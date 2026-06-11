https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/ibbnin-ogrenci-yurt-ucretlerine-yuzde-35-zam-yapildi-1106434982.html

İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı

İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı

Sputnik Türkiye

İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Yurt fiyatları 3 bin 840 liraya yükseldi. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T17:04+0300

2026-06-11T17:04+0300

2026-06-11T17:04+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇bb meclisi

öğrenci yurdu

zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/0a/1044239030_0:22:2004:1149_1920x0_80_0_0_151476e2c5641002e72f7895affff805.png

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yaklaşık yüzde 35 artışla 3 bin 840 lira olması kararlaştırıldı.Eylül ayından itibaren geçerli olacakİBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2026 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 2 bin 850 lira olan ücretin, yüzde 35 artışla 3 bin 840 liraya yükseltilmesi istendi. Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Zam, 1 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olacak. İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 19 Haziran 2025'te yüzde 46,15 zam yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/emekli-maas-zamminda-masadaki-rakamlar-1106387522.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, öğrenci yurdu, zam