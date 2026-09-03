https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/insan-vucudu-iki-donemde-hizla-yaslaniyor-olabilir-yeni-arastirma-hormonlara-isaret-ediyor-1108470209.html

İnsan vücudu iki dönemde hızla yaşlanıyor olabilir: Yeni araştırma hormonlara işaret ediyor

İnsan vücudu iki dönemde hızla yaşlanıyor olabilir: Yeni araştırma hormonlara işaret ediyor

Sputnik Türkiye

Yeni yayımlanan bir araştırma, insan vücudundaki yaşlanmanın tekdüze ilerlemediğini ortaya koydu. Çalışmada birçok organda yapısal yaşlanmanın özellikle 30'lu... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T14:05+0300

2026-09-03T14:05+0300

2026-09-03T14:05+0300

sağlik

araştırma

yaşlanma

organ

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Yaşlanmanın her insanda ve her organda aynı hızda gerçekleştiği düşünülse de yeni araştırma bunun çok daha karmaşık bir süreç olabileceğini gösteriyor. San Diego'daki araştırmacılar, dokuların mikroskobik yapısındaki değişimleri incelemek için bilgisayar tabanlı bir sistem geliştirdi.Araştırmacılar bu sistemi, 21 ila 70 yaş arasındaki 970 kişiden alınan 25 binden fazla ölüm sonrası doku örneğine uyguladı. Çalışmada 40 farklı doku türünün yapısal özellikleri incelendi.Sonuçlar, farklı organların farklı "yaşlanma takvimlerine" sahip olabileceğini ortaya koydu.30'lu ve 50'li yaşlar kritik dönemler olabilirAraştırmacıların yüksek güvenilirlikle yaşlanma eğrisi oluşturabildiği 14 dokunun 9'unda iki aşamalı yaşlanma modeli görüldü. Bu dokularda yapısal değişimin özellikle 30'lu ve 50'li yaşlarda hızlandığı belirlendi.Yemek borusu, mide, kalın bağırsak ve ince bağırsak gibi sindirim sistemi organlarının yanı sıra erkeklerde prostat ve testislerin de benzer bir model izlediği görüldü. Ancak tüm organların aynı şekilde yaşlanmıyor.Damarlar 30'lu yaşlarda hızlanıyorAtardamarlar, vücudun erken yaşlanan yapıları arasında yer aldı. Bu dokularda en hızlı yapısal değişim 30'lu yaşlarda görüldü.Araştırmacılar, aynı dönemde damarlarda erken plak oluşumunun da arttığına dikkat çekti. Daha hızlı yapısal yaşlanma gösteren damarların aterosklerozla daha fazla ilişkili olduğu görüldü.Kadın üreme sisteminde farklı bir tablo gözlemlendiRahim ve vajinada ise en belirgin yapısal değişimler 50'li yaşların başı ve ortalarında görüldü. Bu dönem, menopoz geçişiyle örtüşüyor. Yumurtalıklarda ise iki ayrı hızlanma dönemi tespit edildi: 35-40 yaşları ve 55-60 yaşları.Bu iki dönemli yapı, gen ifadesi ve DNA metilasyonu gibi diğer biyolojik ölçümlerde aynı şekilde görülmedi. Araştırmacılar bu nedenle bulguların özellikle doku yapısındaki değişimlere dayandığını vurguluyor.Yumurtalıklarda dikkat çeken durumAraştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri, farklı organların yaşlanma hızlarının birbiriyle bağlantılı görünmesi.Ekip, özellikle yumurtalıklardaki yapısal yaşlanmayla diğer birçok dokudaki değişimler arasında senkronizasyon tespit etti. Araştırmacı Sanju Sinha, inceledikleri dokuların yarısından fazlasının yumurtalıkların yapısal yaşlanma modelini takip ettiğini belirterek yumurtalıkları tüm vücut yaşlanması için bir tür "tempo belirleyici" olarak değerlendiriyor.Araştırmacılar bunun olası nedenlerinden birinin hormonlar olduğunu düşünüyor. Hormonlar yalnızca üreme sistemini değil, vücudun çok farklı bölgelerini etkileyen sinyal molekülleri olarak görev yapıyor. Çalışmada özellikle gastrointestinal dokularda hormon sinyal kapasitesindeki düşüşlerin belirgin olduğu görüldü.Araştırmada bazı noktalar öne çıktıFarklı organlardaki hızlanmış yapısal yaşlanmanın ortak bazı özellikleri de bulundu. Yaşlanmanın hızlandığı dönemlerde iltihaplanmada artış, enerji üretiminde azalma, hücre çoğalmasında düşüş ve hücrelerin kalite kontrol mekanizmalarında bozulma görüldü.Öte yandan araştırmacılar, analiz edilen örneklerin tamamı ölüm sonrası dokulardan elde edilmesi ve kişinin ölüm şekli ve ölüm öncesindeki sağlık durumu dokuların görünümünü etkileyebileceğini belirtti.Araştırma, Nature Aging dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/uzun-sure-oturanlar-dikkat-her-ek-saat-riski-yuzde-9-artiriyor-1108457305.html

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araştırma, yaşlanma, organ