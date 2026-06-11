https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ibbnin-ogrenci-yurt-ucretlerine-yuzde-35-zam-yapildi-1106434982.html
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı
Sputnik Türkiye
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Yurt fiyatları 3 bin 840 liraya yükseldi. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T17:04+0300
2026-06-11T17:04+0300
2026-06-11T17:04+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb meclisi
öğrenci yurdu
zam
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 lira olması kararlaştırıldı.Eylül ayından itibaren geçerli olacakİBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak. İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/emekli-maas-zamminda-masadaki-rakamlar-1106387522.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, öğrenci yurdu, zam
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, öğrenci yurdu, zam
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Yurt fiyatları 3 bin 840 liraya yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 lira olması kararlaştırıldı.
Eylül ayından itibaren geçerli olacak
İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.
Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak. İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.