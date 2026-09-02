https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/girnede-gemi-kazasi-kayiplardan-biri-bulundu-1108442445.html
Girne'de gemi kazası: Kayıplardan biri bulundu
Girne'de gemi kazası: Kayıplardan biri bulundu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, kayıp 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T18:30+0300
2026-09-02T18:30+0300
2026-09-02T18:41+0300
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Girne-Taşucu seferini yapan 'Filo Jet' isimli geminin batması sonucu 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı. Kayıp 20 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Enkazın Girne açıklarında 550 metre derinlikte bulunduğu bildirildi.Arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, ''Kayıp 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı. 50 yaşlarında erkeğin kimlik tespiti için ailesinden DNA örneği alınacak'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/girne-aciklarinda-batan-geminin-enkazi-bulundu-kayip-20-kisi-icin-calismalar-basladi-1108425291.html
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girne, kuzey kıbrıs, gemi
girne, kuzey kıbrıs, gemi
Girne'de gemi kazası: Kayıplardan biri bulundu
18:30 02.09.2026 (güncellendi: 18:41 02.09.2026)
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, kayıp 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı.
Girne-Taşucu seferini yapan 'Filo Jet' isimli geminin batması sonucu 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı.
Kayıp 20 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Enkazın Girne açıklarında 550 metre derinlikte bulunduğu bildirildi.
Arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, ''Kayıp 20 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı. 50 yaşlarında erkeğin kimlik tespiti için ailesinden DNA örneği alınacak'' dedi.