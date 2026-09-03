https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/imamoglu-davasinin-durusmasinda-goruntu-kaydi-alinmasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1108485585.html

İmamoğlu davasının duruşmasında görüntü kaydı alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İmamoğlu davasının duruşmasında görüntü kaydı alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İmamoğlu davasının duruşmasında görüntü kaydı alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T23:59+0300

2026-09-03T23:59+0300

2026-09-04T00:05+0300

türki̇ye

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

ekrem i̇mamoğlu

görüntü

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bugünkü duruşma esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibb-davasi-iki-sanik-tahliye-edildi-1108482300.html

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bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, ekrem i̇mamoğlu, görüntü