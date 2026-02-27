https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/dort-gozle-bekleniyordu-adem-amca-yaren-leylege-kavustu-15-yilinda-da-gocup-geldi-1103862110.html
Dört gözle bekleniyordu, Adem Amca Yaren leyleğe kavuştu: 15. yılında da göçüp geldi
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi. 27.02.2026, Sputnik Türkiye
Dört gözle bekleniyordu, Adem Amca Yaren leyleğe kavuştu: 15. yılında da göçüp geldi
12:58 27.02.2026 (güncellendi: 13:06 27.02.2026)
Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi.
Yaren Leylek bu yıl da geldi
Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren Leylek’in gelenekselleşmiş fotoğrafları bu yıl da çekildi.
Eskikaraağaç Mahallesi’nde bu yılın ilk leyleği görüldü. Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olan mahallede, balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin yuvasına bu kez eşi 'Nazlı' geldi.
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin eşi 'Nazlı' bu yıl gelen ilk leylek oldu.
Leylek çiftinin 27 Şubat’ta gelerek kendi 'en erken geliş' rekorunu yinelediği kaydedildi. Yaren’in ise henüz mahalleye ulaşmadığı, gözlerin onun gelişine çevrildiği ifade edildi.