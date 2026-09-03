https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kredi-kartiyla-nakit-cekenler-dikkat-bankalardan-kisitlama-uyarisi-geldi-hangi-durumlarda-kart-1108455796.html

Kredi kartıyla nakit çekenler dikkat: Bankalardan 'kısıtlama' uyarısı geldi, hangi durumlarda kart kapatılabilir?

Kredi kartıyla nakit çekenler dikkat: Bankalardan 'kısıtlama' uyarısı geldi, hangi durumlarda kart kapatılabilir?

Sputnik Türkiye

Bankalar, kredi kartlarının nakit çekim amacıyla suiistimal edilmesi veya ödeme düzeninin aksaması gibi riskli durumlarda inceleme başlatarak kartları... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T09:39+0300

2026-09-03T09:39+0300

2026-09-03T09:39+0300

ekonomi̇

kredi kartı

nakit

nakit avans

banka

kısıtlama

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Kartların kullanım amacı dışında kullanılması, bankalar tarafından risk unsuru olarak değerlendirilebiliyor. Özellikle kart limitinin gerçek bir alışverişe dayanmadan nakde çevrilmesi, ödeme düzeninin bozulması veya gelirle uyumsuz harcamalar yapılması, kartlara yönelik inceleme ve kısıtlama sürecini gündeme getirebiliyor.Hangi durumlarda kapatılabilir?Kartın kapatılmasına veya kullanımının kısıtlanmasına yol açabilecek başlıca durumlar şöyle sıralanıyor:Banka ne yapıyor?Şüpheli veya kurallara aykırı işlemler tespit edilmesi halinde bankalar inceleme başlatabiliyor. Hesap hareketlerinde olağan dışı yoğunluk görülmesi durumunda kart sahibinden harcamalara ilişkin belge veya açıklama talep edilebiliyor.Kurallara aykırı kullanımın tespit edilmesi halinde ilk aşamada nakit avans kullanımı kısıtlanabiliyor veya kartın işlem limitleri düşürülebiliyor.İhlalin devam etmesi ya da borcun yasal takibe düşmesi durumunda ise kartın tamamen kapatılması gündeme gelebiliyor. Bu tür durumlar, kişinin bankacılık ve finansal işlemlerindeki risk değerlendirmesini de etkileyebiliyor.

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kredi kartı, nakit, nakit avans, banka, kısıtlama