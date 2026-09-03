https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/hegsethin-ehliyet-bilgileri-sizdi-fbi-sorusturma-baslatti-1108449051.html
Hegseth'in ehliyet bilgileri sızdı: FBI soruşturma başlattı
Hegseth'in ehliyet bilgileri sızdı: FBI soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ehliyet bilgilerinin sızdırıldığı öne sürüldü. İddialar üzerine FBI soruşturma başlattı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T02:25+0300
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ABD’de milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin internete sızdığı iddiası, büyük çaplı bir veri güvenliği skandalını gündeme getirdi.Siber güvenlik alanında yayın yapan KrebsOnSecurity’ın haberine göre, satışa çıkarıldığı belirtilen kayıtlar arasında Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ehliyetinin taranmış bir kopyası da bulunuyor. Veri tabanında Hegseth’in yanı sıra bazı üst düzey ABD hükümet yetkililerine ait ehliyet kayıtlarının da yer aldığı öne sürüldü.FBI soruşturma başlattıHegseth’in ehliyetinin ortaya çıkmasının ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geniş çaplı bir veri sızıntısı iddiasıyla soruşturma başlattı.Krebs, adı açıklanmayan bir kaynaktan gelen uyarının ardından Nexus adlı bir hizmette bulunan veri tabanına erişerek kendi incelemesini gerçekleştirdi. İncelemenin ardından FBI’ın da olaya dahil olduğu belirtildi.Kimliği belirsiz kişilerin ABD ve Kanada’da 170 milyondan fazla kişiye ait kimlik bilgilerini taradıklarını iddia ettiği aktarıldı. Krebs’in incelemesinde ise hem Hegseth’in hem de kendi ehliyetinin veri tabanında bulunduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/netanyahu-yonetimim-altindaki-tum-sistemlerimiz-iranda-rejimi-devirmek-ve-onu-yenmek-icin-calisiyor-1108446795.html
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Hegseth'in ehliyet bilgileri sızdı: FBI soruşturma başlattı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ehliyet bilgilerinin sızdırıldığı öne sürüldü. İddialar üzerine FBI soruşturma başlattı.
ABD’de milyonlarca kişinin kişisel bilgilerinin internete sızdığı iddiası, büyük çaplı bir veri güvenliği skandalını gündeme getirdi.
Siber güvenlik alanında yayın yapan KrebsOnSecurity’ın haberine göre, satışa çıkarıldığı belirtilen kayıtlar arasında Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ehliyetinin taranmış bir kopyası da bulunuyor. Veri tabanında Hegseth’in yanı sıra bazı üst düzey ABD hükümet yetkililerine ait ehliyet kayıtlarının da yer aldığı öne sürüldü.
Hegseth’in ehliyetinin ortaya çıkmasının ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geniş çaplı bir veri sızıntısı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Krebs, adı açıklanmayan bir kaynaktan gelen uyarının ardından Nexus adlı bir hizmette bulunan veri tabanına erişerek kendi incelemesini gerçekleştirdi. İncelemenin ardından FBI’ın da olaya dahil olduğu belirtildi.
Kimliği belirsiz kişilerin ABD ve Kanada’da 170 milyondan fazla kişiye ait kimlik bilgilerini taradıklarını iddia ettiği aktarıldı. Krebs’in incelemesinde ise hem Hegseth’in hem de kendi ehliyetinin veri tabanında bulunduğu belirtildi.