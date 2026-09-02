https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bmden-zelenskiynin-rus-havaciligina-yonelik-tehdidine-tepki-catismanin-genislemesinden-endiseliyiz-1108444427.html
BM'den Zelenskiy'nin Rus havacılığına yönelik tehdidine tepki: Çatışmanın genişlemesinden endişeliyiz
BM'den Zelenskiy'nin Rus havacılığına yönelik tehdidine tepki: Çatışmanın genişlemesinden endişeliyiz
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Ofisi, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerinin ardından, çatışmanın... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T20:34+0300
2026-09-02T20:34+0300
2026-09-02T20:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
bm genel sekreterliği
stephane dujarric
rusya
kiev
vladimir zelenskiy
devlet terörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101756/81/1017568100_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_459f9fd2bb8e11f4677dec1aa1f06368.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Ofisi, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara ilişkin tehditlerinin ardından çatışmanın yayılma riskine dikkat çekti.BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Sputnik’in konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Dujarric, sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü yaptığı açıklamada Zelenskiy’nin Rus semalarındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerini “devlet terörizmi girişimi” olarak nitelendirmişti. Putin, Kiev rejiminin söz konusu tehditleri hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/medvedevden-kievin-sivil-havacilik-tehditlerine-sert-yanit-misillemeyle-karsilik-verilir-1108420249.html
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101756/81/1017568100_42:0:969:695_1920x0_80_0_0_0a2a459ce7842f41596141f5fac8d25f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bm genel sekreterliği, stephane dujarric, rusya, kiev, vladimir zelenskiy, devlet terörü
bm genel sekreterliği, stephane dujarric, rusya, kiev, vladimir zelenskiy, devlet terörü
BM'den Zelenskiy'nin Rus havacılığına yönelik tehdidine tepki: Çatışmanın genişlemesinden endişeliyiz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Ofisi, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerinin ardından, çatışmanın genişleme ihtimalinden duyulan endişeyi ve sivillerin korunmasının önemini vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Ofisi, Vladimir Zelenskiy’nin Rusya hava sahasındaki sivil uçaklara ilişkin tehditlerinin ardından çatışmanın yayılma riskine dikkat çekti.
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Sputnik’in konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Dujarric, sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:
Bu çatışmanın genişlemesi bizi her zaman endişelendiriyor. Bu çatışmada da, diğer tüm çatışmalarda olduğu gibi, sivillere veya sivil altyapıya zarar verilmesini önlemek için tüm tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü yaptığı açıklamada Zelenskiy’nin Rus semalarındaki sivil uçaklara yönelik tehditlerini “devlet terörizmi girişimi” olarak nitelendirmişti. Putin, Kiev rejiminin söz konusu tehditleri hayata geçirmeye çalışması halinde Rusya’nın buna verecek bir yanıtı mutlaka bulacağını vurgulamıştı.