durumunda kart sahibinden harcamalara ilişkin belge veya açıklama talep edilebiliyor.
Kurallara aykırı kullanımın tespit edilmesi halinde ilk aşamada nakit avans kullanımı kısıtlanabiliyor veya kartın işlem limitleri düşürülebiliyor.
İhlalin devam etmesi ya da borcun yasal takibe düşmesi durumunda ise kartın tamamen kapatılması gündeme gelebiliyor. Bu tür durumlar, kişinin bankacılık ve finansal işlemlerindeki risk değerlendirmesini de etkileyebiliyor.
Araç muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2026
TÜRKİYE
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Kredi kartı komisyonu alınmayacak
30 Temmuz, 15:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала