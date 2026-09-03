https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibb-davasi-iki-sanik-tahliye-edildi-1108482300.html

İBB davası: İki sanık tahliye edildi

İBB davası: İki sanık tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında görülen davada, 2 sanığın tahliyesine, 51 sanığın ise tutukluluk halinin devamına... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T21:09+0300

2026-09-03T21:09+0300

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türki̇ye

murat ongun

ekrem i̇mamoğlu

buğra gökçe

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu

i̇bb

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'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aylık tutukluluk incelemesinde Buğra Gökçe, Gürkan Akgün, Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu tahliye talebinde bulundu.Mahkeme, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk’ün tahliyesine hükmetti. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık’ın da bulunduğu 51 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 7 Eylül’e ertelendi.

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Sputnik Türkiye

murat ongun, ekrem i̇mamoğlu, buğra gökçe, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb