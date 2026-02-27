https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/dort-gozle-bekleniyordu-adem-amca-yaren-leylege-kavustu-15-yilinda-da-gocup-geldi-1103862110.html

Dört gözle bekleniyordu, Adem Amca Yaren leyleğe kavuştu: 15. yılında da göçüp geldi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi. 27.02.2026, Sputnik Türkiye

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi.Yaren Leylek bu yıl da geldiEskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leylek’in gelenekselleşmiş fotoğrafları bu yıl da çekildi.Eşi erken gelmiştiEskikaraağaç Mahallesi’nde bu yılın ilk leyleği görüldü. Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olan mahallede, balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin yuvasına bu kez eşi 'Nazlı' geldi.Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin eşi 'Nazlı' bu yıl gelen ilk leylek oldu.Leylek çiftinin 27 Şubat’ta gelerek kendi 'en erken geliş' rekorunu yinelediği kaydedildi. Yaren’in ise henüz mahalleye ulaşmadığı, gözlerin onun gelişine çevrildiği ifade edildi.

