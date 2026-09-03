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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kebab-bekleyen-adam-scooter-zilini-calan-kisiyi-bicakladi-1108467561.html
Kebab bekleyen adam, scooter zilini çalan kişiyi bıçakladı
Kebab bekleyen adam, scooter zilini çalan kişiyi bıçakladı
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Peterborough kentinde kebap siparişi bekleyen 44 yaşındaki bir adam, elektrikli scooterının zilinin çalınmasına öfkelenerek yanlışlıkla zilin çaldığını düşündüğü kişiyi bıçakladı.
2026-09-03T13:32+0300
2026-09-03T13:32+0300
yaşam
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Ağır yaralanan kişi haftalar süren tedavinin ardından hastaneden taburcu edilirken saldırgan 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, İngiliz basınına göre 20 Haziran 2025'te saat 02.30 sıralarında Peterborough kent merkezindeki Fitzwilliam Street'te bulunan bir kebapçıda meydana geldi.Kris Stimson adlı 44 yaşındaki adam, yemek sırasındayken dışarıda scooterının zilinin çaldığını duydu. Zili kimin çaldığını yanlış anlayan Stimson, olayın mağdur tarafından gerçekleştirildiğini düşündü.İkili arasında dışarıda tartışma çıkmasının ardından Stimson bıçak çekerek adamı karnından bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan saldırgan, bıçağı Geneva Street'te kilitli kapıların arkasına attı.Silahlı polis ekipleri Stimson'ı kısa süre sonra yakaladı. Polis, gözaltına alırken etkisizleştirici sprey kullandı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken polis ekipleri saldırıda kullanılan bıçağı da buldu.Bıçaklanan kişiye olay yerinde çevredeki kişiler yardım etti. Vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının kanamasını durdurmaya çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan mağdur ameliyat edildi ve tıbbi nedenlerle yapay komaya alındı.Mağdur, taburcu edilmeden önce birkaç hafta daha tedavi gördü.Gözaltında 'öldü mü?' diye sorduStimson'ın olayın ardından gözaltındayken saldırdığı kişinin ölüp ölmediğini sorduğu belirtildi.Stimson, "kasıt olmaksızın ağır bedensel yaralanmaya neden olan saldırı" ve kamuya açık alanda bıçak taşıma suçlarını kabul etti.Cambridge Crown Court'ta 28 Ağustos'ta görülen davada Stimson'a 16 ay hapis cezası verildi.Cambridgeshire Polisi'nden Dedektif Memur John Pentney, saldırının scooter zilinin kullanılmasına yönelik "son derece önemsiz" bir nedenden kaynaklandığını belirterek, Stimson'ın eylemlerinin tamamen orantısız olduğunu söyledi.Pentney, "Birini bu şekilde bıçaklamak son derece pervasızca. Çok kolay bir şekilde cinayet soruşturması yürütüyor olabilirdik" ifadelerini kullandı.Pentney ayrıca yaralının kanamasını sağlık ekipleri gelene kadar durdurmaya çalışan vatandaşlara teşekkür ederek, müdahalelerinin mağdurun hayatta kalmasına katkıda bulunmuş olabileceğini belirtti.Stimson'ın saldırının ardından bıçağı saklamaya çalıştığı ve olay yerinden kaçtığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/muge-anlidaki-ibrahim-ekici-olayi-nedir-ikinci-palu-vakasinda-kan-donduran-itiraf-1108462710.html
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Kebab bekleyen adam, scooter zilini çalan kişiyi bıçakladı

13:32 03.09.2026
© Cambridge Polis MerkeziKris Stimson (Cambridge Polis Merkezi)
Kris Stimson (Cambridge Polis Merkezi) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Cambridge Polis Merkezi
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İngiltere'nin Peterborough kentinde kebap siparişi bekleyen 44 yaşındaki bir adam, elektrikli scooterının zilinin çalınmasına öfkelenerek yanlışlıkla zilin çaldığını düşündüğü kişiyi bıçakladı.
Ağır yaralanan kişi haftalar süren tedavinin ardından hastaneden taburcu edilirken saldırgan 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, İngiliz basınına göre 20 Haziran 2025'te saat 02.30 sıralarında Peterborough kent merkezindeki Fitzwilliam Street'te bulunan bir kebapçıda meydana geldi.
Kris Stimson adlı 44 yaşındaki adam, yemek sırasındayken dışarıda scooterının zilinin çaldığını duydu. Zili kimin çaldığını yanlış anlayan Stimson, olayın mağdur tarafından gerçekleştirildiğini düşündü.
İkili arasında dışarıda tartışma çıkmasının ardından Stimson bıçak çekerek adamı karnından bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan saldırgan, bıçağı Geneva Street'te kilitli kapıların arkasına attı.
Silahlı polis ekipleri Stimson'ı kısa süre sonra yakaladı. Polis, gözaltına alırken etkisizleştirici sprey kullandı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken polis ekipleri saldırıda kullanılan bıçağı da buldu.
Bıçaklanan kişiye olay yerinde çevredeki kişiler yardım etti. Vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının kanamasını durdurmaya çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan mağdur ameliyat edildi ve tıbbi nedenlerle yapay komaya alındı.
Mağdur, taburcu edilmeden önce birkaç hafta daha tedavi gördü.

Gözaltında 'öldü mü?' diye sordu

Stimson'ın olayın ardından gözaltındayken saldırdığı kişinin ölüp ölmediğini sorduğu belirtildi.
Stimson, "kasıt olmaksızın ağır bedensel yaralanmaya neden olan saldırı" ve kamuya açık alanda bıçak taşıma suçlarını kabul etti.
Cambridge Crown Court'ta 28 Ağustos'ta görülen davada Stimson'a 16 ay hapis cezası verildi.
Cambridgeshire Polisi'nden Dedektif Memur John Pentney, saldırının scooter zilinin kullanılmasına yönelik "son derece önemsiz" bir nedenden kaynaklandığını belirterek, Stimson'ın eylemlerinin tamamen orantısız olduğunu söyledi.
Pentney, "Birini bu şekilde bıçaklamak son derece pervasızca. Çok kolay bir şekilde cinayet soruşturması yürütüyor olabilirdik" ifadelerini kullandı.
Pentney ayrıca yaralının kanamasını sağlık ekipleri gelene kadar durdurmaya çalışan vatandaşlara teşekkür ederek, müdahalelerinin mağdurun hayatta kalmasına katkıda bulunmuş olabileceğini belirtti.
Stimson'ın saldırının ardından bıçağı saklamaya çalıştığı ve olay yerinden kaçtığı kaydedildi.
Müge Anlı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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