Süper Lig’de bu hafta hangi karşılaşmalar var? İlk hafta maç programı

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Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman? hangi kanalda?

10 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19:15'te başlayacak. Maçın hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu oldu. Beinsports 2'de yayınlanacak.