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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kanarya-adalari-aciklarinda-tekne-alabora-oldu--yaklasik-80-gocmen-hayatini-kaybetti-1108471659.html
Kanarya Adaları açıklarında tekne alabora oldu: 80 göçmen hayatını kaybetti
Kanarya Adaları açıklarında tekne alabora oldu: 80 göçmen hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Kanarya Adaları özerk bölgesine bağlı Gran Canaria adası açıklarında Gambiya'dan yola çıkan göçmen teknesinin alabora olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre 80 ölü var.
2026-09-03T14:33+0300
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İspanya Deniz Kurtarma Hizmetleri (Salvamento Maritimo) tarafından yapılan açıklamada, dün teknenin tehlikede olduğuna dair ihbar alındığı ve Gran Canaria’nın güney kıyılarına acil kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Gece yarısı civarında tekneye ulaşan ekipler, hayatta kalanları karaya çıkarmayı başardı ancak bugün öğle saatlerinde bilançonun ağır olduğu ortaya çıktı.28 günlük yaşam mücadelesiTeknenin 7 Ağustos tarihinde Gambiya'dan hareket ettiği ve denizde yaklaşık 28 gün boyunca sürüklendiği öğrenildi. Ekipler olay yerine ulaştığında teknede 5 cansız beden bulurken, ilk bilgilere göre yola çıkan 128 kişiden yaklaşık 80'inin yolculuk sırasında veya teknenin alabora olması nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.Sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras’ın (Yürüyen Sınırlar) kurucusu Helena Maleno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, felaketten sağ kurtulan göçmenlerin ifadelerini aktardı. Kurtulanlar, zorlu deniz yolculuğu esnasında hayatını kaybedenler arasında üç kadın ve bir bebeğin de bulunduğunu belirtti.En tehlikeli geçiş hatlarındanSivil toplum kuruluşları ve bölge yetkilileri, Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik göç rotasının son yılların en tehlikeli geçiş hatlarından biri haline geldiğini vurguluyor. Yetersiz ekipmanlar, aşırı kalabalık tekneler ve uzun süren açlık-susuzluk koşulları nedeniyle bölgede can kayıpları artmaya devam ediyor. Emniyet ve kurtarma birimlerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gemi-kazasinda-bilirkisi-raporu-ortaya-koydu-su-almaya-basladiginda-hiz-kesseydi-batmadan-limana-1108470432.html
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gambiya, kanarya adaları, avrupa, sivil
gambiya, kanarya adaları, avrupa, sivil

Kanarya Adaları açıklarında tekne alabora oldu: 80 göçmen hayatını kaybetti

14:33 03.09.2026 (güncellendi: 14:35 03.09.2026)
© REUTERS Borja SuarezKanarya Adalarında göçmen teknesi alabora oldu
Kanarya Adalarında göçmen teknesi alabora oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© REUTERS Borja Suarez
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İspanya'nın Kanarya Adaları özerk bölgesine bağlı Gran Canaria adası açıklarında Gambiya'dan yola çıkan ve yaklaşık bir aydır denizde yaşam mücadelesi veren bir göçmen teknesinin alabora olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre 80 ölü var.
İspanya Deniz Kurtarma Hizmetleri (Salvamento Maritimo) tarafından yapılan açıklamada, dün teknenin tehlikede olduğuna dair ihbar alındığı ve Gran Canaria’nın güney kıyılarına acil kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Gece yarısı civarında tekneye ulaşan ekipler, hayatta kalanları karaya çıkarmayı başardı ancak bugün öğle saatlerinde bilançonun ağır olduğu ortaya çıktı.

28 günlük yaşam mücadelesi

Teknenin 7 Ağustos tarihinde Gambiya'dan hareket ettiği ve denizde yaklaşık 28 gün boyunca sürüklendiği öğrenildi. Ekipler olay yerine ulaştığında teknede 5 cansız beden bulurken, ilk bilgilere göre yola çıkan 128 kişiden yaklaşık 80'inin yolculuk sırasında veya teknenin alabora olması nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras’ın (Yürüyen Sınırlar) kurucusu Helena Maleno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, felaketten sağ kurtulan göçmenlerin ifadelerini aktardı. Kurtulanlar, zorlu deniz yolculuğu esnasında hayatını kaybedenler arasında üç kadın ve bir bebeğin de bulunduğunu belirtti.

En tehlikeli geçiş hatlarından

Sivil toplum kuruluşları ve bölge yetkilileri, Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik göç rotasının son yılların en tehlikeli geçiş hatlarından biri haline geldiğini vurguluyor. Yetersiz ekipmanlar, aşırı kalabalık tekneler ve uzun süren açlık-susuzluk koşulları nedeniyle bölgede can kayıpları artmaya devam ediyor. Emniyet ve kurtarma birimlerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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