https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/icaodan-kievin-tehditlerine-net-yanit-sivil-ucaklara-karsi-silah-kullanilamaz-1108448637.html
ICAO’dan Kiev’in tehditlerine net yanıt: Sivil uçaklara karşı silah kullanılamaz
ICAO’dan Kiev’in tehditlerine net yanıt: Sivil uçaklara karşı silah kullanılamaz
Sputnik Türkiye
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), üye ülkelerin sivil hava araçlarını korumakla yükümlü olduğunu ve bu uçaklara karşı silah kullanılmasının... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T01:26+0300
2026-09-03T01:26+0300
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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Kiev rejiminin Rus hava sahasına yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Örgüt tarafından Sputnik’e yapılan açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi uyarınca tüm üye devletlerin sivil hava araçlarını korumakla yükümlü olduğu ve sivil uçaklara karşı silah kullanımının yasak olduğu vurgulandı.Çatışma bölgelerinde ve bu bölgelerin yakınında yapılan sivil uçuşların karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çeken ICAO, devletlere sivil uçakların her türlü tehditten korunması için daha güçlü taahhütlerde bulunma çağrısı yaptı.Örgüt, askeri faaliyetlerle bağlantılı güvenlik önlemleri ile çatışma bölgeleri üzerindeki sivil uçuşlara yönelik risk değerlendirme rehberlerinin güncellendiğini belirtti. Sivil uçakların çapraz ateşe maruz kalma riskinin arttığına işaret edilen açıklamada, tek başına rota değiştirmenin tehdidi ortadan kaldırmadığı kaydedildi.ICAO ayrıca, sivil uçakların yanlışlıkla hedef alınmasını önlemek amacıyla askeri ve sivil makamlar arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bmden-zelenskiynin-rus-havaciligina-yonelik-tehdidine-tepki-catismanin-genislemesinden-endiseliyiz-1108444427.html
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icao, uluslararası sivil havacılık örgütü, kiev, sivil, askeri faaliyet
icao, uluslararası sivil havacılık örgütü, kiev, sivil, askeri faaliyet
ICAO’dan Kiev’in tehditlerine net yanıt: Sivil uçaklara karşı silah kullanılamaz
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), üye ülkelerin sivil hava araçlarını korumakla yükümlü olduğunu ve bu uçaklara karşı silah kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu açıkladı.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Kiev rejiminin Rus hava sahasına yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Örgüt tarafından Sputnik’e yapılan açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi uyarınca tüm üye devletlerin sivil hava araçlarını korumakla yükümlü olduğu ve sivil uçaklara karşı silah kullanımının yasak olduğu vurgulandı.
Çatışma bölgelerinde ve bu bölgelerin yakınında yapılan sivil uçuşların karşı karşıya kaldığı risklere dikkat çeken ICAO, devletlere sivil uçakların her türlü tehditten korunması için daha güçlü taahhütlerde bulunma çağrısı yaptı.
Örgüt, askeri faaliyetlerle bağlantılı güvenlik önlemleri ile çatışma bölgeleri üzerindeki sivil uçuşlara yönelik risk değerlendirme rehberlerinin güncellendiğini belirtti. Sivil uçakların çapraz ateşe maruz kalma riskinin arttığına işaret edilen açıklamada, tek başına rota değiştirmenin tehdidi ortadan kaldırmadığı kaydedildi.
ICAO ayrıca, sivil uçakların yanlışlıkla hedef alınmasını önlemek amacıyla askeri ve sivil makamlar arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiğini ifade etti.