https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibbde-yeni-gozalti-dalgasi-daire-baskani-ve-mudurler-hedefte-1108453162.html

İBB'de yeni gözaltı dalgası: Daire Başkanı ve Müdürler hedefte

İBB'de yeni gözaltı dalgası: Daire Başkanı ve Müdürler hedefte

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen kritik soruşturmada tansiyon yeniden yükseldi. Mahkemenin tutukluluk incelemesi yaptığı gün... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T08:20+0300

2026-09-03T08:20+0300

2026-09-03T08:20+0300

poli̇ti̇ka

mali

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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türkiye

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koridorları, sabah saatlerinde başlatılan yeni bir yargı dalgasıyla sarsıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği İBB Davası çerçevesinde mahkemenin tutukluluk incelemesi gerçekleştirdiği günle eşzamanlı düzenlenen operasyon, belediye bünyesindeki kilit yönetim kademelerine uzandı.Farklı birimlerde stratejik görevler üstlenen bürokratların adreslerine yapılan eşzamanlı baskınlar, yürütülen soruşturmanın boyutunu daha da derinleştirdi. Adli makamların titizlikle yürüttüğü tahkikat kapsamında, belediyenin mali ve idari mekanizmalarını yöneten isimler emniyete götürüldü.Satın Alma ve Kent Lokantaları masasında gözaltılarGazeteci Muratcan Altuntoprak’ın aktardığı bilgilere göre, operasyonun hedefinde doğrudan belediyenin bütçe, ihale ve sosyal projelerini yürüten kilit isimler yer aldı. Gözaltına alınan üst düzey bürokratlar arasında şu isimlerin bulunduğu bildirildi:Özellikle sosyal belediyecilik projelerinin merkezinde yer alan Kent Lokantaları birimi ile milyonlarca liralık alımların onay mercii olan satın alma biriminin eşzamanlı hedef alınması, soruşturmanın seyrine dair soru işaretlerini artırdı.Soruşturmanın derinliği: Emniyetteki i̇fade i̇şlemleri başladıDavanın en kritik hukuki virajlarından birinin dönüldüğü günde gerçekleştirilen bu yeni operasyon, yerel yönetim cephesinde geniş yankı uyandırdı. Gözaltındaki isimlerin emniyetteki sorgu süreçleri devam ederken, soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların detayları adli merciler tarafından gizlilikle takip ediliyor.

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