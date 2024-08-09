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Süper Lig’de bu hafta hangi karşılaşmalar var? İlk hafta maç programı
Süper Lig’de bu hafta hangi karşılaşmalar var? İlk hafta maç programı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs'ta sona eren Süper Lig'de 67. sezon bugün yapılacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. Süper Lig'in 67... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
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süper lig maç programı, galatasaray hatayspor maçı saat kaçta, fenerbahçe adana demirspor maçı saat kaçta, beşiktaş samsunspor maçı saat kaçta, eyüpspor alanyaspor maçı saat kaçta, konyaspor kasımpaşa maçı saat kaçta, antalyaspor, gaziantepspor, bodrum fk,
süper lig maç programı, galatasaray hatayspor maçı saat kaçta, fenerbahçe adana demirspor maçı saat kaçta, beşiktaş samsunspor maçı saat kaçta, eyüpspor alanyaspor maçı saat kaçta, konyaspor kasımpaşa maçı saat kaçta, antalyaspor, gaziantepspor, bodrum fk,

Süper Lig’de bu hafta hangi karşılaşmalar var? İlk hafta maç programı

12:26 09.08.2024 (güncellendi: 12:40 09.08.2024)
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Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs'ta sona eren Süper Lig'de 67. sezon bugün yapılacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. Süper Lig'in 67. sezonunda 12 il, 19 takımla temsil edilecek. Peki, ilk hafta maç programı nasıl?
© AA

Galatasaray- Atakaş Hatayspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?

İlk haftanın açılış maçı bugün oynanacak Galatasaray- Atakaş Hatayspor ile başlayacak. Saat 21:00'da Rams Park'ta oynanacak maçın hakemi Turgut Doman oldu. Beinsports 1 kanalında yayınlanacak.

Galatasaray- Atakaş Hatayspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?İlk haftanın açılış maçı bugün oynanacak Galatasaray- Atakaş Hatayspor ile başlayacak. Saat 21:00&#x27;da Rams Park&#x27;ta oynanacak maçın hakemi Turgut Doman oldu. Beinsports 1 kanalında yayınlanacak. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA

Galatasaray- Atakaş Hatayspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?

İlk haftanın açılış maçı bugün oynanacak Galatasaray- Atakaş Hatayspor ile başlayacak. Saat 21:00'da Rams Park'ta oynanacak maçın hakemi Turgut Doman oldu. Beinsports 1 kanalında yayınlanacak.

© AA

Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman? hangi kanalda?

10 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19:15'te başlayacak. Maçın hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu oldu. Beinsports 2'de yayınlanacak.

Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman? hangi kanalda?10 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19:15&#x27;te başlayacak. Maçın hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu oldu. Beinsports 2&#x27;de yayınlanacak. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA

Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman? hangi kanalda?

10 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul ekibi Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19:15'te başlayacak. Maçın hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu oldu. Beinsports 2'de yayınlanacak.

© AA

Antalyaspor-Göztepe maçı hangi gün? hangi kanalda?

Akdeniz ekibi Antalyaspor İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacak. Maç Cumartesi günü saat 21:45'te Zorbay Küçük yönetiminde oynanacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.

Antalyaspor-Göztepe maçı hangi gün? hangi kanalda?Akdeniz ekibi Antalyaspor İzmir temsilcisi Göztepe&#x27;yi ağırlayacak. Maç Cumartesi günü saat 21:45&#x27;te Zorbay Küçük yönetiminde oynanacak. Beinsports 2&#x27;de yayınlanacak. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA

Antalyaspor-Göztepe maçı hangi gün? hangi kanalda?

Akdeniz ekibi Antalyaspor İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacak. Maç Cumartesi günü saat 21:45'te Zorbay Küçük yönetiminde oynanacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.

© AA

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?

Süper Lig'e önemli transferler ile başlayan Fenerbahçe Adana Demirspor'u konak edecek. Maç Cumartesi günü saat 21:45'te Atilla Karaoğlan gözetiminde başlayacak. Beinsports 1'de yayınlanacak.

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?Süper Lig&#x27;e önemli transferler ile başlayan Fenerbahçe Adana Demirspor&#x27;u konak edecek. Maç Cumartesi günü saat 21:45&#x27;te Atilla Karaoğlan gözetiminde başlayacak. Beinsports 1&#x27;de yayınlanacak. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?

Süper Lig'e önemli transferler ile başlayan Fenerbahçe Adana Demirspor'u konak edecek. Maç Cumartesi günü saat 21:45'te Atilla Karaoğlan gözetiminde başlayacak. Beinsports 1'de yayınlanacak.

© AA

Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi saatte oynanacak? hangi kanalda?

11 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın hakemi Cihan Aydın oldu. Maç saati ise 19:15 olarak belirlendi. Beinsports 1'de yayınlanacak.

Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi saatte oynanacak? hangi kanalda?11 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın hakemi Cihan Aydın oldu. Maç saati ise 19:15 olarak belirlendi. Beinsports 1&#x27;de yayınlanacak. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA

Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi saatte oynanacak? hangi kanalda?

11 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın hakemi Cihan Aydın oldu. Maç saati ise 19:15 olarak belirlendi. Beinsports 1'de yayınlanacak.

© AA

Eyüpspor- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi gün? hangi kanalda?

Pazar günü karşılaşacak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor Alanyaspor deplasmanından puan almaya çalışacak. Maç saat 21:45'te Oğuzhan Çakır yönetiminde oynanacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.

Eyüpspor- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi gün? hangi kanalda?Pazar günü karşılaşacak Süper Lig&#x27;in yeni ekiplerinden Eyüpspor Alanyaspor deplasmanından puan almaya çalışacak. Maç saat 21:45&#x27;te Oğuzhan Çakır yönetiminde oynanacak. Beinsports 2&#x27;de yayınlanacak. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA

Eyüpspor- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi gün? hangi kanalda?

Pazar günü karşılaşacak Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor Alanyaspor deplasmanından puan almaya çalışacak. Maç saat 21:45'te Oğuzhan Çakır yönetiminde oynanacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.

© AA

Beşiktaş-Samsunspor maçı saat kaçta? hangi gün? hangi kanalda?

Samsunspor Beşiktaş ile Pazar saat 21:45'te Samsun'da karşılaşacak. Maçın hakemi ise Ali Şansalan oldu. Beinsports 1'de yayınlanacak.

Beşiktaş-Samsunspor maçı saat kaçta? hangi gün? hangi kanalda?Samsunspor Beşiktaş ile Pazar saat 21:45&#x27;te Samsun&#x27;da karşılaşacak. Maçın hakemi ise Ali Şansalan oldu. Beinsports 1&#x27;de yayınlanacak. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA

Beşiktaş-Samsunspor maçı saat kaçta? hangi gün? hangi kanalda?

Samsunspor Beşiktaş ile Pazar saat 21:45'te Samsun'da karşılaşacak. Maçın hakemi ise Ali Şansalan oldu. Beinsports 1'de yayınlanacak.

© AA

Çaykur Rizespor-Başakşehir maçı saat kaçta? hangi kanalda?

12 Ağustos Pazartesi günü Direnç Tonusluoğlu hakemliğinde oynanacak karşılaşma saat 21:00'de Rize'de başlayacak. Beinsports 1'de yayınlanacak.

Çaykur Rizespor-Başakşehir maçı saat kaçta? hangi kanalda?12 Ağustos Pazartesi günü Direnç Tonusluoğlu hakemliğinde oynanacak karşılaşma saat 21:00&#x27;de Rize&#x27;de başlayacak. Beinsports 1&#x27;de yayınlanacak. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA

Çaykur Rizespor-Başakşehir maçı saat kaçta? hangi kanalda?

12 Ağustos Pazartesi günü Direnç Tonusluoğlu hakemliğinde oynanacak karşılaşma saat 21:00'de Rize'de başlayacak. Beinsports 1'de yayınlanacak.

© AA

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK maçı ne zaman? hangi kanalda?

Henüz stadyumu belli olmayan maçın hakemi Mehmet Türkmen oldu. Maç Pazartesi saat 21:00'da seyircisiz şekilde başlayacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK maçı ne zaman? hangi kanalda?Henüz stadyumu belli olmayan maçın hakemi Mehmet Türkmen oldu. Maç Pazartesi saat 21:00&#x27;da seyircisiz şekilde başlayacak. Beinsports 2&#x27;de yayınlanacak. - Sputnik Türkiye
9/9
© AA

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK maçı ne zaman? hangi kanalda?

Henüz stadyumu belli olmayan maçın hakemi Mehmet Türkmen oldu. Maç Pazartesi saat 21:00'da seyircisiz şekilde başlayacak. Beinsports 2'de yayınlanacak.

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