https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/daricada-sahilde-cansiz-bedenleri-bulunmustu-3u-kardes-cikti-4ncu-kardes-sag-bulundu-1108143401.html

Darıca'da sahilde 3 kişinin cansız bedenleri bulunmuştu: Kardeş oldukları ortaya çıktı

Darıca'da sahilde 3 kişinin cansız bedenleri bulunmuştu: Kardeş oldukları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kocaeli Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 3 kişinin kardeş oldukları ortaya çıktı. 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T11:04+0300

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Kocaeli Darıca'da sahilde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 3 kişinin 'kardeş' olduğu ortaya çıktı. 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılırken, kayıp olarak aranan kız kardeşleri sağ olarak bulundu. 3 kardeşin cansız bedenlerinde de boğuşma veya darp izine rastlanmadı. Abla ve iki kardeş çıktılarCevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde dün, hareketsiz halde duran bedenleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Polisin yaptığı araştırma sonucunda hayatını kaybedenlerin kardeş oldukları belirlendi. Kardeşlerin ölüm nedenlerinin intihar mı cinayet mi olduğu araştırılırken, cansız bedenlerde boğuşma veya darp izine rastlanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/sahilde-3-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-sorusturma-baslatildi-1108131562.html

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