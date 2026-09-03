https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibb-davasi-iki-sanik-tahliye-edildi-1108482300.html
İBB davası: İki sanık tahliye edildi
İBB davası: İki sanık tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında görülen davada, 2 sanığın tahliyesine, 51 sanığın ise tutukluluk halinin devamına... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T21:09+0300
2026-09-03T21:09+0300
2026-09-03T21:09+0300
türki̇ye
murat ongun
ekrem i̇mamoğlu
buğra gökçe
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
i̇bb
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'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aylık tutukluluk incelemesinde Buğra Gökçe, Gürkan Akgün, Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu tahliye talebinde bulundu.Mahkeme, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk’ün tahliyesine hükmetti. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık’ın da bulunduğu 51 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 7 Eylül’e ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibbde-yeni-gozalti-dalgasi-daire-baskani-ve-mudurler-hedefte-1108453162.html
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murat ongun, ekrem i̇mamoğlu, buğra gökçe, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb
murat ongun, ekrem i̇mamoğlu, buğra gökçe, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb
İBB davası: İki sanık tahliye edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında görülen davada, 2 sanığın tahliyesine, 51 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Aylık tutukluluk incelemesinde Buğra Gökçe, Gürkan Akgün, Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk’ün tahliyesine hükmetti.
Aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık’ın da bulunduğu 51 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 7 Eylül’e ertelendi.