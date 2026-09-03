https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gullu-sorusturmasinda-yeni-goruntu-ortaya-cikti-sultan-nur-ulu-savcilikta-canlandirdi-1108472664.html

Güllü soruşturmasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sultan Nur Ulu savcılıkta canlandırdı

Güllü soruşturmasında yeni görüntü ortaya çıktı: Sultan Nur Ulu savcılıkta canlandırdı

Sputnik Türkiye

Sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı. Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in pencereden attığını ileri süren Sultan Nur... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T15:13+0300

2026-09-03T15:13+0300

2026-09-03T15:13+0300

türki̇ye

güllü

şarkıcı güllü

tuğyan ülkem gülter

çınarcık

yalova cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3461281f772959716b3a691bb0d9eb0f.jpg

Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut’un, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir görüntü ortaya çıktı.Sabah'ta yer alan habere göre, Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in pencereden attığını ileri süren Sultan Nur Ulu’nun, savcılıkta olay anını canlandırdığı görüntüler mahkeme dosyasına konuldu.Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.Sultan Nur Ulu olay anını canlandırdıİddianamede yer alan ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi Güllü’yü evin penceresinden attığını ileri süren Sultan Nur Ulu, savcılıkta olay anını canlandırdı.Olayın tek tanığı olan Ulu’nun, Tuğyan’ın annesinin bacaklarına sarılıp omzuyla destekli şekilde kaldırarak pencereden nasıl attığını gösterdiği anlar savcılık makamında kayıt altına alındı.Söz konusu görüntüler daha sonra mahkeme dosyasına konuldu.'Bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm'Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:"Tuğyan'ın arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm"Güllü’nün bunun ardından düştüğünü ileri süren Ulu, gördüğünü iddia ettiği anların devamını ise şöyle anlattı:"Daha sonra Tuğyan, 'koş' şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim."Olay gecesine ait başka görüntüler de ortaya çıkmıştıGüllü, geçen yıl 26 Eylül’de, Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce olay gecesine ilişkin başka bir güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıkmıştı.Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter’in ekiplerle birlikte eve çıktığı ve yaşadığı panik anları yer almıştı.Polislere defalarca 'Annem iyi mi?' diye sorduGüvenlik kamerası görüntülerinin devamında Gülter’in polis ekiplerine defalarca şu sözleri söylediği duyulmuştu:"Annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi?"Görüntülerde Sultan Nur Ulu’nun da yer aldığı görülmüştü.Savcılıktan 'Malkata' şarkısıyla ilgili tespitSoruşturma kapsamında Gülter’in olay gecesi arkadaşı Ulu’dan annesinin çok sevdiği “Malkata” isimli roman havasını açmasını istediği, Güllü banyodan çıktığı sırada müziğin cep telefonundan başlatıldığı belirlendi.Müziği duyan Güllü’nün, "O ne lan?" diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.Savcılık, şarkının özellikle Güllü’yü olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti.'Hadi görüşürüz' ses kaydı iddianamedeİddianamede, olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla, "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.Savcılık, söz konusu ifadenin Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.İddianamede pencereden atıldığı belirtildiİddianamede, Gülter’in söz konusu ifadenin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı belirtildi.Soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.İddianamede ikinci sanık olarak yer alan Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçlamasıyla dört yıla kadar hapis cezası istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gemi-kazasinda-bilirkisi-raporu-ortaya-koydu-su-almaya-basladiginda-hiz-kesseydi-batmadan-limana-1108470432.html

türki̇ye

çınarcık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güllü, şarkıcı güllü, tuğyan ülkem gülter, çınarcık, yalova cumhuriyet başsavcılığı