https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/isciye-yapilan-fazla-odeme-icin-yargitaydan-emsal-karar-1108007455.html
İşçiye yapılan fazla ödeme için Yargıtay’dan emsal karar
İşçiye yapılan fazla ödeme için Yargıtay’dan emsal karar
Sputnik Türkiye
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçiye hatalı yapılan fazla ödemeye ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, salt hatalı ödemelerin Türk Borçlar... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T13:10+0300
2026-08-14T13:10+0300
2026-08-14T13:10+0300
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yargıtay
işçi
ödeme
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işveren tarafından işçiye yanlışlıkla veya hatalı olarak yapılan fazla ödemelerin geri alınmasına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, salt hatalı ödemelerin Borçlar Kanunu’nun sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri istenebileceğine işaret ederek, işverenin talebini reddeden mahkeme kararını bozdu.Karar, yaklaşık 15 yıl önce çalıştığı işyerinden ayrılan bir işçiye yapılan fazla ödemenin geri alınması için açılan dava kapsamında verildi.İşveren fazla ödemenin iadesini istediDavacı işveren, işçinin 1. İş Mahkemesinin 2008/1115 Esas sayılı dosyasıyla alacak davası açtığını ve yapılan yargılamada davanın kabulüne karar verildiğini belirtti.Kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından mahkeme davayı reddetti ve karar kesinleşti. Bilirkişi raporunda ise işveren tarafından davalı işçiye fazladan ödeme yapıldığı tespit edildi.İşveren, fazla ödenen tutarın iadesi için işçiye yazı gönderildiğini ancak ödeme yapılmadığını belirterek paranın tahsilini talep etti. Davalı işçi ise davanın haksız olduğunu savunarak reddini istedi.İş Mahkemesi işverenin talebini reddettiİş Mahkemesi, aynı ücretle çalışan işçilere davalıyla benzer ve aynı oranlarda ücret zammı uygulandığını, dava açmayan işçilerin de davalıyla aynı ücreti aldığını belirtti.Mahkeme, bu gerekçelerle davacı kurumun fazla ödenen tutarı talep etme hakkının bulunmadığına karar vererek davayı reddetti.Kararın ardından dosya istinafa taşındı.Bölge Adliye Mahkemesi de başvuruyu reddettiBölge Adliye Mahkemesi, hatalı ödemeyi yapan işverenin ekonomik ve sosyal açıdan üstün, iyi niyetle zenginleşen işçinin ise zayıf konumda olduğunu değerlendirdi.Mahkeme, güvenin korunması ve hakkaniyet ilkeleri gereği bir borcu ifa etmek düşüncesiyle işveren tarafından yapılan fazla ödemenin geri istenmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti.Yargıtay kararı bozduDosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise alt derece mahkemelerinden farklı bir değerlendirmede bulundu.Yargıtay kararında, herhangi bir şart tasarrufa dayanmayan salt hatalı ödemelerin idare tarafından Borçlar Kanunu’nun sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri istenebileceğine ilişkin Hukuk Genel Kurulu kararına işaret edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/yargitaydan-kuyumcu-soygununda-oldurulen-iscinin-ailesini-uzen-karar-1107973084.html
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yargıtay, işçi, ödeme
İşçiye yapılan fazla ödeme için Yargıtay’dan emsal karar
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçiye hatalı yapılan fazla ödemeye ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, salt hatalı ödemelerin Türk Borçlar Kanunu’nun sebepsiz zenginleşme hükümleri kapsamında geri istenebileceğini belirterek, işverenin talebini reddeden mahkeme kararını bozdu.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işveren tarafından işçiye yanlışlıkla veya hatalı olarak yapılan fazla ödemelerin geri alınmasına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, salt hatalı ödemelerin Borçlar Kanunu’nun sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri istenebileceğine işaret ederek, işverenin talebini reddeden mahkeme kararını bozdu.
Karar, yaklaşık 15 yıl önce çalıştığı işyerinden ayrılan bir işçiye yapılan fazla ödemenin geri alınması için açılan dava kapsamında verildi.
İşveren fazla ödemenin iadesini istedi
Davacı işveren, işçinin 1. İş Mahkemesinin 2008/1115 Esas sayılı dosyasıyla alacak davası açtığını ve yapılan yargılamada davanın kabulüne karar verildiğini belirtti.
Kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından mahkeme davayı reddetti ve karar kesinleşti. Bilirkişi raporunda ise işveren tarafından davalı işçiye fazladan ödeme yapıldığı tespit edildi.
İşveren, fazla ödenen tutarın iadesi için işçiye yazı gönderildiğini ancak ödeme yapılmadığını belirterek paranın tahsilini talep etti. Davalı işçi ise davanın haksız olduğunu savunarak reddini istedi.
İş Mahkemesi işverenin talebini reddetti
İş Mahkemesi, aynı ücretle çalışan işçilere davalıyla benzer ve aynı oranlarda ücret zammı uygulandığını, dava açmayan işçilerin de davalıyla aynı ücreti aldığını belirtti.
Mahkeme, bu gerekçelerle davacı kurumun fazla ödenen tutarı talep etme hakkının bulunmadığına karar vererek davayı reddetti.
Kararın ardından dosya istinafa taşındı.
Bölge Adliye Mahkemesi de başvuruyu reddetti
Bölge Adliye Mahkemesi, hatalı ödemeyi yapan işverenin ekonomik ve sosyal açıdan üstün, iyi niyetle zenginleşen işçinin ise zayıf konumda olduğunu değerlendirdi.
Mahkeme, güvenin korunması ve hakkaniyet ilkeleri gereği bir borcu ifa etmek düşüncesiyle işveren tarafından yapılan fazla ödemenin geri istenmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise alt derece mahkemelerinden farklı bir değerlendirmede bulundu.
Yargıtay kararında, herhangi bir şart tasarrufa dayanmayan salt hatalı ödemelerin idare tarafından Borçlar Kanunu’nun sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri istenebileceğine ilişkin Hukuk Genel Kurulu kararına işaret edildi.