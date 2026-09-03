https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/hisseli-tapu-ve-mirascilari-ilgilendiren-emsal-karar-satis-yapmak-icin-bu-detaya-dikkat-1108476011.html
Hisseli tapu ve mirasçıları ilgilendiren emsal karar: Satış yapmak için bu detaya dikkat
Hisseli tapu ve mirasçıları ilgilendiren emsal karar: Satış yapmak için bu detaya dikkat
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Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ortak taşınmazın satış yoluyla paylaşılmasına ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Daire, tüm mirasçıların davaya dahil... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T16:50+0300
2026-09-03T16:50+0300
2026-09-03T16:50+0300
türki̇ye
yargıtay
türkiye
emsal karar
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Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ortak taşınmazın satış yoluyla paylaşılması davalarında tüm paydaşların ve gerekli durumlarda mirasçıların davaya dahil edilmesi gerektiğine hükmetti.Daire, taşınmaz üzerinde bulunan ev gibi yapıların değerinin de ayrıca hesaplanarak satış gelirinin buna göre paylaştırılması gerektiğini belirtti.Mirasçılar dahil edilmediDarende Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davada İsmet Ateş, bazı hissedarların bilgisi ve rızasıyla taşınmaz üzerine yayla evi yaptığını belirterek ortaklığın giderilmesini istedi.Mahkeme, taşınmazın açık artırmayla satılmasına ve satıştan elde edilecek paranın paydaşlara dağıtılmasına karar verdi. Taşınmaz üzerindeki ev için ise belirlenen 51 bin 920 liranın Ateş’e ödenmesine hükmetti.Ancak davalılardan Oya Kılıç’ın mirasçıları davaya dahil edilmedi. Ayrıca taşınmazda yerinde keşif yapılmadı ve yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmadı.Eksik incelemeye dikkat çekildiAdalet Bakanlığının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, mahkemenin kararında eksiklikler bulunduğuna karar verdi.Yargıtay, ortaklığın giderilmesi davalarında tüm paydaşların davada yer almasının zorunlu olduğunu belirtti. Paydaşlardan birinin vefat etmesi halinde mirasçılarının da davaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.Evin değeri ayrı hesaplanacakYargıtay ayrıca taşınmaz üzerinde bulunan ev, ağaç veya benzeri yapıların taşınmazla birlikte satılabileceğini, ancak bunların değerinin ayrıca belirlenmesi gerektiğini ifade etti.Buna göre taşınmazın ve üzerindeki yapının değeri ayrı ayrı hesaplanacak. Daha sonra toplam değer içindeki payları belirlenecek ve satıştan elde edilen para bu oranlara göre dağıtılacak.Yapının değerine karşılık gelen bölüm, yapının sahibi olan paydaşa verilecek. Kalan para ise diğer paydaşlara hisseleri oranında dağıtılacak.Karar, kanun yararına bozulduYargıtay, mahkemenin tüm mirasçıları davaya dahil etmesi, taşınmazda keşif yapması ve bilirkişi incelemesi sonucunda değerleri belirlemesi gerektiğine hükmetti.Bu işlemler yapılmadan verilen kararın eksik incelemeye dayandığı sonucuna varan Daire, kararı kanun yararına bozdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/isciye-yapilan-fazla-odeme-icin-yargitaydan-emsal-karar-1108007455.html
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yargıtay, türkiye, emsal karar
yargıtay, türkiye, emsal karar
Hisseli tapu ve mirasçıları ilgilendiren emsal karar: Satış yapmak için bu detaya dikkat
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ortak taşınmazın satış yoluyla paylaşılmasına ilişkin davada önemli bir karara imza attı. Daire, tüm mirasçıların davaya dahil edilmesi ve taşınmaz üzerindeki ev gibi yapıların değerinin ayrı hesaplanması gerektiğine hükmederek eksik incelemeyle verilen kararı kanun yararına bozdu.
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ortak taşınmazın satış yoluyla paylaşılması davalarında tüm paydaşların ve gerekli durumlarda mirasçıların davaya dahil edilmesi gerektiğine hükmetti.
Daire, taşınmaz üzerinde bulunan ev gibi yapıların değerinin de ayrıca hesaplanarak satış gelirinin buna göre paylaştırılması gerektiğini belirtti.
Mirasçılar dahil edilmedi
Darende Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davada İsmet Ateş, bazı hissedarların bilgisi ve rızasıyla taşınmaz üzerine yayla evi yaptığını belirterek ortaklığın giderilmesini istedi.
Mahkeme, taşınmazın açık artırmayla satılmasına ve satıştan elde edilecek paranın paydaşlara dağıtılmasına karar verdi. Taşınmaz üzerindeki ev için ise belirlenen 51 bin 920 liranın Ateş’e ödenmesine hükmetti.
Ancak davalılardan Oya Kılıç’ın mirasçıları davaya dahil edilmedi. Ayrıca taşınmazda yerinde keşif yapılmadı ve yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmadı.
Eksik incelemeye dikkat çekildi
Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, mahkemenin kararında eksiklikler bulunduğuna karar verdi.
Yargıtay, ortaklığın giderilmesi davalarında tüm paydaşların davada yer almasının zorunlu olduğunu belirtti. Paydaşlardan birinin vefat etmesi halinde mirasçılarının da davaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.
Evin değeri ayrı hesaplanacak
Yargıtay ayrıca taşınmaz üzerinde bulunan ev, ağaç veya benzeri yapıların taşınmazla birlikte satılabileceğini, ancak bunların değerinin ayrıca belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
Buna göre taşınmazın ve üzerindeki yapının değeri ayrı ayrı hesaplanacak. Daha sonra toplam değer içindeki payları belirlenecek ve satıştan elde edilen para bu oranlara göre dağıtılacak.
Yapının değerine karşılık gelen bölüm, yapının sahibi olan paydaşa verilecek. Kalan para ise diğer paydaşlara hisseleri oranında dağıtılacak.
Karar, kanun yararına bozuldu
Yargıtay, mahkemenin tüm mirasçıları davaya dahil etmesi, taşınmazda keşif yapması ve bilirkişi incelemesi sonucunda değerleri belirlemesi gerektiğine hükmetti.
Bu işlemler yapılmadan verilen kararın eksik incelemeye dayandığı sonucuna varan Daire, kararı kanun yararına bozdu.