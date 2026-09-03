Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/fifa-acikladi-adana-demirspora-24-puan-silme-cezasi-1108448370.html
FIFA açıkladı: Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası
FIFA açıkladı: Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası
Sputnik Türkiye
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a dört ayrı dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verdi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T00:43+0300
2026-09-03T00:43+0300
spor
fifa
adana demirspor
puan sistemi
puan
baraj puanı
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103611180_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_2409ca90bd5106754dfe62586502179d.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi’nin kararı doğrultusunda Adana Demirspor’a 4 dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verildiğini duyurdu.Nesine 2. Lig'de mücadele eden Adana temsilcisinin 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/galatasaray-victor-nelssonun-sozlesmesini-feshetti-1108444062.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103611180_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_d8a3cd9916cf14c9aaa3be6475cfe898.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fifa, adana demirspor, puan sistemi, puan, baraj puanı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fifa, adana demirspor, puan sistemi, puan, baraj puanı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

FIFA açıkladı: Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası

00:43 03.09.2026
© AAAdana Demirspor
Adana Demirspor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA
Abone ol
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a dört ayrı dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi’nin kararı doğrultusunda Adana Demirspor’a 4 dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verildiğini duyurdu.
Nesine 2. Lig'de mücadele eden Adana temsilcisinin 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacağı bildirildi.
Okan Buyruk açıklamıştı: Victor Nelsson'un iki talibi var - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
SPOR
Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini feshetti
Dün, 19:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала