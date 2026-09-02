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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/irandaki-dugun-saldirisi-abd-bombardimani-hakkinda-bilinenler-1108437054.html
İran'daki düğün saldırısı: ABD bombardımanı hakkında bilinenler
İran'daki düğün saldırısı: ABD bombardımanı hakkında bilinenler
Sputnik Türkiye
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde, ABD'nin gece düzenlediği hava saldırılarından birinin düğün töreninin yapıldığı bir binayı vurduğu bildirildi. İran'da 24 saatte ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.
2026-09-02T15:27+0300
2026-09-02T15:27+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
i̇ran kızılayı
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TSİ ile dün akşam saatlerinde başlayan saldırılarda İran'da toplam ölü sayısı ise 18'e yükseldi. Düğün törenine saldırı, Hürmüz Boğazı'na yakın Kuhestak kentinde gerçekleşti. Hürmüzgan Valiliği, hayatını kaybedenleri 4 yaşındaki Amir Ali Karimi, 16 yaşındaki Mohammad Malahi ile 43 yaşındaki Kolsoum Malahi ve Zarkhatoun Taheri olarak açıkladı.İran Kızılayı'nın yayımladığı görüntülerde saldırının ardından düğünün yapıldığı binada ağır hasar meydana geldiği, çevredeki bazı konutların da zarar gördüğü görüldü. Görüntülerde enkaz arasında kadın ve çocuklara ait eşyaların bulunduğu, hastanede ise yaralanan çocukların tedavi edildiği görüldü.Yerel kaynaklar, saldırıda bir telekomünikasyon kulesinin de vurularak yıkıldığını bildirdi. Bölgeden elde edilen mühimmat parçalarını inceleyen savunma uzmanları, kullanılan silahın Boeing tarafından geliştirilen AGM-84K SLAM-ER seyir füzesinin bir varyantı olabileceğini değerlendirdi. Ancak saldırının operasyonel ayrıntıları henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil.'ABD sivilleri asla hedef almaz'ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, İran devlet medyasında yer alan sivil kayıplara ilişkin haberlerden haberdar olduklarını söyledi. Hawkins, "ABD ordusu sivilleri asla hedef almaz" ifadelerini kullandı.Saldırıda hedef alınan binanın sahibi Ali Malahi ise İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, binada düğün için bulunan herkesin sivil olduğunu söyledi. Yaralılar da saldırı sırasında kadın ve çocukların bulunduğunu aktardı.İran Kızılayı, saldırıyı belgelediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına başvurdu ve saldırıdan sorumlu olanlar hakkında hukuki işlem başlatılmasını istedi.Minab'daki okul saldırısıABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuş, saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.Daha sonra saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun yaklaşık 40 dakika arayla iki kez hedef alındığı ortaya çıkmıştı.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ise Kongre'de verdiği ifadede, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları füze üssünün bulunduğu alanda yer aldığını" iddia etmişti.Fars eyaletindeki Lamerd kentinde ise kadın voleybol takımının bulunduğu bir spor salonunun vurulması sonucu 4'ü çocuk 21 kişi hayatını kaybetmişti. ABD saldırının sorumluluğunu reddetse de The New York Times, BBC ve bağımsız uzmanların incelemeleri, saldırıda ABD yapımı bir Precision Strike Missile (PrSM) kullanıldığı sonucuna varmıştı.İran makamlarına göre savaşın başlamasından bu yana 3 bin 500'den fazla İranlı hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/son-dakika-haberleri-centcom-abd-gucleri-irandaki-devrim-muhafizlari-hedeflerini-vurmaya-basladi-1108414393.html
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abd, i̇ran, i̇ran kızılayı
abd, i̇ran, i̇ran kızılayı

İran'daki düğün saldırısı: ABD bombardımanı hakkında bilinenler

15:27 02.09.2026
© Masoud Mohammadiİran'ın Sirik kentine saldırı
İran'ın Sirik kentine saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Masoud Mohammadi
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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde, ABD'nin gece düzenlediği hava saldırılarından birinin düğün töreninin yapıldığı bir binayı vurduğu bildirildi. İranlı yetkililer saldırıda aralarında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
TSİ ile dün akşam saatlerinde başlayan saldırılarda İran'da toplam ölü sayısı ise 18'e yükseldi.
Düğün törenine saldırı, Hürmüz Boğazı'na yakın Kuhestak kentinde gerçekleşti. Hürmüzgan Valiliği, hayatını kaybedenleri 4 yaşındaki Amir Ali Karimi, 16 yaşındaki Mohammad Malahi ile 43 yaşındaki Kolsoum Malahi ve Zarkhatoun Taheri olarak açıkladı.
İran Kızılayı'nın yayımladığı görüntülerde saldırının ardından düğünün yapıldığı binada ağır hasar meydana geldiği, çevredeki bazı konutların da zarar gördüğü görüldü. Görüntülerde enkaz arasında kadın ve çocuklara ait eşyaların bulunduğu, hastanede ise yaralanan çocukların tedavi edildiği görüldü.
Yerel kaynaklar, saldırıda bir telekomünikasyon kulesinin de vurularak yıkıldığını bildirdi. Bölgeden elde edilen mühimmat parçalarını inceleyen savunma uzmanları, kullanılan silahın Boeing tarafından geliştirilen AGM-84K SLAM-ER seyir füzesinin bir varyantı olabileceğini değerlendirdi. Ancak saldırının operasyonel ayrıntıları henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil.
© Masoud Mohammadiİran'ın Sirik kentine saldırı
İran'ın Sirik kentine saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
İran'ın Sirik kentine saldırı
© Masoud Mohammadi

'ABD sivilleri asla hedef almaz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, İran devlet medyasında yer alan sivil kayıplara ilişkin haberlerden haberdar olduklarını söyledi. Hawkins, "ABD ordusu sivilleri asla hedef almaz" ifadelerini kullandı.
Saldırıda hedef alınan binanın sahibi Ali Malahi ise İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, binada düğün için bulunan herkesin sivil olduğunu söyledi. Yaralılar da saldırı sırasında kadın ve çocukların bulunduğunu aktardı.
İran Kızılayı, saldırıyı belgelediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığına başvurdu ve saldırıdan sorumlu olanlar hakkında hukuki işlem başlatılmasını istedi.

Minab'daki okul saldırısı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokulu vurulmuş, saldırıda 168'i çocuk olmak üzere 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
© AA / Stringerİran'da kız çocuklarının toplu cenaze töreni
İran'da kız çocuklarının toplu cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
İran'da kız çocuklarının toplu cenaze töreni
© AA / Stringer
Daha sonra saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun yaklaşık 40 dakika arayla iki kez hedef alındığı ortaya çıkmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ise Kongre'de verdiği ifadede, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları füze üssünün bulunduğu alanda yer aldığını" iddia etmişti.
Fars eyaletindeki Lamerd kentinde ise kadın voleybol takımının bulunduğu bir spor salonunun vurulması sonucu 4'ü çocuk 21 kişi hayatını kaybetmişti. ABD saldırının sorumluluğunu reddetse de The New York Times, BBC ve bağımsız uzmanların incelemeleri, saldırıda ABD yapımı bir Precision Strike Missile (PrSM) kullanıldığı sonucuna varmıştı.
İran makamlarına göre savaşın başlamasından bu yana 3 bin 500'den fazla İranlı hayatını kaybetti.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD İran'a saldırdı, İran misilleme saldırısı gerçekleştirdi: 'Saldırganları ağır bir ceza bekliyor'
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