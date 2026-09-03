https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/feminist-aktivist-ve-gazeteci-gloria-steinem-92-yasinda-hayatini-kaybetti-1108475181.html

Feminist aktivist ve gazeteci Gloria Steinem, 92 yaşında hayatını kaybetti

Feminist aktivist ve gazeteci Gloria Steinem, 92 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'de kadınların özgürleşme hareketinin önde gelen isimlerinden feminist aktivist ve gazeteci Gloria Steinem, 92 yaşında öldü. Steinem, gazetecilik... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T16:10+0300

2026-09-03T16:10+0300

2026-09-03T16:10+0300

yaşam

gloria steinem

feminist

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108474364_0:306:3070:2033_1920x0_80_0_0_e77ae88c02809d97c6498ff060a46f59.jpg

ABD'nin feminist hareketinin öncülerinden Gloria Steinem, 92 yaşında New York'taki evinde hayatını kaybetti.Gloria Steinem kimdir?Gloria Steinem, 25 Mart 1934'te Ohio eyaletinin Toledo kentinde dünyaya geldi. Çocukluğunda eğitim hayatı düzenli ilerlemeyen Steinem, 12 yaşına kadar tam zamanlı olarak okula devam etmedi.1950'lerin sonunda üniversiteden mezun olduktan sonra Hindistan'a araştırma bursuyla giden Steinem, burada iki yıl geçirdi. Köylerde yaşayan kadınların hükümet politikalarına karşı şiddet içermeyen protestolar düzenlemesine yardımcı olması, onun tabandan gelen toplumsal hareketlere ilgisinin gelişmesinde etkili oldu.1960'ların başında New York'a taşınarak serbest gazeteciliğe başlayan Steinem, Playboy kulübündeki kadın çalışanların çalışma koşullarını konu alan araştırmasıyla dikkat çekti.Daha sonra New York Magazine için köşe yazarlığı yapan Steinem, 1972'de kadınların meselelerine odaklanan Ms. dergisinin kurucuları arasında yer aldı.Kadın hakları hareketinin önde gelen seslerinden biri olduSteinem, 1970'li yıllarda ABD'deki kadınların özgürleşme hareketinin en tanınan isimlerinden biri haline geldi.Kadınların üreme haklarının yanı sıra eşit haklar ve eşit ücret için kampanya yürüttü. Ölüm cezasına ve kadın sünnetine karşı da mücadele eden Steinem, 50 yılı aşkın süre önce cinsiyetçiliğe karşı çalışmalar yürüten Women's Action Alliance adlı kuruluşun kurucuları arasında yer aldı.Kendi yaşam deneyimi de kürtaj hakkına yönelik mücadelesinde önemli bir rol oynadı. Steinem, 22 yaşındayken Londra'da yasa dışı bir kürtaj yaptırmıştı. 1973'te ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe v. Wade kararıyla kürtaj hakkını anayasal güvence altına almasını destekledi. Yaklaşık yarım yüzyıl sonra ise bu kararın 2022'de bozulmasına tanıklık etti.ABD'nin en yüksek sivil nişanlarından biriyle ödüllendirildiSteinem'in kadın hakları ve toplumsal eşitlik alanındaki çalışmaları, ABD'de de çeşitli ödüllerle takdir edildi. O dönemin ABD Başkanı Barack Obama, 2013 yılında Steinem'e ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyasını verdi.Steinem'in vakfı, yaptığı açıklamada aktivistin hayatının son dönemine kadar eşitlik için çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. Vakfın açıklamasında, Steinem'in çarşamba günü New York'taki evinde, yakınlarının yanında "huzur içinde hayatını kaybettiği" ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/dolly-parton-80-yasinda-hayatini-kaybetti-1108242563.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gloria steinem, feminist