Gazeteci Zülfikar Doğan: ‘Yeni Orta Vadeli Program’da seçim hazırlığının işaretleri görülebilir’

“Enflasyon hedefi 2027 yılı için yüzde 15, 2028 yılı için ise yüzde 9 olarak belirlendi. Buna karşılık beklentiler, bu yılın yüzde 30’lar civarında bir enflasyonla kapanacağı yönünde. Dolayısıyla 6 Eylül’de açıklanacak Orta Vadeli Program büyük önem taşıyor. Çünkü program, 2027-2029 dönemini kapsıyor. İster erken ister zamanında yapılsın, Türkiye bu program döneminde mutlaka Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanı’nın üçüncü kez aday olabilmesi için seçimlerin normal tarihinden 15-20 gün öne alınmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı bile yeterli. Bu nedenle pazar günü açıklanacak programda seçim hazırlığının işaretlerini görmek mümkün olabilir.

AK Parti iktidarları bugüne kadar 20 Orta Vadeli Program açıkladı. Bu, 21’inci program olacak. Ancak geçmiş programlardaki hedeflerin neredeyse hiçbiri gerçekleşmedi; çoğunun yakınına bile ulaşılamadı. Hatta Türkiye ekonomisinde, açıklanan bazı programların hedeflerinin 3 ay sonra geçerliliğini yitirdiği dönemler yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın pazar günü kamuoyuyla paylaşacağı Orta Vadeli Program her açıdan önemli. Program, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiriyor. Emeklilere, işçilere, asgari ücretlilere, memurlara ve üreticilere yönelik sosyal hedefler konulursa bunlar aynı zamanda bir seçimin işareti olarak da değerlendirilebilir. İş dünyasının da çok ciddi beklentileri var. Sanayi ve ticaret odalarının başkanları art arda açıklamalar yaparak dezenflasyon programının artık patinaj yapmaya başladığını söylüyor. Enflasyonun yüzde 30’lar civarında neredeyse sabitlendiğini, parasal önlemler dışında mali reformların bir türlü hayata geçirilemediğini belirtiyorlar. Bu nedenle iş dünyası, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın yapısal reformlarla desteklenmesini, önümüzdeki üç-beş yıla ilişkin somut hedefler ortaya koymasını, kamuoyunda karşılık bulmasını, inandırıcı ve güvenilir olmasını istiyor.”