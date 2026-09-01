https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/filenin-sultanlari-ceyrek-finalde-1108415077.html
Filenin Sultanları çeyrek finalde
Filenin Sultanları çeyrek finalde
Sputnik Türkiye
Trendyol CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Azerbaycan’ı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T20:54+0300
2026-09-01T20:54+0300
2026-09-01T21:09+0300
spor
filenin sultanları
çeyrek final
son dakika
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Filenin Sultanları, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonasında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye, baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi.İkinci sette Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan Filenin Sultanları, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/galatasaray-deniz-gulu-kadrosuna-kattigini-acikladi-1108406162.html
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filenin sultanları, çeyrek final, son dakika
filenin sultanları, çeyrek final, son dakika
Filenin Sultanları çeyrek finalde
20:54 01.09.2026 (güncellendi: 21:09 01.09.2026)
Trendyol CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Azerbaycan’ı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonasında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye, baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi.
İkinci sette Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.
Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan Filenin Sultanları, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.
A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.