https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/kadinlarda-otizm-teshisi-hizla-artiyor-erkeklerde-ise-duragan-ya-da-dususte--1108470626.html
Kadınlarda otizm teşhisi hızla artıyor: Erkeklerde ise durağan ya da düşüşte
Kadınlarda otizm teşhisi hızla artıyor: Erkeklerde ise durağan ya da düşüşte
Sputnik Türkiye
ABD’de yürütülen geniş kapsamlı yeni bir araştırma, otizm teşhisi konulan kadın ve kız çocuğu sayısında belirgin bir sıçrama yaşandığını ortaya koydu. İşte detaylar...
2026-09-03T14:09+0300
2026-09-03T14:09+0300
2026-09-03T14:09+0300
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St. Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden McKenna Walsh liderliğinde yürütülen ve saygın tıp dergisi JAMA Network Open’da yayımlanan çalışma, 2016-2024 yılları arasında 171 binden fazla hastanın sağlık verilerini inceledi.2020 sonrası yılda yüzde 19'luk artışAraştırma sonuçlarına göre, erkeklerde yeni otizm teşhis oranları aynı seviyede kalırken hatta bazı yaş gruplarında düşüş gösterirken. Kadınlarda ve kız çocuklarında teşhis oranları özellikle 2020 sonrasında her yıl ortalama yüzde 19 oranında arttı.Çalışma ayrıca kadınların erkeklere kıyasla ortalama 3.4 yıl daha geç teşhis aldığını gösteriyor. Çocukluk çağında erkekler ortalama 12 yaşında tanı alırken, kız çocuklarında bu yaş 16’ya kadar yükseliyor. Bu gecikme, bireylerin ihtiyaç duydukları akademik, sosyal ve tıbbi desteklerden yıllarca mahrum kalması anlamına geliyor.Artışın nedeni ne? Uzmanlar, bu tablonun otizmin birdenbire kadınlarda daha yaygın hale gelmesinden ziyade, geçmişte gözden kaçırılan grupların artık daha iyi fark edilmesinden kaynaklandığını belirtiyor.Araştırma, sağlık sistemlerinin ve tanı araçlarının yalnızca erkek odaklı olmaktan çıkarılması gerektiğini, aksi takdirde kadınların yıllarca cevapsız kalmaya devam edeceğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/insan-vucudu-iki-donemde-hizla-yaslaniyor-olabilir-yeni-arastirma-hormonlara-isaret-ediyor-1108470209.html
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Kadınlarda otizm teşhisi hızla artıyor: Erkeklerde ise durağan ya da düşüşte
Yıllardır ağırlıklı olarak erkek çocuklarını etkileyen bir durum olarak görülen otizm hakkındaki geleneksel anlayış hızla değişiyor. ABD’de yürütülen geniş kapsamlı yeni bir araştırma, otizm teşhisi konulan kadın ve kız çocuğu sayısında belirgin bir sıçrama yaşandığını ortaya koydu.
St. Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden McKenna Walsh liderliğinde yürütülen ve saygın tıp dergisi JAMA Network Open’da yayımlanan çalışma, 2016-2024 yılları arasında 171 binden fazla hastanın sağlık verilerini inceledi.
2020 sonrası yılda yüzde 19'luk artış
Araştırma sonuçlarına göre, erkeklerde yeni otizm teşhis oranları aynı seviyede kalırken hatta bazı yaş gruplarında düşüş gösterirken. Kadınlarda ve kız çocuklarında teşhis oranları özellikle 2020 sonrasında her yıl ortalama yüzde 19 oranında arttı.
Çalışma ayrıca kadınların erkeklere kıyasla ortalama 3.4 yıl daha geç teşhis aldığını gösteriyor. Çocukluk çağında erkekler ortalama 12 yaşında tanı alırken, kız çocuklarında bu yaş 16’ya kadar yükseliyor. Bu gecikme, bireylerin ihtiyaç duydukları akademik, sosyal ve tıbbi desteklerden yıllarca mahrum kalması anlamına geliyor.
Uzmanlar, bu tablonun otizmin birdenbire kadınlarda daha yaygın hale gelmesinden ziyade, geçmişte gözden kaçırılan grupların artık daha iyi fark edilmesinden kaynaklandığını belirtiyor.
Maskeleme davranışı:
Araştırmalara göre kız çocukları ve kadınlar, otizm belirtilerini sosyal olarak gizlemekte (maskelemekte) daha başarılılar. Bu durum, erkek çocukların davranış kalıplarına göre tasarlanmış klasik tarama testlerinin yetersiz kalmasına yol açıyor.
Sosyal baskı ve internet farkındalığı:
Ortaokul ve lise yıllarında artan sosyal karmaşıklıkla birlikte maskeleme zorlaşıyor. Ayrıca internet ve sosyal medyadaki farkındalık artışı, yetişkin kadınların kendilerindeki belirtileri fark edip uzmanlara başvurmasını kolaylaştırıyor.
Araştırma, sağlık sistemlerinin ve tanı araçlarının yalnızca erkek odaklı olmaktan çıkarılması gerektiğini, aksi takdirde kadınların yıllarca cevapsız kalmaya devam edeceğini net bir şekilde ortaya koyuyor.