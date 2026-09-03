https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/goc-basladi-yaren-leylek-adem-amcaya-veda-etti-1108485169.html
Göç başladı: Yaren leylek, Adem Amca'ya veda etti
Göç başladı: Yaren leylek, Adem Amca'ya veda etti
Sputnik Türkiye
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren leylek, 15’inci kez göç yolculuğuna başladı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T23:29+0300
2026-09-03T23:29+0300
2026-09-03T23:29+0300
türki̇ye
adem yılmaz
adem amca
alper tüydeş
bursa
uluabat gölü
eskikaraağaç
türkiye
göç
göç yolu
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Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç Mahallesi’nin simgesi haline gelen Yaren leylek, bu yıl da ailesiyle birlikte köyden ayrıldı.Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren’in bu yıl Adem Yılmaz’ın kayığına 15’inci kez konduğunu belirterek, leyleklerin daha sıcak bölgelere doğru göç ettiğini söyledi.Tüydeş, köydeki leyleklerin aynı dönemde bölgeden ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/dort-gozle-bekleniyordu-adem-amca-yaren-leylege-kavustu-15-yilinda-da-gocup-geldi-1103862110.html
türki̇ye
bursa
uluabat gölü
eskikaraağaç
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adem yılmaz, adem amca, alper tüydeş, bursa, uluabat gölü, eskikaraağaç, türkiye, göç, göç yolu
adem yılmaz, adem amca, alper tüydeş, bursa, uluabat gölü, eskikaraağaç, türkiye, göç, göç yolu
Göç başladı: Yaren leylek, Adem Amca'ya veda etti
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren leylek, 15’inci kez göç yolculuğuna başladı.
Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç Mahallesi’nin simgesi haline gelen Yaren leylek, bu yıl da ailesiyle birlikte köyden ayrıldı.
Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren’in bu yıl Adem Yılmaz’ın kayığına 15’inci kez konduğunu belirterek, leyleklerin daha sıcak bölgelere doğru göç ettiğini söyledi.
Tüydeş, köydeki leyleklerin aynı dönemde bölgeden ayrıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Adem Amca öğle saatlerinde aradı, 'Yaren görünürde yok' dedi. Belki döner umuduyla hava kararana kadar beklemiş ama köydeki diğer leylekler de görünürde yokmuş. Böylelikle hepsinin gittiğini anladık. Bazen farklı zamanlarda gidiyorlardı ama bu yıl hepsi aynı zamanda gitti. Afrika ülkelerine doğru göç ediyorlar.