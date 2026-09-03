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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibb-davasi-iki-sanik-tahliye-edildi-1108482300.html
İBB davası: İki sanık tahliye edildi
İBB davası: İki sanık tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında görülen davada, 2 sanığın tahliyesine, 51 sanığın ise tutukluluk halinin devamına... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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ekrem i̇mamoğlu
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'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aylık tutukluluk incelemesinde Buğra Gökçe, Gürkan Akgün, Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu tahliye talebinde bulundu.Mahkeme, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk’ün tahliyesine hükmetti. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık’ın da bulunduğu 51 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 7 Eylül’e ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibbde-yeni-gozalti-dalgasi-daire-baskani-ve-mudurler-hedefte-1108453162.html
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murat ongun, ekrem i̇mamoğlu, buğra gökçe, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb
murat ongun, ekrem i̇mamoğlu, buğra gökçe, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb

İBB davası: İki sanık tahliye edildi

21:09 03.09.2026
© AA / ArşivSilivri Cezaevi
Silivri Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA / Arşiv
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları kapsamında görülen davada, 2 sanığın tahliyesine, 51 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Aylık tutukluluk incelemesinde Buğra Gökçe, Gürkan Akgün, Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk’ün tahliyesine hükmetti.
Aralarında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık’ın da bulunduğu 51 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için 7 Eylül’e ertelendi.
Erhan Karaal soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
POLİTİKA
İBB'de yeni gözaltı dalgası: Daire Başkanı ve Müdürler hedefte
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