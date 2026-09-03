https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ibbde-yeni-gozalti-dalgasi-daire-baskani-ve-mudurler-hedefte-1108453162.html
İBB'de yeni gözaltı dalgası: Daire Başkanı ve Müdürler hedefte
İBB'de yeni gözaltı dalgası: Daire Başkanı ve Müdürler hedefte
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen kritik soruşturmada tansiyon yeniden yükseldi. Mahkemenin tutukluluk incelemesi yaptığı gün... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T08:20+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koridorları, sabah saatlerinde başlatılan yeni bir yargı dalgasıyla sarsıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği İBB Davası çerçevesinde mahkemenin tutukluluk incelemesi gerçekleştirdiği günle eşzamanlı düzenlenen operasyon, belediye bünyesindeki kilit yönetim kademelerine uzandı.Farklı birimlerde stratejik görevler üstlenen bürokratların adreslerine yapılan eşzamanlı baskınlar, yürütülen soruşturmanın boyutunu daha da derinleştirdi. Adli makamların titizlikle yürüttüğü tahkikat kapsamında, belediyenin mali ve idari mekanizmalarını yöneten isimler emniyete götürüldü.Satın Alma ve Kent Lokantaları masasında gözaltılarGazeteci Muratcan Altuntoprak’ın aktardığı bilgilere göre, operasyonun hedefinde doğrudan belediyenin bütçe, ihale ve sosyal projelerini yürüten kilit isimler yer aldı. Gözaltına alınan üst düzey bürokratlar arasında şu isimlerin bulunduğu bildirildi:Özellikle sosyal belediyecilik projelerinin merkezinde yer alan Kent Lokantaları birimi ile milyonlarca liralık alımların onay mercii olan satın alma biriminin eşzamanlı hedef alınması, soruşturmanın seyrine dair soru işaretlerini artırdı.Soruşturmanın derinliği: Emniyetteki i̇fade i̇şlemleri başladıDavanın en kritik hukuki virajlarından birinin dönüldüğü günde gerçekleştirilen bu yeni operasyon, yerel yönetim cephesinde geniş yankı uyandırdı. Gözaltındaki isimlerin emniyetteki sorgu süreçleri devam ederken, soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların detayları adli merciler tarafından gizlilikle takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/harita-kirmiziya-dondu-meteoroloji-60-km-hizla-gelen-firtina-ve-saganak-icin-uyardi-1108450778.html
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mali, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), haberler, türkiye
İBB'de yeni gözaltı dalgası: Daire Başkanı ve Müdürler hedefte
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen kritik soruşturmada tansiyon yeniden yükseldi. Mahkemenin tutukluluk incelemesi yaptığı gün düzenlenen operasyonla; Satın Alma Dairesi Başkanı, Mali İşler eski Daire Başkanı ve Kent Lokantaları'ndan sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu üst düzey bürokratlar gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koridorları, sabah saatlerinde başlatılan yeni bir yargı dalgasıyla sarsıldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği İBB Davası çerçevesinde mahkemenin tutukluluk incelemesi gerçekleştirdiği günle eşzamanlı düzenlenen operasyon, belediye bünyesindeki kilit yönetim kademelerine uzandı.
Farklı birimlerde stratejik görevler üstlenen bürokratların adreslerine yapılan eşzamanlı baskınlar, yürütülen soruşturmanın boyutunu daha da derinleştirdi. Adli makamların titizlikle yürüttüğü tahkikat kapsamında, belediyenin mali ve idari mekanizmalarını yöneten isimler emniyete götürüldü.
Satın Alma ve Kent Lokantaları masasında gözaltılar
Gazeteci Muratcan Altuntoprak’ın aktardığı bilgilere göre, operasyonun hedefinde doğrudan belediyenin bütçe, ihale ve sosyal projelerini yürüten kilit isimler yer aldı. Gözaltına alınan üst düzey bürokratlar arasında şu isimlerin bulunduğu bildirildi:
Mustafa Sökmen:
İBB Satın Alma Dairesi Başkanı
Ali Toy:
Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü
Neslihan Vural:
İBB Mali İşler eski Daire Başkanı
Gökhan Fırtına:
Zabıta yöneticisi
Özellikle sosyal belediyecilik projelerinin merkezinde yer alan Kent Lokantaları birimi ile milyonlarca liralık alımların onay mercii olan satın alma biriminin eşzamanlı hedef alınması, soruşturmanın seyrine dair soru işaretlerini artırdı.
Soruşturmanın derinliği: Emniyetteki i̇fade i̇şlemleri başladı
Davanın en kritik hukuki virajlarından birinin dönüldüğü günde gerçekleştirilen bu yeni operasyon, yerel yönetim cephesinde geniş yankı uyandırdı. Gözaltındaki isimlerin emniyetteki sorgu süreçleri devam ederken, soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların detayları adli merciler tarafından gizlilikle takip ediliyor.