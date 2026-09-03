https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/fifa-acikladi-adana-demirspora-24-puan-silme-cezasi-1108448370.html
FIFA açıkladı: Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası
FIFA açıkladı: Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası
Sputnik Türkiye
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a dört ayrı dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verdi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T00:43+0300
2026-09-03T00:43+0300
2026-09-03T00:43+0300
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adana demirspor
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futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi’nin kararı doğrultusunda Adana Demirspor’a 4 dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verildiğini duyurdu.Nesine 2. Lig'de mücadele eden Adana temsilcisinin 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacağı bildirildi.
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fifa, adana demirspor, puan sistemi, puan, baraj puanı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fifa, adana demirspor, puan sistemi, puan, baraj puanı, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
FIFA açıkladı: Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’a dört ayrı dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi’nin kararı doğrultusunda Adana Demirspor’a 4 dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verildiğini duyurdu.
Nesine 2. Lig'de mücadele eden Adana temsilcisinin 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacağı bildirildi.