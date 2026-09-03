https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kebab-bekleyen-adam-scooter-zilini-calan-kisiyi-bicakladi-1108467561.html

Kebab bekleyen adam, scooter zilini çalan kişiyi bıçakladı

Kebab bekleyen adam, scooter zilini çalan kişiyi bıçakladı

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Peterborough kentinde kebap siparişi bekleyen 44 yaşındaki bir adam, elektrikli scooterının zilinin çalınmasına öfkelenerek yanlışlıkla zilin çaldığını düşündüğü kişiyi bıçakladı.

2026-09-03T13:32+0300

2026-09-03T13:32+0300

2026-09-03T13:32+0300

yaşam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108467013_0:55:646:418_1920x0_80_0_0_5c095407a3394463391aecf3470f7d7a.jpg

Ağır yaralanan kişi haftalar süren tedavinin ardından hastaneden taburcu edilirken saldırgan 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, İngiliz basınına göre 20 Haziran 2025'te saat 02.30 sıralarında Peterborough kent merkezindeki Fitzwilliam Street'te bulunan bir kebapçıda meydana geldi.Kris Stimson adlı 44 yaşındaki adam, yemek sırasındayken dışarıda scooterının zilinin çaldığını duydu. Zili kimin çaldığını yanlış anlayan Stimson, olayın mağdur tarafından gerçekleştirildiğini düşündü.İkili arasında dışarıda tartışma çıkmasının ardından Stimson bıçak çekerek adamı karnından bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan saldırgan, bıçağı Geneva Street'te kilitli kapıların arkasına attı.Silahlı polis ekipleri Stimson'ı kısa süre sonra yakaladı. Polis, gözaltına alırken etkisizleştirici sprey kullandı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken polis ekipleri saldırıda kullanılan bıçağı da buldu.Bıçaklanan kişiye olay yerinde çevredeki kişiler yardım etti. Vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının kanamasını durdurmaya çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan mağdur ameliyat edildi ve tıbbi nedenlerle yapay komaya alındı.Mağdur, taburcu edilmeden önce birkaç hafta daha tedavi gördü.Gözaltında 'öldü mü?' diye sorduStimson'ın olayın ardından gözaltındayken saldırdığı kişinin ölüp ölmediğini sorduğu belirtildi.Stimson, "kasıt olmaksızın ağır bedensel yaralanmaya neden olan saldırı" ve kamuya açık alanda bıçak taşıma suçlarını kabul etti.Cambridge Crown Court'ta 28 Ağustos'ta görülen davada Stimson'a 16 ay hapis cezası verildi.Cambridgeshire Polisi'nden Dedektif Memur John Pentney, saldırının scooter zilinin kullanılmasına yönelik "son derece önemsiz" bir nedenden kaynaklandığını belirterek, Stimson'ın eylemlerinin tamamen orantısız olduğunu söyledi.Pentney, "Birini bu şekilde bıçaklamak son derece pervasızca. Çok kolay bir şekilde cinayet soruşturması yürütüyor olabilirdik" ifadelerini kullandı.Pentney ayrıca yaralının kanamasını sağlık ekipleri gelene kadar durdurmaya çalışan vatandaşlara teşekkür ederek, müdahalelerinin mağdurun hayatta kalmasına katkıda bulunmuş olabileceğini belirtti.Stimson'ın saldırının ardından bıçağı saklamaya çalıştığı ve olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/muge-anlidaki-ibrahim-ekici-olayi-nedir-ikinci-palu-vakasinda-kan-donduran-itiraf-1108462710.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60