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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/imamoglu-davasinin-durusmasinda-goruntu-kaydi-alinmasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1108485585.html
İmamoğlu davasının duruşmasında görüntü kaydı alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İmamoğlu davasının duruşmasında görüntü kaydı alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İmamoğlu davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T23:59+0300
2026-09-04T00:05+0300
türki̇ye
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
ekrem i̇mamoğlu
görüntü
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bugünkü duruşma esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, görüntü
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, görüntü

İmamoğlu davasının duruşmasında görüntü kaydı alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

23:59 03.09.2026 (güncellendi: 00:05 04.09.2026)
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© İHA
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İmamoğlu davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bugünkü duruşma esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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