https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/irandan-abdye-fuze-ve-iha-yagmuru-kuveyt-semalari-karisti-1108452682.html
İran’dan ABD’ye füze ve İHA yağmuru: Kuveyt semaları karıştı
İran’dan ABD’ye füze ve İHA yağmuru: Kuveyt semaları karıştı
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da tansiyon yeniden zirveye tırmandı. İran, çarşamba gecesi Kuveyt topraklarında konuşlu ABD askeri üslerini füze ve kamikaze İHA filosuyla hedef... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T08:06+0300
2026-09-03T08:06+0300
2026-09-03T08:06+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
kuveyt
tahran
i̇ran
ortadoğu
haberler
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Ortadoğu semaları, çarşamba gecesi başlayan şiddetli bir askeri harekatla aydınlandı. İran devlet televizyonu Press TV tarafından aktarılan son dakika gelişmesine göre Tahran ordusu, Kuveyt'teki ABD üsleri hedefine çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Kuveyt semalarında yankılanan patlama seslerinin ardından askeri altyapılar acil durum protokolüne geçti.Saldırının hemen ardından teyakkuza geçen Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, gelişmiş hava savunma bataryalarının devreye sokularak hava sahasına giren çok sayıda "düşman hedefin" havada imha edildiğini duyurdu. Kuveyt makamları önlenen hedeflerin menşei ve rotasına ilişkin resmi detay paylaşmaktan kaçınırken, bölgedeki askeri hareketlilik gizemini koruyor.Hürmüz Boğazı'nda İpler Koptu: Temmuz Sonrasının En Kanlı EşiğiSon dalga saldırılar, ağustos ayının son günlerinde Washington ile Tahran hattında yeniden patlak veren sıcak temasın doğrudan bir yansıması olarak kayıtlara geçti. ABD’nin daha önce dünya enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran mevzilerine yönelik hava harekatına, İran Devrim Muhafızları gecikmeksizin misillemeyle yanıt vermişti.Ateşkes ve anlaşma zeminini yoklamak amacıyla verilen kısa süreli aranın tamamen çökmesiyle birlikte çatışmalar, taraflar arasında temmuz ayından bu yana kaydedilen en şiddetli askeri kriz boyutuna ulaştı. Tahran yönetimi, sadece Kuveyt ile sınırlı kalmayıp Körfez genelindeki tüm ABD askeri unsurlarını vurabileceği yönündeki tehdidini masada tutmaya devam ediyor.Petrol Piyasasında 'Abluka' Şoku: Tanker Trafiği Felç OlduKuveyt'ten gelen sıcak çatışma haberleri, küresel emtia piyasalarını da anında vurdu. Saldırı bilgisinin ajanslara düşmesiyle birlikte petrol fiyatları perşembe gününün ilk işlemlerinde kayıplarını hızla toparlayarak yukarı yönlü sert bir kırılma yaşadı.Washington yönetiminin İran kıyılarındaki deniz ablukası hamlesine karşılık Tahran, küresel petrol arzının ana atardamarı sayılan Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari deniz araçlarına kapatıldığını yineledi. Uluslararası deniz taşımacılığı takip verileri de boğazdaki gemi trafiğinin kriz öncesi seviyelerin oldukça altına indiğini ve stratejik koridorda derin bir belirsizliğin hakim olduğunu ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump-irana-butun-bunlari-yuzde-99-oranla-ortadoguya-ve-israile-yardim-etmek-icin-yapiyoruz-1108450252.html
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kuveyt, tahran, i̇ran, ortadoğu, haberler, press tv
kuveyt, tahran, i̇ran, ortadoğu, haberler, press tv
İran’dan ABD’ye füze ve İHA yağmuru: Kuveyt semaları karıştı
Ortadoğu'da tansiyon yeniden zirveye tırmandı. İran, çarşamba gecesi Kuveyt topraklarında konuşlu ABD askeri üslerini füze ve kamikaze İHA filosuyla hedef aldı. Kuveyt hava savunma sistemleri devreye girerken, petrol piyasalarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki kritik rotaları sarsan operasyon bölgedeki tüm dengeleri değiştirdi.
Ortadoğu semaları, çarşamba gecesi başlayan şiddetli bir askeri harekatla aydınlandı. İran devlet televizyonu Press TV tarafından aktarılan son dakika gelişmesine göre Tahran ordusu, Kuveyt'teki ABD üsleri hedefine çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Kuveyt semalarında yankılanan patlama seslerinin ardından askeri altyapılar acil durum protokolüne geçti.
Saldırının hemen ardından teyakkuza geçen Kuveyt Silahlı Kuvvetleri
, gelişmiş hava savunma bataryalarının devreye sokularak hava sahasına giren çok sayıda "düşman hedefin" havada imha edildiğini duyurdu. Kuveyt
makamları önlenen hedeflerin menşei ve rotasına ilişkin resmi detay paylaşmaktan kaçınırken, bölgedeki askeri hareketlilik gizemini koruyor.
Hürmüz Boğazı'nda İpler Koptu: Temmuz Sonrasının En Kanlı Eşiği
Son dalga saldırılar, ağustos ayının son günlerinde Washington
ile Tahran
hattında yeniden patlak veren sıcak temasın doğrudan bir yansıması olarak kayıtlara geçti. ABD’nin
daha önce dünya enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı
yakınlarındaki İran
mevzilerine yönelik hava harekatına, İran Devrim Muhafızları
gecikmeksizin misillemeyle yanıt vermişti.
Ateşkes ve anlaşma zeminini yoklamak amacıyla verilen kısa süreli aranın tamamen çökmesiyle birlikte çatışmalar, taraflar arasında temmuz ayından bu yana kaydedilen en şiddetli askeri kriz boyutuna ulaştı. Tahran yönetimi, sadece Kuveyt ile sınırlı kalmayıp Körfez genelindeki tüm ABD askeri unsurlarını vurabileceği yönündeki tehdidini masada tutmaya devam ediyor.
Petrol Piyasasında 'Abluka' Şoku: Tanker Trafiği Felç Oldu
Kuveyt'ten gelen sıcak çatışma haberleri, küresel emtia piyasalarını da anında vurdu. Saldırı bilgisinin ajanslara düşmesiyle birlikte petrol fiyatları perşembe gününün ilk işlemlerinde kayıplarını hızla toparlayarak yukarı yönlü sert bir kırılma yaşadı.
Washington yönetiminin İran kıyılarındaki deniz ablukası
hamlesine karşılık Tahran, küresel petrol arzının ana atardamarı sayılan Hürmüz Boğazı'nın
tüm ticari deniz araçlarına kapatıldığını yineledi. Uluslararası deniz taşımacılığı takip verileri de boğazdaki gemi trafiğinin
kriz öncesi seviyelerin oldukça altına indiğini ve stratejik koridorda derin bir belirsizliğin hakim olduğunu ortaya koyuyor.