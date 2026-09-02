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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bmden-zelenskiynin-rus-havaciligina-yonelik-tehdidine-tepki-catismanin-genislemesinden-endiseliyiz-1108444427.html
BM'den Zelenskiy'nin Rus havacılığına yönelik tehdidine tepki: Çatışmanın genişlemesinden endişeliyiz
BM'den Zelenskiy'nin Rus havacılığına yönelik tehdidine tepki: Çatışmanın genişlemesinden endişeliyiz
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Ofisi, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerinin ardından, çatışmanın... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T20:34+0300
2026-09-02T20:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
bm genel sekreterliği
stephane dujarric
rusya
kiev
vladimir zelenskiy
devlet terörü
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Ofisi, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara ilişkin tehditlerinin ardından çatışmanın yayılma riskine dikkat çekti.BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Sputnik’in konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Dujarric, sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü yaptığı açıklamada Zelenskiy’nin Rus semalarındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerini “devlet terörizmi girişimi” olarak nitelendirmişti. Putin, Kiev rejiminin söz konusu tehditleri hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/medvedevden-kievin-sivil-havacilik-tehditlerine-sert-yanit-misillemeyle-karsilik-verilir-1108420249.html
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bm genel sekreterliği, stephane dujarric, rusya, kiev, vladimir zelenskiy, devlet terörü
bm genel sekreterliği, stephane dujarric, rusya, kiev, vladimir zelenskiy, devlet terörü

BM'den Zelenskiy'nin Rus havacılığına yönelik tehdidine tepki: Çatışmanın genişlemesinden endişeliyiz

20:34 02.09.2026
© AABirleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Ofisi, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerinin ardından, çatışmanın genişleme ihtimalinden duyulan endişeyi ve sivillerin korunmasının önemini vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Ofisi, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara ilişkin tehditlerinin ardından çatışmanın yayılma riskine dikkat çekti.
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Sputnik’in konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Dujarric, sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:
Bu çatışmanın genişlemesi bizi her zaman endişelendiriyor. Bu çatışmada da, diğer tüm çatışmalarda olduğu gibi, sivillere veya sivil altyapıya zarar verilmesini önlemek için tüm tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü yaptığı açıklamada Zelenskiy’nin Rus semalarındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerini “devlet terörizmi girişimi” olarak nitelendirmişti. Putin, Kiev rejiminin söz konusu tehditleri hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını vurgulamıştı.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Medvedev’den Kiev’in sivil havacılık tehditlerine sert yanıt: ‘Misillemeyle karşılık verilir’
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