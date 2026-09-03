https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/istanbul-valiliginden-uskudar-belediyesindeki-secimle-ilgili-aciklama-1108471465.html

İstanbul Valiliği'nden Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi’nin 5 Eylül 2026 Cumartesi günü başkanvekili seçimi için toplantıya çağrılmasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T14:32+0300

2026-09-03T14:32+0300

2026-09-03T14:32+0300

türki̇ye

üsküdar belediyesi

i̇stanbul valiliği

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İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Meclisi’nde yapılacak belediye başkanvekili seçiminin tarihine ilişkin açıklama yaptı. Valilik, meclisin 5 Eylül 2026 Cumartesi günü toplanması için yapılan çağrının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinden doğan yükümlülük kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.Valilik açıklamasında, sosyal medyada toplantı tarihinin bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği yönündeki iddiaların, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öteye bir anlam taşımadığı belirtildi.Valilik 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dikkat çektiAçıklamada, 26 Ağustos 2026 tarihinde yeni başkanvekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğinin kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul Valiliği olarak, 26 Ağustos 2026 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, yeni başkanvekili seçilinceye kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinin kim tarafından yürütüleceğini kamuoyuna açıkladık."10 günlük sürenin son günü 5 EylülValilik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinde yer alan düzenlemeyi de paylaşarak, belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda vali tarafından belediye meclisinin 10 gün içinde toplanmasının sağlanması gerektiğini bildirdi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 'Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler' başlıklı 45’inci maddesinde, 'Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır.' hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması hâlinde belediye meclisi, üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Valiliğimizce esas alınan 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen on günlük sürenin son günü 5 Eylül 2026 Cumartesi günüdür."Üsküdar Belediye Meclisi’nin, kanunda öngörülen sürenin son günü olan 5 Eylül 2026’da toplanması için gerekli çağrının yapıldığı belirtildi.Valilik açıklamasında sürece ilişkin ayrıca şu değerlendirmeye yer verildi:"Konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak yürütülen bu idari sürecin siyasi tartışmaların konusu hâline getirilerek zedelenmemesi, hukukun üstünlüğünün ve kamu kurumlarına duyulan güvenin korunması bakımından önem taşımaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gemi-kazasinda-bilirkisi-raporu-ortaya-koydu-su-almaya-basladiginda-hiz-kesseydi-batmadan-limana-1108470432.html

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